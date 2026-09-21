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    21 сентября 2026, 21:59 • Новости дня

    Перебои с прокачкой нефти к морским портам возникли в Ливии

    Tекст: Денис Тельманов

    Нефтепровод, соединяющий крупное месторождение Шарара с морскими портами, перекрыт по неизвестной причине, сообщили в Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC).

    Инцидент привел к снижению объемов добычи черного золота, при этом часть сырья перенаправлена по альтернативным маршрутам, передает РИА «Новости». «По неизвестной причине был перекрыт основной трубопровод. Пока никто не взял на себя ответственность», – сообщил источник агентства в NOC.

    Максимальная производственная мощность Шарары составляет 340 тыс. баррелей в сутки. Из-за перекрытия магистрали власти сократили добычу до 130 тыс. баррелей в сутки. Месторождение разрабатывается Национальной нефтяной корпорацией Ливии совместно с иностранными партнерами, включая испанскую Repsol.

    Собеседник агентства связал инцидент с требованиями сотрудников службы охраны нефтяных объектов о повышении зарплат.

    Ранее NOC сообщала о незаконной остановке добычи на трех месторождениях на западе страны, пригрозив объявить форс-мажор. В понедельник охранники провели акцию протеста у НПЗ в Эз-Завии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт с сотрудниками службы безопасности привел к полной остановке работы двух месторождений на северо-западе Ливии.

    В начале сентября беспилотник атаковал нефтяной склад компании Brega в Триполи.

    Весной текущего года добыча на месторождении Шарара приостанавливалась из-за взрыва трубопровода.

    21 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции

    Песков отверг обвинения Марин Ле Пен в угрозах со стороны России

    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции
    @ Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера фракции «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз.

    «С такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний, передает РИА «Новости».

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными опасения Парижа об угрозе военного конфликта.

    Ранее Кремль указал на усиление Францией политического давления на Москву.

    Партия Марин Ле Пен перед выборами удалила со своего сайта информацию о намерении развивать дипломатические связи с Россией.

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    21 сентября 2026, 12:18 • Новости дня
    Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом
    Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Супруга народного артиста России Стаса Михайлова Инна публично объявила о разрыве отношений с певцом, об этом она объявила в социальных сетях.

    «Человек-fake! Мы больше не вместе. Пожалуйста, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда!» – написала Инна Михайлова в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Пара познакомилась в 2006 году, а свадьбу сыграла во Франции в 2011 году. В браке родились две дочери: Иванна в 2009 году и Мария в 2012 году. От предыдущих отношений у Стаса Михайлова есть сын Никита и дочь Дарья, а у Инны – сын Андрей и дочь Ева от футболиста Андрея Канчельскиса.

    В мае 2026 года мировой судья расторг брак режиссера Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой.

    Месяцем ранее рэпер Джиган и Оксана Самойлова завершили бракоразводный процесс подписанием мирового соглашения.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Мерц отказался уйти в отставку
    Мерц отказался уйти в отставку
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам земельных выборов впервые в истории не прошел в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, при этом канцлер Фридрих Мерц отказался покидать свой пост.

    Христианско-демократический союз не преодолел проходной барьер и не прошел в ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это первый случай в истории ФРГ, когда ХДС остался без мест в региональном парламенте, пишет Deutsche Welle.

    Несмотря на историческое поражение своей партии на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать пост канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании. Накануне Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На прошлой неделе партия Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии.

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    21 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Молдавии Майя Санду собирает Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса в преддверии отопительного сезона.

    Президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис перед началом отопительного сезона, передает РИА «Новости».

    Власти страны готовятся к сложной зиме из-за существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике на фоне решения профильного агентства повысить тариф на газ на 41%.

    «Президент проведет в понедельник заседание Высшего совета безопасности. На повестке дня – влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости перед холодным сезоном», – заявили в администрации главы государства.

