Юру Борисова взяли на главную роль в экранизации романа Водолазкина «Лавр»

Tекст: Валерия Городецкая

Катышев отметил важность выбора актера для создания образа юродивого, передает РИА «Новости». «Я люблю собирать на одной площадке совершенно разных людей, которые в обычной жизни никогда не встретятся. Образ юродивого в русской средневековой культуре – очень сложный проект. И кто в России сегодня способен сыграть юродивого, и не просто сыграть, а перевоплотиться? Думаю, это только Юра Борисов», – заявил он.

Создатели картины договорились с актером о совместном продюсировании и соавторстве, планируя использовать новый экспериментальный подход к созданию ленты. По словам Катышева, творческий процесс будет опираться на ощущения исполнителя главной роли, что поможет сформировать видение будущего фильма.

Писатель Евгений Водолазкин ранее назвал Юру Борисова блестящим актером и выразил радость по поводу его участия в проекте. Творческая лаборатория будущего фильма «Лавр» будет представлена 21 октября на сцене Мариинского театра с участием Борисова, Водолазкина и композитора Петра Дранги.

В прошлом году российский актер получил приглашение войти в состав Американской киноакадемии.

Незадолго до этого голливудские продюсеры рассматривали его кандидатуру на роль сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера.

Режиссер Эмир Кустурица также выбрал артиста для участия в своей автобиографической ленте.