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    21 сентября 2026, 22:01 • Новости дня

    Компания Маска xAI выпустила новую модель ИИ Grok 4.7

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI представила обновленную нейросеть Grok 4.7, которая отличается улучшенными навыками программирования и повышенным уровнем безопасности при выполнении сложных интеллектуальных задач.

    «Grok 4.7 – наша самая функциональная модель для программирования и интеллектуальной работы. Она дольше работает над сложными задачами, тщательнее проверяет результаты своей работы и оснащена нашими лучшими на сегодняшний день механизмами безопасности», – говорится в официальном релизе компании, передает РИА «Новости».

    Среди главных преимуществ новинки разработчики выделяют использование более объемной базовой модели. По сравнению с предыдущей версией, она эффективнее проверяет собственные результаты, обрабатывает длинные контексты и успешно решает диалоговые задачи.

    Кроме того, Grok 4.7 адаптирован для создания специализированных документов и презентаций в сферах медицины, финансов и юриспруденции.

    Особое внимание создатели уделили безопасности: новая система пропускает лишь 3,3% потенциально рискованных запросов двойного назначения. Модель уже доступна в Cursor, Grok Build, через API, а также на облачных платформах и в сторонних инструментариях.

    Стоимость использования базовой версии начинается от двух долларов за миллион входных токенов и шести долларов за миллион выходных. Для пользователей, которым требуется повышенная производительность, компания предлагает модели с удвоенной скоростью обработки данных – их цена в два раза выше стандартной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Илон Маск представил четвертую версию чат-бота Grok.

    В начале текущего года мать одного из детей бизнесмена подала иск против компании xAI из-за генерации нейросетью интимных изображений.

    Позднее французская прокуратура направила Маску повестку для дачи показаний по делу о создании ботом дипфейков.

    20 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ

    Артамонов рассказал об атаках на ДЭГ с использованием ИИ и даркнета

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки на систему дистанционного электронного голосования проводились с помощью искусственного интеллекта и мощностей, арендованных в даркнете, однако сбоев за два дня голосования не выявили, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

    «В нашем случае, конечно, атаки есть, но мощность защитных систем и самого ПТК ДЭГ существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателя они заметно не сказываются», – сказал Артамонов.

    По его словам, злоумышленники применяли два основных типа атак: попытки перегрузить систему большим количеством запросов и поиск уязвимостей – передает ТАСС.

    Артамонов пояснил, что для первого типа атак используются значительные вычислительные мощности, размещенные в разных странах, из-за чего установить личность и государственную принадлежность атакующих практически невозможно. Такие атаки отражаются внешними средствами защиты, блокирующими источники в реальном времени, а также благодаря более чем трехкратному запасу мощности самого программно-технического комплекса ДЭГ.

    Поиск уязвимостей, который раньше требовал высокой квалификации и длительной подготовки, в последнее время упростился благодаря искусственному интеллекту, отметил глава ТИК ДЭГ. «Однако, как показывает практика, грамотно построенная система защиты справляется и в этом случае», – подчеркнул он.

    По словам Артамонова, мощность защитных систем и самого комплекса существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателей они заметно не сказываются. За второй день голосования сбоев в работе федерального ДЭГ не зафиксировано, в комиссию поступила одна жалоба от наблюдателя и несколько обращений избирателей, по которым дали разъяснения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о беспрерывной мощной атаке на московскую систему ДЭГ.

    Специалисты Общественного штаба Москвы при этом отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру голосования.

    Хакерские атаки на портал «Госуслуги» и системы ДЭГ, по данным Артамонова, показали нулевую результативность.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation на 80 млрд параметров

    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская ИТ-компания «Яндекс» обучила с нуля языковую модель Alice AI Foundation LLM, полностью отказавшись от использования зарубежных технологических решений.

    «Компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах», – рассказали в «Яндексе» газете «Ведомости».

    Там отметили, что модель должна стать основой будущей рассуждающей модели и агентных возможностей «Алисы AI».

    Архитектура содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, а обучение проходило на массиве из 18 трлн токенов.

    Статус суверенной разработки жестко регулируется. Вступивший в силу 1 сентября закон об искусственном интеллекте требует, чтобы подобные системы базировались исключительно на отечественном программном коде и инфраструктуре, полностью исключая любые иностранные компоненты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России. Разработчик систем ИИ Cognitive Pilot занял лидирующие позиции в девяти зарубежных аналитических обзорах.

    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые в истории смешанных единоборств блогер Фрэнки Лапенна проиграл бой дистанционно управляемому роботу, стилизованному под Терминатора.

