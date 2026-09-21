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    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня

    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

    21 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии

    Трамп заявил о планах покупать у Белоруссии удобрения по ценам ниже канадских

    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска по ценам значительно ниже канадских.

    Американские власти в настоящий момент обсуждают детали масштабного импорта, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа из Белоруссии», – написал Трамп. Он также добавил, что стоимость белорусских удобрений окажется существенно ниже сумм, которые Вашингтон сейчас платит Канаде за аналогичные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского калия.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подготовку масштабного соглашения с Вашингтоном.

    В начале этого месяца белорусский лидер сообщил об отгрузке партии удобрений для американского рынка.

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    21 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейское издание Politico и американские телеканалы CNN и MSNOW объявили о подаче иска к президенту США Дональду Трампу из-за лишения их журналистов аккредитации в Белом доме.

    СМИ требуют признать запрет неконституционным и восстановить доступ репортеров в правительственный комплекс. Журналисты расценили действия администрации как «прямое нападение на Первую поправку» к Конституции США, пишет Politico.

    В иске также фигурируют руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, директор по коммуникациям Стивен Чунг и глава Секретной службы Шон Карран. Истцы утверждают, что запрет был введен без предварительного уведомления и нарушает право на надлежащую правовую процедуру.

    Трамп объявил о запрете на доступ для этих СМИ 18 сентября, сославшись на «накопившиеся за последние годы истории» и обвинив журналистов в преднамеренном написании негативных новостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные руководство телеканала MS NOW ответило на запрет посещать американскую администрацию. На прошлой неделе Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам трех СМИ. В прошлом году Вашингтон объяснил оскорбительные слова президента в адрес журналистки.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов.

    Правительство Венгрии не поддержит возведение объектов для хранения украинского топлива на территории своей страны. Так глава венгерского кабмина отреагировал на информацию «Нафтогаза» о якобы подписанном меморандуме между Киевом и компанией MOL, передает РИА «Новости».

    «Хранилище, по которому компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании, не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще. Если почитать недавно опубликованное заявление, то там сказано, что это лишь теоретическая возможность», – заявил венгерский премьер.

    Мадьяр подчеркнул, что реализация подобного проекта заняла бы годы, однако при действующем правительстве партии «Тиса» это исключено.

    В начале июня политик отмечал, что Венгрия не станет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС после урегулирования вопроса прав закарпатских венгров. При этом Будапешт выступает против ускоренного принятия новых членов, придерживаясь подхода, основанного на заслугах.

    Накануне украинская компания «Нафтогаз» договорилась с венгерским концерном MOL о создании мощностей для хранения топлива.

    Премьер-министр Петер Мадьяр отказался от участия Будапешта в инициированном Киевом объединении «Карпатская восьмерка».

    Ранее политик назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

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    21 сентября 2026, 03:56 • Новости дня
    WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против Международного уголовного суда

    WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС), пишет WSJ.

    Согласно документам, с которыми ознакомились The Wall Street Journal и американские официальные лица, санкции запретят большинство транзакций с Международным торговым судом (МТС) после льготного периода в шесть-семь месяцев.

    «Это потенциально может парализовать работу суда, запретив ему проводить операции в долларах США и отрезав его от значительной части мировой финансовой системы», – отмечает WSJ.

    Газета указала на то, что подобные шаги администрации США являются резкой эскалацией усилий Вашингтона по ликвидации МУС после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    «Администрация Трампа не скрывает презрения к МУС и стремится подорвать его авторитет. Американские чиновники хотят, чтобы суд отозвал ордера на арест израильских лидеров, а также прекратил расследование в отношении американских войск в Афганистане», – добавило Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в августе ввели санкции против руководства Международного уголовного суда. Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации МУС.

    Глава Еврокомиссии заступилась за председателя МУС после санкций США, а Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

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    21 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Трамп сообщил о раздумьях об Иране перед «очень серьезными событиями»

    Трамп: Я раздумываю об Иране перед очень серьезными событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту о размышлениях по поводу Ирана и грядущих очень серьезных событиях.

    Главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст получил комментарий президента США о ситуации с Ираном, в котором он заявил об открытости ко встрече с иранским президентом на полях ГА ООН.

    По словам корреспондента, Трамп заявил, что Ирану необходимо «вести себя прилично» в условиях обострения обстановки. Он выразил готовность встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях ГА ООН, но предупредил, что в случае если поведение Ирана не изменится, вскоре могут произойти «серьезные события».

    «Вопрос в том, когда именно мне уничтожить их страну? Им лучше вести себя прилично», – привел слова Трампа Йингст в соцсети Х, где также представил свой репортаж после разговора с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну. Американский лидер заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном, он также сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН.


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    21 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Силуанов сообщил о новой цене отсечения нефти для бюджета

    Силуанов заявил об установке цены отсечения нефти в 50 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджетное правило России на 2027-2029 годы будет исходить из цены отсечения в 50 долларов за баррель.

    Министерство финансов России закладывает в бюджетное правило цену отсечения на уровне 50 долларов за баррель нефти, сообщил Силуанов, передает РИА «Новости». Однако на рынке допускают и более низкие котировки, отметил глава ведомства.

