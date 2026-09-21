Минфин заявил об изменениях учета расходов на защиту от БПЛА в бизнесе

Минфин готовит изменения по учету расходов на защиту от БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

Инициатива призвана урегулировать учет трат компаний на защиту и ремонт инфраструктуры после дрон-атак.

«Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, там на восстановление объектов», – приводит ТАСС слова Сазанова на полях Московского финансового форума.

По словам статс-секретаря, в настоящее время специалисты определяют точный перечень требуемых законодательных мер. Ожидается, что готовый пакет изменений будет представлен этой осенью.

Также Сазанов сообщил, что Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил о разработке эффективных средств противодействия БПЛА. Он также высказывался о том, что ПВО должна обеспечить защиту от любых средств воздушного нападения.

Кроме того, Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец».