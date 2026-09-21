BFMTV: При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

Tекст: Валерия Городецкая

Взрыв на фармацевтическом предприятии Pharmasynthese в городе Сен-Пьер-лез-Эльбеф департамента Приморская Сена привел к возгоранию и ранению одного человека, передает РИА «Новости». Пострадавший был экстренно госпитализирован.

«В понедельник, 21 сентября, взрыв вызвал пожар на заводе… Один человек получил ранения», – цитирует агентство сообщение французского телеканала BFMTV. Глава пожарно-спасательной службы департамента Эммануэль Менди уточнил, что раненого доставили на вертолете в ожоговое отделение местной больницы.

Завод специализируется на производстве активных ингредиентов для фармацевтической отрасли. Как сообщили в муниципалитете, пламя удалось оперативно локализовать и потушить благодаря автоматической системе пожаротушения и быстрому прибытию спасателей. В региональной префектуре подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для жителей окрестностей.

В августе огонь охватил складское помещение химического предприятия в коммуне Гандранж.

В июле владелец французского металлургического завода сгорел при тушении вызванного молнией пожара.

В 2024 году в департаменте Приморская Сена вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе.