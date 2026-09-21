Суд продлил арест предпринимателю по делу о хищении на поставках тушенки на СВО

Суд продлил арест Мизгиру по делу о хищении на поставках тушенки на СВО

Tекст: Дарья Григоренко

В закрытом режиме 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для фигуранта резонансного расследования, передает РИА «Новости». «Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Мизгиру срок содержания под стражей до 11 ноября», – сообщила представитель инстанции.

Уголовное дело связано с масштабными махинациями при обеспечении войск. Военные следователи выяснили, что в 2024-2025 годах при поставках некачественной тушенки в зону спецоперации было похищено 700 млн рублей.

Главным фигурантом расследования является полковник Виктор Таразевич. Вместе с высокопоставленным офицером по делу проходят еще пять человек, среди которых числится арестованный бизнесмен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники КГБ Белоруссии задержали предпринимателя Дмитрия Мизгира.

Бывший начальник продовольственного управления Минобороны Виктор Таразевич отверг обвинения в хищении средств.

Позже военный суд заочно арестовал технолога мясокомбината Зинаиду Грищук.