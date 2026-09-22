Политолог отметил концентрацию «Единой России» на практических задачах

Политолог Соловьев: Народная программа добавила голосов «Единой России»

Tекст: Алексей Нечаев

«Выборы всегда являются своеобразной лакмусовой бумажкой – они отражают общие настроения в стране», – отметил политолог Сергей Соловьев. По его мнению, успех «Единой России» на выборах во многом был достигнут благодаря акценту партии на Народной программе в период предвыборной кампании.

«Народная программа демонстрирует грамотный и зрелый подход к решению актуальных вопросов. Она органично связана с национальными проектами и соответствует задачам, обозначенным в указах президента о комплексном развитии государства – от политического до технологического суверенитета. В этом ее главное преимущество», – считает собеседник.

По словам Соловьева, содержательное наполнение программы позволило партии выстроить понятную связь между стратегическими задачами государства и повседневными запросами граждан. «В ее основу легли серьезные аналитические материалы, отражающие состояние общества и наиболее злободневные вопросы социально-экономического развития. Такой подход позволяет выстраивать более доверительное взаимодействие граждан с властью», – пояснил политолог.

Естественно, одной программы для получения поддержки недостаточно – важно, чтобы за заявленными задачами стояла готовность заниматься реальными задачами, подчеркивает эксперт. По его оценке, наличие конкретной повестки и предложений по решению актуальных проблем ограничивало критиков и скептиков – у них «мало шансов раздуть костер политического недовольства».

Отдельным фактором Соловьев назвал результаты голосования в исторических регионах. Он считает, что участие их жителей придало итогам кампании дополнительное значение. «Люди, находясь в непростых условиях, проявили особую гражданскую позицию. Их волеизъявление можно назвать мужественным, – подчеркнул специалист. – Уверен, этот фактор также повлиял на итоговые цифры».

В совокупности, по мнению Соловьева, перечисленные факторы позволяют «Единой России» говорить о сохранении роли ведущей политической силы страны.

В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 97,64% протоколов «Единая Россия» набирает 57,97% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.