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    21 сентября 2026, 23:37 • Новости дня

    Finnair анонсировала прямой рейс из Европы длительностью почти сутки

    Finnair анонсировала прямой рейс из Хельсинки в Мельбурн

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская авиакомпания Finnair объявила о запуске 25 октября прямых рейсов из Хельсинки в Мельбурн, длительность которых превысит 20 часов из-за облета территории России.

    «Наш новый захватывающий маршрут, Мельбурн, который откроется в октябре, станет первым направлением Finnair в Австралии. <...> Начиная с 25 октября 2026 года вы можете ежедневно летать из Хельсинки в Мельбурн через Бангкок на наших самолетах Airbus A350», – сообщили на сайте авиакомпании.

    Там пояснили, что в Бангкоке будет совершаться техническая остановка для дозаправки на 1,5 часа, весь полет займет порядка 22 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД заявили о работе над перезапуском прямых рейсов с Токио и Сеулом. президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом.


    20 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Российский турист найден мертвым в коридоре отеля в Анталье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой Анталье при невыясненных обстоятельствах скончался 38-летний российский турист Евгений Карманов, его тело нашли в коридоре местной гостиницы, сообщили местные СМИ.

    Прокуратура Турции начала проверку обстоятельств гибели отдыхающего из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую прессу.

    «На теле Евгения Карманова не обнаружили следов ранений от холодного или огнестрельного оружия», – говорится в сообщениях.

    Турист заселился в гостиницу района Гебизли муниципального округа Муратпаша около 10 дней назад. Персонал обнаружил мужчину без сознания на третьем этаже здания и вызвал экстренные службы.

    Прибывшие на место медики и полиция констатировали смерть россиянина. Муниципальный врач назвал обстоятельства гибели подозрительными, после чего к расследованию подключились криминалисты и прокуратура.

    Предварительной причиной смерти считается сердечный приступ. Тело направлено в морг Института судебной медицины Антальи.

    В июне местные жители нашли тело российского туриста Сергея Тремасова в саду жилого дома в Анталье.

    Ранее в том же месяце 50-летний путешественник из России скончался в номере гостиницы на турецком курорте Окурджалар.

    В мае российские дипломаты подтвердили смерть 44-летнего гражданина в одном из отелей Аланьи.

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    19 сентября 2026, 13:29 • Новости дня
    Сербская «Печат»: У Путина есть рецепт победы над Западом

    «Печать»: У Путина есть рецепт победы над Западом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская политика милитаризации неизбежно приведет к власти политиков, готовых к диалогу с Россией, и президенту Владимиру Путину остается лишь дождаться этого момента, пишет сербская пресса.

    Политика милитаризации, проводимая европейскими странами в ущерб интересам собственных граждан, неизбежно приведет к власти силы, настроенные на диалог с Москвой, пишет сербская газета «Печат».

    «То, что у российского президента есть рецепт победы, было понятно по выражению его лица, когда вместе с остальными лидерами БРИКС он высаживал дерево на саммите в Нью-Дели. Из этого корня появится будущий мир», – подчеркивается в публикации.

    Издание отмечает, что сейчас для Москвы главным фактором является терпение. Впереди ключевые политические события: ноябрьские выборы в США, президентские выборы во Франции в апреле и немецкие парламентские выборы, намеченные на 2029 год. Россия не форсирует события, ожидая политических изменений на Западе.

    Сербские журналисты уверены, что продолжение финансирования и вооружения Киева лишь ускорит масштабные перемены в Европе. Пока российская армия перемалывает противника, Париж и Берлин сами сдадут позиции без единого выстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Британия разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о тайном интересе европейских политиков к диалогу с Владимиром Путиным. А политолог Алексей Мартынов назвал БРИКС сообществом единомышленников для формирования новой системы международных отношений.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    19 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Россиянок и украинца задержали на Бали за организацию проституции

    Полиция Индонезии задержала россиянок и украинца за организацию проституции

    Tекст: Мария Иванова

    На индонезийском острове Бали правоохранительные органы арестовали четырех гражданок России и одного украинца по подозрению в оказании интимных услуг туристам.

    В ходе масштабной операции по выявлению нарушителей миграционного законодательства на индонезийском курорте задержали 13 иностранцев, передает РИА «Новости».