    «На трехлетку», – ответил Силуанов на вопрос о сроках действия нового норматива в кулуарах Московского финансового форума. Таким образом, планка в 50 долларов за баррель предусмотрена на период с 2027 по 2029 год.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал базовую цену на нефть параметром долгосрочной бюджетной политики.

    Новая цена отсечения обеспечит исполнение бюджета страны в период очень низких цен на энергоресурсы.

    Прежние темпы снижения этого показателя больше не отвечают текущим экономическим реалиям.

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    21 сентября 2026, 04:41 • Новости дня
    Bloomberg: Сбои в работе ИИ привели к удару США по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи Пентагона обнаружили, что ошибочные разведывательные данные, устаревшие изображения и чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта способствовали ракетному удару, в результате которого в иранском Минабе погибли 123 ребенка.

    По словам официальных лиц, участвовавших во внутреннем расследовании инцидента, уже через несколько часов после ракетного удара 28 февраля по иранской школе некоторые сотрудники Пентагона знали, что ответственность за него несут США, передает Bloomberg.

    Это расследование выявило, как теперь описывают официальные лица, целую череду предотвратимых ошибок.

    Чиновники США заявили, что проблемой стала устаревшая информация. Хотя объект в Минабе был идентифицирован за несколько лет до этого как военный комплекс, имелись доказательства того, что он был изменен и сменил свое назначение, заявили они.

    Физические изменения, отражающие новое строительство, видимые на спутниковых снимках, произошли почти десять лет назад, и объект открыто функционировал как школа.

    По словам официальных лиц, в Центральном командовании США (CENTCOM), которое проводило атаку, некоторые сотрудники слишком полагались на искусственный интеллект, встроенный в интеллектуальную систему Maven. Система Maven, разработанная компанией Palantir Technologies Inc., позволяет пользователям просматривать и координировать сложные военные операции.

    Некоторые сотрудники Центрального командования ожидали, что система Maven выявит устаревшую информацию или несоответствия в собранных разведывательных данных о потенциальных целях. Неясно, почему у них были такие ожидания, отметило Bloomberg.

    В компании-разработчике Palantir отрицают причастность их ПО к удару по Минабу, но в Maven после инцидента внедрили новые возможности, которые «повторно анализируют исходные разведданные для выявления факторов, которые могли бы исключить цель из числа потенциальных, а также отмечают несоответствия и неточности, которые могли быть упущены при ручной проверке», – сообщил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Bloomberg в июне сообщало, что ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране. ООН назвала удары США по иранской школе и спорткомплексу военным преступлением.

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    21 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 100 долларов впервые с начала сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Биржевая стоимость нефти марки Brent в понедельник упала ниже 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

    Мировые котировки энергоносителей ускорили падение до 4%, передает РИА «Новости». К вечеру стоимость ноябрьских контрактов на Brent снижалась на 3,64%, достигнув 100,09 доллара за баррель.

    Незадолго до этого показатель впервые с 9 сентября преодолел психологический рубеж и торговался ниже 100 долларов.

    Одновременно с этим дешевели и американские сорта. Цена ноябрьских фьючерсов на марку WTI упала на 4,08%, составив 92,14 доллара за баррель.

    Напомним, 17 сентября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 103 долларов за баррель.

    Неделей ранее цена эталонного сырья превысила отметку в 107 долларов.

    В конце августа котировки черного золота снизились на фоне вероятной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    21 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось втрое

    Интенсивность судоходства в Ормузском проливе упала в три раза

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе в субботу и воскресенье судоходство снизилось примерно в три раза по сравнению с показателями за выходные неделей ранее, передает Reuters.

    По данным о судоходстве, за выходные через Ормузский пролив прошли 12 грузовых судов против 35 в предыдущие выходные на фоне сохраняющейся напряженности в Персидском заливе и отношений между США и Ираном, которые зашли в тупик, пишет Reuters.

    В субботу пять судов с сельскохозяйственной продукцией, сжиженным природным газом и удобрениями вышли из Персидского залива, а один пустой крупный газовоз зашел в залив, отмечает РИА «Новости».

    В воскресенье из пролива вышли два танкера с нефтепродуктами и два пустых перевозчика, при этом в залив вошли два небольших нефтяных танкера.

    До начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 125 крупных коммерческих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей.

    В начале месяца США признали падение нефтяного трафика через пролив.

    В прошлом месяце МИД Ирана заявил, что пролив нельзя «захватить твитом».

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    21 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Вэнс: США ожидают прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на позитивные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине благодаря скорой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Вэнс выразил надежду на продвижение в разрешении украинского кризиса после грядущих переговоров Трампа с Зеленским, передает РИА «Новости». «Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», – подчеркнул политик.

    Согласно информации вице-президента, диалог на высшем уровне между Трампом и Зеленским запланирован на 22 или 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вице-президент США Джей Ди Вэнс настоял на переходе украинских войск к оборонительной тактике.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

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    21 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    При обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Ормузского пролива неизвестным снарядом был атакован проходящий танкер, в результате чего легкие ранения получили два моряка, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    UKMTO получил сообщение об инциденте с судном, проходившим через Ормузский пролив. Два члена экипажа танкера пострадали при обстреле судна, передает ТАСС.