    В Кишиневе после подорожания газа вновь обсуждается рост расходов на отопление. Действующий тариф на тепло составляет около 115 долларов за гигакалорию, однако поставщики уже направили заявки на его повышение. Правительство вынуждено выделять компенсации из бюджета, чтобы покрыть базовую часть расходов граждан на фоне рекордного падения их покупательной способности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал октябрьский рост тарифов на газ.

    Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан предсказал неизбежное подорожание электроэнергии для потребителей.

    Весной Высший совет безопасности республики одобрил повышение налога на добавленную стоимость на природный газ.

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    21 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей

    Качиньский: Киев хотел втянуть Польшу в конфликт созданием единого государства

    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о попытках Киева втянуть Варшаву в конфликт путем создания единого государства.

    Украина в начале конфликта рассчитывала на действия Варшавы, которые оказались неприемлемыми для польской стороны, заявил Качиньский, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном конгрессе «Молодежь за Польшу завтрашнего дня», политик отметил изменение позиции украинского руководства.

    «Обычно находилось решение, которое поддерживало бы хорошие польско-украинские отношения. <...> Позже события стали разворачиваться совершенно по-другому, но здесь нужно четко отметить, что украинцы изменили свое мнение. Думаю, изначально у них была несколько странная идея – втянуть нас в эту войну, даже на основании создания единого государства», – сказал Качиньский.

    Политик также предположил, что статус Польши как члена НАТО повлиял на планы Киева. Он добавил, что украинская сторона, вероятно, считала возможным вступление в альянс через объединение двух стран. До конца 2023 года партия «Право и справедливость», лидером которой является Качиньский, находилась у власти в Польше.

    Напомним, бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Киев в попытках втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

    Весной прошлого года Ярослав Качиньский подтвердил планы Североатлантического альянса по отправке миротворческой миссии на украинскую территорию.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал будущее исчезновение политических и экономических границ между двумя государствами.

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    21 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Сопредседатель АдГ Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия нуждается в поставках российского газа и заключении мирного соглашения по украинскому конфликту для спасения экономики, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    Немецкая промышленность вновь испытывает острую нехватку дешевых энергоресурсов, заявила Вайдель, передает «Комсомольская правда».

    Выступая в эфире телеканала ZDF, политик напомнила, что топливо из России десятилетиями служило основой экономической модели страны. «Мы снова нуждаемся в ископаемых энергоносителях», – подчеркнула Алис Вайдель.

    По ее словам, для урегулирования энергетического вопроса Берлину необходимо добиваться скорейшего подписания мирного договора на Украине.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» возложила на украинские власти ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток».

    В конце прошлого года политик призвала возобновить закупки дешевого природного газа и нефти из России.

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    21 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    «Справедливая Россия» по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку.

    Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.

    Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.

    После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.

    По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.

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    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    21 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей

    Исследование: Польза кальция и витамина D для костей сильно переоценена

    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Прием кальция и витамина D отдельно или в сочетании практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. К такому выводу пришли канадские исследователи, проанализировавшие данные 69 рандомизированных испытаний с участием более 153 тыс. взрослых.

    Кальций считается основным структурным компонентом костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать его и поддерживает нормальный обмен веществ в костях. Несмотря на это, предыдущие исследования не давали убедительных доказательств того, что прием таких добавок позволяет предотвратить переломы.

    В ходе нового обзора ученые изучили результаты испытаний, в которых сравнивался прием кальция, витамина D или их сочетания с плацебо либо отсутствием лечения. Основное внимание исследователи уделили влиянию добавок на частоту переломов в результате падений. Результаты обзора опубликованы в научном журнале The BMJ.

    Анализ 11 испытаний с участием 9 тыс. 067 человек показал, что кальций практически не влияет на вероятность переломов. Аналогичные выводы были сделаны по итогам 36 исследований витамина D, охвативших 92 тыс. 045 участников.