    Рейды прошли вечером 17 сентября в популярных туристических районах Чангу, Семиньяк и Умалас. Среди арестованных оказались 12 женщин и один мужчина.

    «В Чангу сотрудники задержали россиянку и украинца, которого подозревают в содействии занятию проституцией», – заявил глава местного иммиграционного управления Мухамад Новиандри.

    По данным ведомства, об оказании сексуальных услуг с девушкой договаривались через мессенджеры. Срок временного проживания предполагаемого организатора с Украины истекал в октябре 2025 года.

    Позднее на вилле в Умаласе правоохранители обнаружили еще трех россиянок и гражданку Казахстана. Также были задержаны семь гражданок Нигерии. Операцию организовали после многочисленных обращений местных жителей.

    Иммиграционная служба продолжает опрашивать подозреваемых. Иностранцам грозят депортация, пятилетний запрет на въезд в страну и возможное уголовное преследование. Руководитель регионального ведомства Рамдхани подчеркнул недопустимость использования разрешений на проживание не по назначению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае миграционная служба Индонезии пресекла незаконную деятельность двух россиянок на Бали. Российские дипломаты сразу начали выяснение обстоятельств данного инцидента.

    В прошлом году местная полиция задержала еще двоих граждан России за организацию международной сети проституции.

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    19 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Полиция Таиланда нашла потерявшегося девятилетнего россиянина

    Полиция Таиланда вернула потерявшегося на Пхангане девятилетнего россиянина

    Tекст: Мария Иванова

    Туристическая полиция Таиланда на острове Пханган вернула домой потерявшегося девятилетнего российского мальчика, которого ранним утром заметил на дороге неравнодушный иностранец.

    Сотрудники туристической полиции Таиланда на острове Пханган нашли заблудившегося девятилетнего мальчика из России и вернули его матери, передает ТАСС.

    Ребенка заметил проезжавший мимо гражданин Нидерландов ранним утром в субботу. Иностранец увидел плачущего испуганного мальчика на дороге и сразу позвонил на горячую линию полиции.

    Прибывшие правоохранители забрали ребенка в отделение, где с помощью переводчика узнали, что мальчика зовут Яромир. Он рассказал, что проснулся дома один, вышел на улицу искать маму и заблудился. Полицейские обнаружили его примерно в пяти километрах от дома.

    С помощью камер видеонаблюдения и баз данных полиция установила личность матери ребенка – россиянки по имени Алиса. Выяснилось, что она оставила спящего сына дома, чтобы проводить улетающую в Россию подругу. Женщина извинилась за случившееся и поблагодарила полицейских, после чего семью доставили домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Таиланде бесследно пропала 19-летняя российская студентка.

    Ранее премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун лично посетил место недавнего убийства двух россиян в Паттайе.

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    19 сентября 2026, 11:20 • Новости дня
    Памфилова уличила западных чиновников в попытках дискредитировать выборы в России

    Памфилова обвинила европейских политиков в информационной атаке на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова жестко раскритиковала западных чиновников за попытки дискредитировать проходящее в России голосование.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга обратила внимание на масштабную антироссийскую кампанию, развернутую в странах Запада, передает РИА «Новости». По ее словам, европейские политики пытаются скрыть собственные провалы за счет необоснованных нападок на Москву.

    «Заявляют проворовавшиеся еврочиновники о том, что и выборы… сами у себя все проворовали, от народа европейского оторвались, зато они пытаются, возведя все грехи и все беды, которые у них случились по их глупости, безответственности на Россию, пытаются теперь осудить наши выборы», – сказала Памфилова.

    Особое внимание председатель комиссии уделила ситуации в Германии, где противники устроили настоящую информационную атаку. Берлину посоветовали сначала разобраться с собственной избирательной системой, напомнив о сорванных из-за хаоса кампаниях в 2021 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила о планах западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил о новых попытках дискредитации избирательного процесса со стороны Евросоюза.

    Накануне голосования специалисты предотвратили масштабную кибератаку на систему дистанционного электронного голосования.

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    21 сентября 2026, 14:06 • Новости дня
    Из Вьетнама депортировали россиянку за опасное вождение мотоцикла

    Вьетнам депортировал российскую туристку за трюки на мотоцикле в Нячанге

    Tекст: Мария Иванова

    Народный суд вьетнамской провинции Кханьхоа оштрафовал и депортировал российскую туристку Юлию Никитину за опасные трюки на мотоцикле.

