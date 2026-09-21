Мишустин назначил Гукова первым заместителем руководителя ФТС

Соответствующее распоряжение кабинета министров уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Гукова Валерия Викторовича первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы», – говорится в тексте правительственного документа.
До этого назначения Валерий Гуков занимал пост начальника Дальневосточного таможенного управления. Согласно официальным данным ведомства, он начал работу в таможенных органах в 1999 году. Свой профессиональный путь чиновник начинал в должности рядового инспектора Славгородского поста Алтайской таможни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Ольгу Смолягу заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.
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