Перебои с прокачкой нефти к морским портам возникли в Ливии

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент привел к снижению объемов добычи черного золота, при этом часть сырья перенаправлена по альтернативным маршрутам, передает РИА «Новости». «По неизвестной причине был перекрыт основной трубопровод. Пока никто не взял на себя ответственность», – сообщил источник агентства в NOC.

Максимальная производственная мощность Шарары составляет 340 тыс. баррелей в сутки. Из-за перекрытия магистрали власти сократили добычу до 130 тыс. баррелей в сутки. Месторождение разрабатывается Национальной нефтяной корпорацией Ливии совместно с иностранными партнерами, включая испанскую Repsol.

Собеседник агентства связал инцидент с требованиями сотрудников службы охраны нефтяных объектов о повышении зарплат.

Ранее NOC сообщала о незаконной остановке добычи на трех месторождениях на западе страны, пригрозив объявить форс-мажор. В понедельник охранники провели акцию протеста у НПЗ в Эз-Завии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт с сотрудниками службы безопасности привел к полной остановке работы двух месторождений на северо-западе Ливии.

В начале сентября беспилотник атаковал нефтяной склад компании Brega в Триполи.

Весной текущего года добыча на месторождении Шарара приостанавливалась из-за взрыва трубопровода.