    Еще 15 испытаний с участием 51 тыс. 126 человек касались совместного приема кальция и витамина D. Существенного снижения риска переломов исследователи также не обнаружили. Схожие результаты были получены при отдельном рассмотрении переломов шейки бедра и случаев падения.

    Общие выводы сохранились после учета возраста и пола участников, наличия у них переломов и падений в прошлом, а также среднего количества кальция, поступавшего с пищей.

    Авторы обзора считают, что полученные данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция и витамина D для предотвращения переломов. По их мнению, врачам, разработчикам медицинских рекомендаций и регулирующим органам следует пересмотреть действующие подходы к назначению таких добавок.

    При этом ученые подчеркнули, что выводы могут не распространяться на людей с отдельными заболеваниями костей и пациентов, принимающих лекарства от остеопороза. Необходимость приема добавок в таких случаях должна определяться индивидуально.

    В сопровождающей обзор редакционной статье специалисты предложили уделять больше внимания методам профилактики с доказанной эффективностью. В их число входят упражнения на равновесие и силовые тренировки, способствующие укреплению мышц, улучшению устойчивости и поддержанию физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе россияне пожаловались в Роспотребнадзор на опасные дозировки витамина D в популярных добавках. Летом врач Александр Мясников призвал пациентов отказаться от сдачи анализов на этот элемент без строгих медицинских показаний. В прошлом году отечественные ученые разработали новый калькулятор оценки риска переломов у пожилых людей.

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    21 сентября 2026, 08:30 • Новости дня
    Украинские войска оставили ключевые укрепленные позиции в Доброполье

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал, что успешное наступление российских войск заставило украинские подразделения отступить из нескольких хорошо укрепленных районов в Доброполье.

    «ВС РФ расширили зону контроля в районе Дружковки, охват населенного пункта увеличился. Также наши войска имели значительный успех в Доброполье – вооруженные формирования Украины были вынуждены оставить несколько хорошо укрепленных ключевых позиций», – сообщил эксперт.

    По его словам, противник не прекращает контратаковать у Красного Лимана с привлечением националистических подразделений. Одновременно украинские силы пытаются вернуть утраченные рубежи в славянско-краматорской агломерации. Ранее Министерство обороны сообщало об уличных боях в центральном районе Доброполья, передает ТАСС.

    За минувшую неделю общие потери Киева убитыми и ранеными составили 9,3 тыс. человек, включая иностранных наемников. Наибольший урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки войск «Центр» в ДНР и Днепропетровской области.

    Кроме того, военные уничтожили 5,7 тыс. беспилотников и 16 морских судов. Были ликвидированы 35 орудий полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной борьбы и более 600 различных боевых машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные разрушили укрепрайоны противника под Добропольем.

    В рядах украинских военнослужащих на этом участке фронта из-за стремительного продвижения сил России началась паника.

    Ранее командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Абдулазиз Шихабидов доложил о потере противником более шести тысяч человек на данном направлении.

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    21 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Российский завод американской компании Aptar передали во временное управление

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский завод производителя пластиковой упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

    Российское предприятие производителя пластиковой упаковки Aptar перешло под временное управление компании «Эйч энд Эн» («Логика молока»), передает ТАСС. Соответствующее решение закреплено в указе президента России.

    В документе уточняется, что передаче подлежат 100% долей в уставном капитале ООО «Аптар Владимир». Ранее этот актив принадлежал американской компании Aptar Europe Holding.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент России передал активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    В середине сентября производитель тары Canpack объявил о полном выходе с российского рынка.

    В августе глава государства отменил режим временного управления для двух дочерних предприятий этой польско-американской компании.

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    21 сентября 2026, 08:06 • Новости дня
    Жители Чернигова вышли на бунт против принудительной мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Чернигов местные жители устроили стихийную акцию протеста против принудительной мобилизации, попытавшись отбить мужчину у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В Чернигове произошел стихийный бунт местных жителей против ТЦК и принудительной мобилизации. Сотни людей перекрыли дорогу и попытались освободить похищенного «людоловами» мужчину», – рассказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе жители Одессы заблокировали автомобили сотрудников военкомата для спасения мобилизованного земляка.