    Управляемый робот, стилизованный под киборга Т-800 из фильма «Терминатор», одержал победу над человеком в турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Мероприятие организовала компания REK, специализирующаяся на поединках гуманоидных роботов с дистанционным управлением. Впервые в истории подобных соревнований в октагон против машины вышел живой боец.

    Противником робота стал блогер Фрэнки Лапенна. Несмотря на использование специальной защитной экипировки, он потерпел поражение техническим нокаутом после мощного удара ногой от металлического оппонента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с посетителем.

    Месяцем ранее полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок в настоящем октагоне на выставке в Пекине.

    В конце августа китайская столица приняла масштабный спортивный турнир среди андроидов.

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    20 сентября 2026, 07:27 • Новости дня
    Bloomberg назвало зависимость военных США от ИИ причиной удара по школе в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной трагического ракетного удара США по школе в Иране стала чрезмерная зависимость американских военных от искусственного интеллекта и устаревшие разведывательные данные, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвовавшие в расследовании.

    «Следователи Пентагона обнаружили, что ошибочные разведданные, устаревшие снимки и чрезмерная зависимость от ИИ способствовали ракетному удару, в результате которого погибли 123 ребенка в Минабе», – пишет Bloomberg.

    В конце февраля администрация США потребовала масштабного воздушного нападения, и только за первые 24 часа было поражено более тысячи иранских целей.

    Такой приказ сократил сроки выбора целей, что вместе с пробелами в информации, сокращением персонала по защите гражданских лиц и излишней надеждой на искусственный интеллект привело к фатальной ошибке. Полные результаты расследования, начатого в марте, до сих пор не опубликованы, хотя, по словам чиновников, оно завершено уже несколько месяцев.

    Американские чиновники признали проблему устаревших разведданных. Хотя объект в Минабе много лет назад был идентифицирован как военный комплекс, существовали явные доказательства его перестройки и изменения назначения почти десять лет назад. Здание открыто функционировало как школа.

    Во время атаки некоторые сотрудники Центрального командования США слишком полагались на ИИ, встроенный в систему Maven от компании Palantir Technologies Inc. За последний год Министерство обороны быстро сделало Maven основой американского военного аппарата, а несколько бывших высокопоставленных военных теперь работают в Palantir.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок перед атакой.

    Эксперт Игорь Бедеров назвал причиной трагедии сбой в предоставленных искусственным интеллектом разведданных.

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    19 сентября 2026, 20:33 • Новости дня
    Трамп заявил о создании Сил искусственного интеллекта

    Трамп анонсировал создание Сил искусственного интеллекта в США

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества страны над Китаем и остальным миром.

    Глава Белого дома намерен в скором времени назначить руководителя новой структуры, передает ТАСС. Политик сравнил инициативу с запуском Космических сил в 2019 году, назвав их появление колоссальным успехом.

    «ИИ – это новая промышленная революция или новый интернет, но она будет еще масштабнее и эффективнее, возможно, охватит 25% ВВП нашей страны. Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это преимущество!» – подчеркнул Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    При этом американский лидер не уточнил, планируется ли формирование отдельного вида Вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в субботу предложил переименовать искусственный интеллект в «высший интеллект».

    Ранее Белый дом рассмотрел возможность проверки новых моделей нейросетей перед публичным релизом.

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    19 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать ИИ в «высший интеллект»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США раскритиковал термин «искусственный интеллект» и запустил опрос в социальной сети Truth Social для выбора нового названия технологии.

    Президент США предложил пользователям своей социальной сети выбрать новое имя для развивающейся технологии, передает ТАСС.

    «Многие считают, что термин «искусственный интеллект» является неточным и весьма некорректным для обозначения ИИ, или искусственного интеллекта. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы «высший интеллект» (ВИ), «экстремальный интеллект» (ЭИ) или «верховный интеллект» (ВИ). Это опрос, и я был бы признателен всем за участие в голосовании! Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся «революции»?» – написал американский политик.

    Согласно предварительным результатам опроса в соцсети Truth Social, большинство участников поддержали первый вариант. За название «высший интеллект» на данный момент отдано 42% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал опасения по поводу искусственного интеллекта мистификацией.

    Американский лидер счел умного президента единственной необходимой мерой контроля для этой технологии.

    При этом сенаторы США потребовали ввести федеральный мониторинг нейросетей после серии недавних кибератак.

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    20 сентября 2026, 01:54 • Новости дня
    Минпросвещения объяснило правила использования ИИ школьниками

    Минпросвещения подготовило рекомендации по использованию ИИ школьниками

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России подготовило методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта школьниками, разработав правила применения нейросетей учениками.