    Россиянка признана виновной в нарушении общественного порядка. Помимо высылки из страны, она должна выплатить штраф в размере 30 млн донгов, передает ТАСС со ссылкой на портал VnExpress.

    С января по июнь 2025 года женщина неоднократно выкладывала в соцсети видео, на которых выполняла трюки за рулем спортивного мотоцикла. Полиция Кханьхоа подчеркнула, что правила дорожного движения одинаковы как для местных жителей, так и для иностранцев.

    В генеральном консульстве России в Хошимине отметили рост числа правонарушений среди российских туристов. Например, в мае суд приговорил гражданина России к тюремному сроку за кражу мотоцикла, после отбытия наказания его также депортируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дипломаты вышли на контакт с родней погибшей во Вьетнаме россиянки.

    Летом жертвой аварии в этой стране оказалась многодетная жительница Казани.

    Весной пьяный турист из России сбил насмерть местную жительницу в Нячанге.

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    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

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    21 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов

    Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.

    В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.

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    21 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    Эксперты назвали самые бюджетные города для новогоднего отдыха

    Тверь и Вологда стали самыми бюджетными для новогоднего отдыха

    Tекст: Катерина Туманова

    Самыми доступными и популярными российскими городами для отдыха в период новогодних праздников оказались Тверь, Вологда и Кисловодск, согласно данным сервиса «Островок».

    «В топ самых бюджетных востребованных направлений на праздники входят следующие: Тверь – средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах города на праздничные выходные составляет 5,6 тыс. рублей, Вологда – 5,7 тыс. рублей, Кисловодск – 5,9 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в сервисе.

    В список доступных городов также попали Мурманск и Калининград, где ночь обойдется в 6,2 и 6,3 тыс. рублей соответственно.

    Помимо этого, популярностью у самостоятельных путешественников пользуются Москва, Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль и Эсто-Садок.

    Эксперты отметили значительный рост интереса к Вологде: количество бронирований выросло на 42% за год, что может быть связано со статусом Новогодней столицы России.

    Спрос на размещение в Нижнем Новгороде увеличился на 21%, а в Ярославле – на 4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Туапсинской район стал самым дешевым морским курортом России. Эксперты зафиксировали рекордный рост туризма на Дальнем Востоке.

    Сенатор Гибатдинов рассказал о трехдневной рабочей неделе перед Новым годом.


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    21 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Yle: Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари предстанет перед судом по обвинению в раскрытии секретных сведений и превышении должностных полномочий, сообщил телерадиовещатель Yle.

    «Бывшему главе Supo Антти Пелттари вменяют разглашение тайны, связанной с нацбезопасностью, и злоупотребление служебным положением», – приводит РИА «Новости» сообщение Yle.

    По данным следствия, инцидент с раскрытием секретных сведений произошел в конце лета – начале осени 2020 года. Факты превышения должностных полномочий фиксировались на протяжении длительного времени: с июня 2012 года по конец 2023 года.

    Разбирательство по данному делу стартовало весной 2024 года. Тогда финские СМИ сообщали о расследовании контактов ведомства с предполагаемыми информаторами из России. Бывшего начальника спецслужбы подозревают в непринятии должных мер для ограничения доступа к засекреченным данным некоторых бывших сотрудников ведомства.

    Ранее бывший руководитель военной разведки Финляндии Георгий Алафузофф получил условный срок за хранение секретных документов.

    Новый глава финской полиции безопасности Юха Мартелиус назвал Россию главной угрозой для страны.

    Силы обороны Финляндии представили исследование о будущих вызовах безопасности государства.

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    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Полянский заявил об одержимости Европы идеей победить Россию

    Постпред при ОБСЕ Полянский: Европа одержима идеей победить Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские политики одержимы идеей победы над Россией и не готовы отказаться от конфронтации.

    Полянский заявил, что европейские элиты не готовы менять курс на противостояние с Москвой, передает РИА «Новости». «Они просто одержимы идеей победить Россию. Эти элиты, находящиеся у власти в большинстве европейских стран, – те же самые элиты, которые на протяжении многих лет продвигали этот украинский антироссийский проект. Они заинтересованы в этом проекте», – сказал дипломат в подкасте East Meets West with Olga and Tara.