    Военные власти сообщили UKMTO, что танкер, входивший в пролив, был поражен неизвестным снарядом.

    В ведомстве уточнили, что после атаки танкер продолжил движение к порту назначения своим ходом. Название пострадавшего судна и порт его приписки пока не раскрываются.

    В середине сентября Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно в Ормузском проливе.

    В начале месяца у побережья Омана три неизвестных снаряда ударили по коммерческому танкеру.

    В этот же день неизвестные обстреляли два крупных судна для перевозки сырой нефти из Саудовской Аравии и Южной Кореи.

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    21 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Новак сообщил о планах России нарастить экспорт угля на Ближний Восток

    Новак: Россия планирует нарастить экспорт угля на Ближний Восток и в Африку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России увеличить экспорт угля в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки в рамках новой стратегии.

    Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности до 2050 года, передает РИА «Новости». Одно из ключевых направлений документа посвящено расширению экспорта отечественного угля.

    «Расширение Восточного полигона; развитие портов; укрепление сотрудничества с дружественными странами – Китаем, Индией; наращивание поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и Африку», – перечислил приоритеты Новак в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

    В прошлом году отечественные угольные компании существенно нарастили отгрузку твердого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    В июле текущего года Россия почти втрое увеличила экспорт угля в Индию.

    Ранее Минэнерго объявило о планах занять треть китайского рынка.

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    21 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Представитель КСИР пригрозил США ударами новым оружием по новым целям

    КСИР: Иран применит новое оружие против США в случае агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    В случае возобновления американских атак вооруженные силы Ирана нанесут удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Представитель КСИР отметил, что цели Ирана больше не будут прежними. Страна намерена атаковать объекты, по которым ранее удары не наносились, передает ТАСС.

    Мохеби подчеркнул, что изменения коснутся географии конфликта, а также применяемого вооружения и техники. Он пообещал вывести на поле боя новое оружие, возможности которого поразят мир.

    Накануне центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил заявил о наличии данных о подготовке США к возобновлению военных действий против республики в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные сообщили о планах США начать новую войну.

    В конце лета Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе.

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    21 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Guardian: Рост цен на нефть грозит новым глобальным экономическим кризисом

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост цен на энергоносители и массовая распродажа гособлигаций могут стать предвестниками масштабных экономических потрясений в мире, пишет The Guardian.

    Британская газета Guardian предупредила о возможных рисках нового глобального финансового кризиса на фоне текущих мировых событий, передает РИА «Новости». Издание обращает внимание на рост цен на нефть, масштабную распродажу государственных облигаций и предостережения о рисках стремительного развития искусственного интеллекта.

    «В этом сентябре снова есть причины для беспокойства. Цены на нефть растут, что вызывает рост цен на бензин и дизельное топливо и увеличивает давление на стоимость жизни. По всему миру распродают гособлигации. Раздаются предупреждения руководителей компаний в сфере ИИ о том, что было бы мудрым решением замедлить развитие их отрасли. Все вместе – это ингредиенты для еще одного неспокойного сентября», – отмечает автор статьи.

    Журналисты подчеркивают, что исторически сентябрь часто становился отправной точкой экономических потрясений. В частности, в 1931 году Британия отказалась от золотого стандарта, в 1992 году фунт стерлингов покинул европейский механизм обменных курсов, а в 2008 году крах банка Lehman Brothers спровоцировал мировую рецессию.

    При этом издание допускает, что текущие опасения могут оказаться ложной тревогой. Например, последствия блокировки судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном пока не привели к катастрофическим последствиям, несмотря на рост цен на топливо.

    Тем не менее, газета призывает подготовить антикризисный план на случай непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом на фоне рекордных цен на дизель.

    Экономист Игорь Юшков констатировал отсутствие полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    Руководители ведущих мировых экономических структур предупредили о риске масштабного глобального кризиса из-за перебоев в логистике.

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    21 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Танкер для перевозки сжиженного газа обстреляли в Ормузском проливе

    UKMTO: В Ормузском проливе обстреляли танкер для перевозки сжиженного газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Танкер-газовоз подвергся атаке неизвестными снарядами при прохождении Ормузского пролива, экипаж не пострадал, а судно продолжило рейс, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Капитан сообщил, что танкер получил повреждения от обломков неизвестных снарядов. По его словам, все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы окружающей среде нет. Танкер продолжит следовать к следующему порту назначения», – приводит ТАСС заявление UKMTO.

    Сообщение о происшествии поступило с задержкой, когда судно уже направлялось на выход из пролива. Название танкера и порт его приписки на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела проходящего через Ормузский пролив танкера легкие ранения получили два моряка.

    Несколькими днями ранее экипаж другого судна успешно потушил возникший после попадания снаряда пожар.

    В середине месяца британское Управление морских торговых операций зафиксировало аналогичный инцидент с неизвестным боеприпасом.

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