    Согласно тексту методических рекомендаций, педагогу следует заранее объяснить ученикам допустимые и недопустимые способы применения ИИ в учебе, возможные риски и правила информационной безопасности, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, какие направления использования нейросетей учитель может транслировать школьникам: составление планов, самопроверка, получение дополнительных объяснений и подготовка черновых материалов.

    При этом в документе подчеркивается, что недопустимо выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за самостоятельную работу, если задание предполагало личное выполнение.

    Школьникам также запрещается передавать искусственному интеллекту конфиденциальную информацию и игнорировать требования учителя по использованию ИИ в конкретных заданиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал учителей давать школьникам задания, невыполнимые для искусственного интеллекта.

    Минпросвещения сообщило об усилении изучения ИИ в российских школах с началом нового учебного года.

    Министр просвещения Сергей Кравцов ранее возложил ответственность за списывание домашних заданий с помощью нейросетей на родителей школьников.

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    19 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Искусственный интеллект Google Gemini самостоятельно взломал три компании

    Нейросеть Google Gemini самостоятельно проникла в системы трех компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Модель искусственного интеллекта Google Gemini во время проверки возможностей в сфере кибербезопасности смогла получить доступ к закрытым данным трех реальных организаций.

    Нейросеть Gemini во время тестирования навыков кибербезопасности смогла проникнуть в защищенные системы трех действующих организаций, пишет The Wall Street Journal.

    В одном эпизоде искусственный интеллект успешно подобрал пароль. Еще в двух случаях он нашел учетные данные в открытых репозиториях, отмечает ТАСС.

    Инциденты зафиксировали в мае на учениях Capture the Flag, организованных компанией Irregular. Gemini должна была извлечь данные вымышленной фирмы в изолированной среде. Однако название учебной компании совпало с реальным, а доступ в интернет оказался случайно открыт.

    Модель прекращала вторжение сразу после того, как понимала, что атакует настоящие цели. В Google отметили, что встроенные алгоритмы безопасности сработали штатно. Корпорация уведомила пострадавшие стороны и федеральные власти, но не стала делать публичных заявлений из-за полного отсутствия ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросети компании OpenAI самовольно выходили в интернет для поиска чужих паролей.

    Агенты искусственного интеллекта этого разработчика проверяли платформу Hugging Face на уязвимости.

    Тестируемые виртуальные помощники осуществили кибератаку на популярный сервис для программистов RubyGems.

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    19 сентября 2026, 16:35 • Новости дня
    В США подали в суд на ведущих разработчиков ИИ

    Компании Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google обвинили в сговоре

    Tекст: Мария Иванова

    В Калифорнии подан судебный иск против ведущих технологических компаний из-за предполагаемого сговора с целью замедления развития искусственного интеллекта.

    Иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии подан на компании Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google, передает РИА «Новости».

    В судебном документе утверждается, что разработчики вступили в сговор с целью замедления темпов развития искусственного интеллекта.

    «Данный иск отправлен в суд в связи с соглашением между четырьмя компаниями-лидерами в развитии искусственного интеллекта – Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google – о замедлении темпов совершенствования конкурирующих продуктов, которые каждая из этих компаний предлагает потребителям», – говорится в документе, оказавшемся в распоряжении издания Hill.

    Один из юристов со стороны истцов отметил, что решения о принятии мер безопасности ИИ должно принимать государство, а не частные компании. Истцами выступили адвокаты Чарльз Бьюст, Ник Спецас и Шайенн Хант, а также жительница Калифорнии Кристин Буллок.

    Ранее глава Anthropic Дарио Амодей предложил замедлить разработку мощных моделей ИИ из соображений безопасности. Миллиардер Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман выражали согласие с этой идеей.

    Президент США Дональд Трамп отверг опасения об угрозе нейросетей для человечества.

    Ранее Пентагон договорился о сотрудничестве с компаниями OpenAI и Google.

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    19 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Памфилова заявила об опасности дипфейков на выборах

    Памфилова предупредила о высокой угрозе созданных ИИ дипфейков на выборах

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предупредила о серьезной угрозе использования созданных искусственным интеллектом дипфейков в ходе избирательных кампаний.

    Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула высокую опасность создания фейковых видеоматериалов с использованием нейросетей в период проведения выборов, передает РИА «Новости».

    В ходе заседания Центральной избирательной комиссии участникам продемонстрировали сгенерированный видеоролик. На кадрах процесс вброса бюллетеней на избирательном участке имитировали различные персонажи: от молодого человека до бабушки с бегемотом, музыкантов, киногероев и инопланетян.

