Астрофизик Тайсон назвал Луну самым скучным объектом Солнечной системы

Tекст: Валерия Городецкая

По его мнению, единственная практическая ценность спутника заключается в близости к Земле, передает РИА «Новости». «В Солнечной системе так много спутников гораздо интереснее нашей Луны, что мне трудно ее защищать – разве что из-за ее близости к Земле», – заявил исследователь в подкасте Космического центра НАСА.

Он добавил, что на полюсах спутника может быть вода, которую можно использовать в качестве ракетного топлива.

Тайсон считает, что с точки зрения фундаментальной науки естественный спутник Земли безнадежно проигрывает другим небесным телам, где происходят активные физические процессы. Он привел в пример Марс, Венеру, а также спутники Европу, Энцелад и Титан.

В свою очередь астронавт НАСА Крис Уильямс отметил, что естественный спутник представляет колоссальную ценность для геофизиков и планетологов. По его словам, поверхность Луны сохранила первозданную историю формирования Земли и Солнечной системы, которую на нашей планете уничтожили геологические процессы.

Уильямс также назвал Луну незаменимой ступенью для человечества. Без отработки систем на поверхности ближайшего соседа невозможно безопасно отправиться в перелет к Марсу, резюмировал астронавт.

Ранее российские ученые сформировали заявку на проведение эксперимента по изучению лунной пыли с аппаратов на орбите естественного спутника Земли.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал освоение Луны первым этапом на пути к будущему освоению Марса человечеством.

Руководитель Роснедр Олег Казанов отметил отсутствие богатых месторождений полезных ископаемых на Луне из-за ее простой геологической истории.