    В конце августа в Тернополе вспыхнул массовый протест против жестких действий военных.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждал об угрозе масштабного силового противостояния в обществе.

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    21 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    На Украине предложили убрать слова о смерти из гимна

    На сайте кабмина Украины зарегистрировали петицию об изменении текста гимна

    На Украине предложили убрать слова о смерти из гимна
    @ Andreas Stroh/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    На сайте кабинета министров Украины зарегистрирована петиция с предложением изменить государственный гимн, заменив строки о смерти идеями жизни и процветания.

    На сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом обновить текст государственного гимна, убрав из него слова, связанные со смертью. Инициатива призывает сосредоточиться на утверждении жизни и мира, передает ТАСС.

    Автор предложения считает необходимым сохранить музыку, но переписать слова. Начальные строки о том, что «еще не умерли ни слава, ни воля», предлагается заменить фразой, что слава и воля Украины процветают. Слова о готовности положить душу и тело за свободу хотят поменять на утверждение о пробуждении души и тела.

    Кроме того, из текста предложено полностью исключить пожелания гибели врагам. Вместо этого инициатор советует добавить строчку о мирной жизни со всем белым светом.

    Для рассмотрения кабинетом министров петиция должна собрать 25 тыс. подписей. В настоящий момент инициативу поддержали менее полутора тысяч человек, до конца голосования остается 88 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной польские футбольные фанаты освистали украинский гимн перед началом матча.

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    21 сентября 2026, 11:38 • Новости дня
    Politico: Россия решила масштабировать производство ударных беспилотников
    Politico: Россия решила масштабировать производство ударных беспилотников
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти России намерены расширить мощности завода «Алабуга-Волокно» в Татарстане для выпуска дополнительных 500 тонн углеродного волокна ежегодно к 2029 году, пишет европейская Politico. По оценкам издания, это позволит ежегодно производить дополнительно 28 тыс. дронов.

    Москва наращивает внутреннее производство углеродного волокна аэрокосмического класса для снижения зависимости от импортных компонентов и обеспечения выпуска десятков тысяч ударных беспилотников, пишет Politico.

    Увеличение объемов выпуска прочного композитного материала, который используется при создании планеров аппаратов, позволит ежегодно производить дополнительно 28 тыс. дронов. По оценкам американских экспертов, реализация проекта обеспечит рост оружейного производства в этой сфере на 78%.

    Планы по созданию новой производственной линии получили официальное одобрение правительства в мае. Анализ спутниковых снимков особой экономической зоны показывает, что на территории рядом с действующим предприятием уже началась расчистка площадки под будущее строительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации на Украине. В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о трехкратном увеличении выпуска таких аппаратов. В 2024 году российское руководство решило нарастить изготовление беспилотной техники в пять раз.

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    21 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Единая Россия» установила абсолютный исторический рекорд по количеству полученных мандатов на выборах депутатов Государственной думы.

    По предварительным данным ЦИК, партия займет 355 депутатских кресел в Госдуме девятого созыва, передает РИА «Новости». Глава ведомства Элла Памфилова подтвердила эту информацию.

    Таким образом, политическое объединение превзошло свои предыдущие показатели. На выборах 2003 года партия получила 223 мандата, в 2007 году – 315 мест, а в 2011 году – 238 мандатов. В 2016 году в парламент прошли 343 кандидата, а по итогам кампании 2021 года число мандатов составило 324.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 депутатских мест.

    По итогам обработки более 94% протоколов политическая сила показала рекордный результат по сравнению с четырьмя предыдущими парламентскими кампаниями.

    После подсчета 95,01% бюллетеней лидирующая фракция набрала 57,83% голосов избирателей.

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