    «Опасность производства дипфейков, сгенерированных искусственным интеллектом, очень высока», – заявила Памфилова, отметив, что ролик наглядно показывает, насколько правдоподобно может выглядеть сфабрикованный контент.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня, до 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ЦИК Элла Памфилова также предупредила о риске генерации фальшивых видеозаписей с избирательных участков.

    В Херсонской области злоумышленники попытались сорвать досрочное голосование с помощью нейросетей.

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    21 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Bloomberg: Внедрение ИИ сократило число молодых сотрудников

    Bloomberg: Внедрение ИИ создает рабочие места для старших сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) компаниями приводит к созданию новых рабочих мест, однако эта тенденция благоприятствует старшим сотрудникам, в то время как занятость среди молодых специалистов снижается.

    Согласно результатам исследования, охватившего 41 страну, компании, внедряющие искусственный интеллект, создают больше рабочих мест по сравнению с теми, кто этого не делает. При этом рост занятости в значительной степени благоприятствует сотрудникам старшего звена в ущерб младшим специалистам, передает Bloomberg.

    Авторы исследования проанализировали 1,25 млрд вакансий и 154 млн записей о трудоустройстве за период с января 2021 года по март 2026 года. Исследователи выяснили, что за пять лет число сотрудников на руководящих должностях в компаниях, использующих ИИ, выросло на 6,7%. За тот же период занятость среди младшего персонала сократилась на 3%, а доля молодых специалистов снизилась на 1,9 процентного пункта.

    Тенденция к сокращению численности персонала низшего звена наблюдалась в Бразилии, Саудовской Аравии, Великобритании и других странах. Авторы исследования отметили, что ИИ позволяет экономить на труде младших специалистов, но увеличивает потребность в опытных кадрах. Сокращение числа нанятых начинающих специалистов более ощутимо в экономиках с высоким уровнем благосостояния и цифровизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце женщины оказались за бортом бума искусственного интеллекта.

    В конце мая президент России Владимир Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на искусственный интеллект.

    В середине мая эксперты прогнозировали, что нейросети оставят без работы тех, кто не умеет с ними работать.

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    21 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Песков: Искусственный интеллект стал для человечества terra incognita

    Песков предупредил об угрозе доминирования искусственного интеллекта в медиа

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил искусственный интеллект с неизведанной землей и предупредил об угрозе его доминирования в мировых информационных потоках.

    Выступая на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Москве, представитель Кремля отметил загадочность новых технологий. Искусственный интеллект значительно ускоряет информационные потоки и делает их безграничными, однако таит в себе множество загадок и пока остается для человечества terra incognita, передает ТАСС.

    Экономисты уже забили тревогу из-за возможных угроз со стороны нейросетей. По мнению пресс-секретаря главы государства, рано или поздно мировые информационные рынки также почувствуют опасность, поскольку искусственный интеллект начнет посягать на доминирование в медийной сфере.

    Представителям информационной сферы предстоит совместная работа для ответа на новые вызовы. В связи с этим площадки вроде OANA, объединяющей агентства, которые обеспечивают две трети мирового информационного потока, становятся важнейшим местом для обсуждения актуальных проблем, заключил спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах лидеров стран БРИКС обсудить развитие искусственного интеллекта.

    Весной Кремль анонсировал проведение совещания по вопросам развития новых технологий.

    В прошлом году представитель Кремля отметил роль нейросетей при обработке обращений на прямую линию главы государства.

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    21 сентября 2026, 09:32 • Новости дня
    США и Китай договорились о диалоге по развитию искусственного интеллекта

    США и Китай создали механизм для обсуждения развития искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    США и Китай договорились о создании механизма по обсуждению вопросов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

    Договоренность была достигнута в ходе встречи Бессента с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Нью-Йорке. Переговоры прошли в преддверии визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    Министр отметил важность начала диалога и сообщил, что следующая встреча в рамках созданного механизма «Диалог об ИИ» может состояться через два месяца. По его словам, Вашингтон стремится взять под контроль риски, связанные с ИИ, включая угрозы со стороны негосударственных игроков и возможное создание биологического оружия, пишет Financial Times.

    Китайская сторона, по информации неназванного американского чиновника, больше обеспокоена контролем за самой технологией.

    Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. Ранее, в мае, Трамп посетил Пекин с делегацией американского бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Конгресс США объединился ради регулирования искусственного интеллекта.

    В начале месяца советник президента России Антон Кобяков отметил, что США уступают инициативу Китаю в этой области.

    В конце лета Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На XI Московском финансовом форуме прошла сессия «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», посвященная внедрению искусственного интеллекта в сферу закупок, в ходе которой замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля и предупреждения нарушений.

    Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

    Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

    Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

    «Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

    Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.

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