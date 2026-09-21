Главу округа в Запорожской области задержали за злоупотребление полномочиями

Tекст: Валерия Городецкая

Прокопенко подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС. Следственные действия проводит региональное управление Следственного комитета России.

«Ни один чиновник Запорожской области не должен позволять себе нарушать законодательство. Все незаконные действия будут пресекаться независимо от должности. Никаких привилегий никому быть не может», – подчеркнул Балицкий.

В январе московский суд арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в мошенничестве.

В апреле прошлого года силовики задержали главу Гаврилов-Ямского района Ярославской области Андрея Сергеичева за превышение должностных полномочий.

В феврале прошлого года правоохранители возбудили аналогичное уголовное дело против советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.