    Полянский отметил, что было бы наивно ожидать от европейских политиков изменения курса даже при осознании собственных ошибок. Он подчеркнул, что возможности для дипломатии появятся только в случае серьезных политических изменений и прихода к власти людей, понимающих опасность ситуации.

    Россия, по словам постпреда, сохраняет готовность к дипломатическому решению и предпочла бы мирную реализацию целей специальной военной операции. Однако при отсутствии такого сценария Москва намерена добиваться своих целей на поле боя. Дипломат добавил, что в Европе обеспокоены возможным успехом России, но не имеют четкого плана действий, руководствуясь лишь русофобией и желанием победы Украины.

    Полянский также рассказал, что на неформальные вопросы о том, как европейские коллеги представляют себе победу над военной державой, он получает лишь эмоциональные заявления. По его мнению, это не помогает найти выход из ситуации, созданной Европой, киевским режимом и его спонсорами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Германию ярким примером доведения русофобии до крайностей.

    Дипломат предупредил о вероятности прямого столкновения с западными странами.

    Европейские политики питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение.

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    21 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Кабмин Чехии утвердил проект бюджета с дефицитом 18 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, предусматривающий дефицит в размере около 18 млрд долларов и рост расходов на оборону.

    Правительство Чехии утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, дефицит которого составит 386 млрд крон, или около 18 млрд долларов, передает ТАСС. Документ предполагает снижение дефицита на три миллиарда крон по сравнению с первоначальным предложением министерства финансов, озвученным в начале сентября.

    Доходы государственной казны запланированы на уровне 2,199 трлн крон (примерно 104 млрд долларов). Расходы при этом составят 2,585 трлн крон (около 122 млрд долларов). Проект бюджета теперь должен пройти процедуру утверждения в парламенте.

    В документе заложено существенное увеличение финансирования ключевых социальных сфер. Планируется повысить расходы на систему здравоохранения, образование, а также увеличить размер пенсионных выплат. Кроме того, оборонные траты страны в следующем году должны вырасти до 2% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Минфин Чехии предложил принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон.

    Весной чешский премьер-министр Андрей Бабиш признал отставание страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.

    В июле вооруженные силы республики пополнились последним из 42 переданных Берлином танков Leopard 2A4.

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    21 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    BFMTV: При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва и последующего пожара на фармацевтическом заводе на северо-западе Франции пострадал один человек, которого экстренно эвакуировали на вертолете, сообщил телеканал BFMTV.

    Взрыв на фармацевтическом предприятии Pharmasynthese в городе Сен-Пьер-лез-Эльбеф департамента Приморская Сена привел к возгоранию и ранению одного человека, передает РИА «Новости». Пострадавший был экстренно госпитализирован.

    «В понедельник, 21 сентября, взрыв вызвал пожар на заводе… Один человек получил ранения», – цитирует агентство сообщение французского телеканала BFMTV. Глава пожарно-спасательной службы департамента Эммануэль Менди уточнил, что раненого доставили на вертолете в ожоговое отделение местной больницы.

    Завод специализируется на производстве активных ингредиентов для фармацевтической отрасли. Как сообщили в муниципалитете, пламя удалось оперативно локализовать и потушить благодаря автоматической системе пожаротушения и быстрому прибытию спасателей. В региональной префектуре подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для жителей окрестностей.

    В августе огонь охватил складское помещение химического предприятия в коммуне Гандранж.

    В июле владелец французского металлургического завода сгорел при тушении вызванного молнией пожара.

    В 2024 году в департаменте Приморская Сена вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе.

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    21 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    ЕК и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия и 20 государств, включая Францию, Германию и Турцию, подписали совместную декларацию, призывающую сохранить контроль человека над развитием искусственного интеллекта и создать единые стандарты безопасности.

    Инициатором документа выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА «Новости». «В обращении содержится призыв к ИИ-компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие ИИ не будет угрожать будущему человечества. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку», – сообщили в канцелярии финского лидера.

    Правительствам рекомендовано разрабатывать общие стандарты и повышать прозрачность за счет совместной отчетности об инцидентах. Подписанты также предложили членам ООН рассмотреть возможность создания международного института для установления стандартов и контроля в сфере ИИ. К декларации присоединились Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Молдавия, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Сингапур, Кения, ЮАР, Канада, Австралия и Норвегия.

    Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение технологий опасным экспериментом над обществом.

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    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


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