Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие

Ведомство планирует сократить срок предоставления государственной услуги по регистрации оружия до десяти рабочих дней, передает ТАСС. Соответствующий проект приказа уже опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
Корректировка сроков продиктована необходимостью унификации правил оформления лицензионно-разрешительных документов согласно закону об оружии. Сейчас результаты услуги предоставляются в течение 14 календарных дней, что при пятидневной рабочей неделе эквивалентно 10 рабочим дням.
Кроме того, документ предусматривает изменение процедуры продления разрешений. Вместо увеличения срока действия старого документа будет выдаваться новое разрешение. Проект также устанавливает пятидневный срок для исправления возможных ошибок и опечаток, что отвечает требованиям законодательства.
Напомним, разрешение на хранение и ношение гражданского оружия выдается сроком на пять лет.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин продлил действие оружейных документов в новых регионах до 2027 года.
Ранее Росгвардия объявила амнистию для сдающих оружие на нужды спецоперации владельцев.