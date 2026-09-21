Власти не выявили превышения ПДК вредных веществ после пожара в Щелково

Минэкологии: Превышения ПДК вредных веществ после пожара в Щелково не выявлено

Tекст: Валерия Городецкая

Стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Московской области не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, передает ТАСС. Речь идет о районе пожара на мусоросортировочной станции в Щелково.

«Стационарные посты не фиксировали превышений. Максимальные концентрации – 0,3 ПДК по диоксиду азота и сероводороду. Угрозы здоровью нет», – сообщили агентству в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Напомним, изначально огонь на мусорной площадке в подмосковном Щелково охватил территорию площадью около 5 тыс. квадратных метров.

Позже спасатели локализовали это возгорание на площади 9,4 тыс. квадратных метров.

В начале сентября огнеборцы потушили открытое горение складского помещения в этом же городе.