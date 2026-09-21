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    21 сентября 2026, 21:06 • Новости дня

    ЕК и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия и 20 государств, включая Францию, Германию и Турцию, подписали совместную декларацию, призывающую сохранить контроль человека над развитием искусственного интеллекта и создать единые стандарты безопасности.

    Инициатором документа выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА «Новости». «В обращении содержится призыв к ИИ-компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие ИИ не будет угрожать будущему человечества. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку», – сообщили в канцелярии финского лидера.

    Правительствам рекомендовано разрабатывать общие стандарты и повышать прозрачность за счет совместной отчетности об инцидентах. Подписанты также предложили членам ООН рассмотреть возможность создания международного института для установления стандартов и контроля в сфере ИИ. К декларации присоединились Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Молдавия, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Сингапур, Кения, ЮАР, Канада, Австралия и Норвегия.

    Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение технологий опасным экспериментом над обществом.

    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation на 80 млрд параметров

    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская ИТ-компания «Яндекс» обучила с нуля языковую модель Alice AI Foundation LLM, полностью отказавшись от использования зарубежных технологических решений.

    «Компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах», – рассказали в «Яндексе» газете «Ведомости».

    Там отметили, что модель должна стать основой будущей рассуждающей модели и агентных возможностей «Алисы AI».

    Архитектура содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, а обучение проходило на массиве из 18 трлн токенов.

    Статус суверенной разработки жестко регулируется. Вступивший в силу 1 сентября закон об искусственном интеллекте требует, чтобы подобные системы базировались исключительно на отечественном программном коде и инфраструктуре, полностью исключая любые иностранные компоненты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России. Разработчик систем ИИ Cognitive Pilot занял лидирующие позиции в девяти зарубежных аналитических обзорах.

    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые в истории смешанных единоборств блогер Фрэнки Лапенна проиграл бой дистанционно управляемому роботу, стилизованному под Терминатора.

    Управляемый робот, стилизованный под киборга Т-800 из фильма «Терминатор», одержал победу над человеком в турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Мероприятие организовала компания REK, специализирующаяся на поединках гуманоидных роботов с дистанционным управлением. Впервые в истории подобных соревнований в октагон против машины вышел живой боец.

    Противником робота стал блогер Фрэнки Лапенна. Несмотря на использование специальной защитной экипировки, он потерпел поражение техническим нокаутом после мощного удара ногой от металлического оппонента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с посетителем.

    Месяцем ранее полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок в настоящем октагоне на выставке в Пекине.

    В конце августа китайская столица приняла масштабный спортивный турнир среди андроидов.

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    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

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    21 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов

    Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.

    В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.

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    21 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Bloomberg: Внедрение ИИ сократило число молодых сотрудников

    Bloomberg: Внедрение ИИ создает рабочие места для старших сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) компаниями приводит к созданию новых рабочих мест, однако эта тенденция благоприятствует старшим сотрудникам, в то время как занятость среди молодых специалистов снижается.

    Согласно результатам исследования, охватившего 41 страну, компании, внедряющие искусственный интеллект, создают больше рабочих мест по сравнению с теми, кто этого не делает. При этом рост занятости в значительной степени благоприятствует сотрудникам старшего звена в ущерб младшим специалистам, передает Bloomberg.

    Авторы исследования проанализировали 1,25 млрд вакансий и 154 млн записей о трудоустройстве за период с января 2021 года по март 2026 года. Исследователи выяснили, что за пять лет число сотрудников на руководящих должностях в компаниях, использующих ИИ, выросло на 6,7%. За тот же период занятость среди младшего персонала сократилась на 3%, а доля молодых специалистов снизилась на 1,9 процентного пункта.

    Тенденция к сокращению численности персонала низшего звена наблюдалась в Бразилии, Саудовской Аравии, Великобритании и других странах. Авторы исследования отметили, что ИИ позволяет экономить на труде младших специалистов, но увеличивает потребность в опытных кадрах. Сокращение числа нанятых начинающих специалистов более ощутимо в экономиках с высоким уровнем благосостояния и цифровизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце женщины оказались за бортом бума искусственного интеллекта.

    В конце мая президент России Владимир Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на искусственный интеллект.

    В середине мая эксперты прогнозировали, что нейросети оставят без работы тех, кто не умеет с ними работать.

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    21 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Yle: Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари предстанет перед судом по обвинению в раскрытии секретных сведений и превышении должностных полномочий, сообщил телерадиовещатель Yle.

    «Бывшему главе Supo Антти Пелттари вменяют разглашение тайны, связанной с нацбезопасностью, и злоупотребление служебным положением», – приводит РИА «Новости» сообщение Yle.

    По данным следствия, инцидент с раскрытием секретных сведений произошел в конце лета – начале осени 2020 года. Факты превышения должностных полномочий фиксировались на протяжении длительного времени: с июня 2012 года по конец 2023 года.

    Разбирательство по данному делу стартовало весной 2024 года. Тогда финские СМИ сообщали о расследовании контактов ведомства с предполагаемыми информаторами из России. Бывшего начальника спецслужбы подозревают в непринятии должных мер для ограничения доступа к засекреченным данным некоторых бывших сотрудников ведомства.

    Ранее бывший руководитель военной разведки Финляндии Георгий Алафузофф получил условный срок за хранение секретных документов.

    Новый глава финской полиции безопасности Юха Мартелиус назвал Россию главной угрозой для страны.

    Силы обороны Финляндии представили исследование о будущих вызовах безопасности государства.

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    21 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Песков: Искусственный интеллект стал для человечества terra incognita

    Песков предупредил об угрозе доминирования искусственного интеллекта в медиа

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил искусственный интеллект с неизведанной землей и предупредил об угрозе его доминирования в мировых информационных потоках.

    Выступая на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Москве, представитель Кремля отметил загадочность новых технологий. Искусственный интеллект значительно ускоряет информационные потоки и делает их безграничными, однако таит в себе множество загадок и пока остается для человечества terra incognita, передает ТАСС.

    Экономисты уже забили тревогу из-за возможных угроз со стороны нейросетей. По мнению пресс-секретаря главы государства, рано или поздно мировые информационные рынки также почувствуют опасность, поскольку искусственный интеллект начнет посягать на доминирование в медийной сфере.

    Представителям информационной сферы предстоит совместная работа для ответа на новые вызовы. В связи с этим площадки вроде OANA, объединяющей агентства, которые обеспечивают две трети мирового информационного потока, становятся важнейшим местом для обсуждения актуальных проблем, заключил спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах лидеров стран БРИКС обсудить развитие искусственного интеллекта.

    Весной Кремль анонсировал проведение совещания по вопросам развития новых технологий.

    В прошлом году представитель Кремля отметил роль нейросетей при обработке обращений на прямую линию главы государства.

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    21 сентября 2026, 09:32 • Новости дня
    США и Китай договорились о диалоге по развитию искусственного интеллекта

    США и Китай создали механизм для обсуждения развития искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    США и Китай договорились о создании механизма по обсуждению вопросов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

    Договоренность была достигнута в ходе встречи Бессента с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Нью-Йорке. Переговоры прошли в преддверии визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    Министр отметил важность начала диалога и сообщил, что следующая встреча в рамках созданного механизма «Диалог об ИИ» может состояться через два месяца. По его словам, Вашингтон стремится взять под контроль риски, связанные с ИИ, включая угрозы со стороны негосударственных игроков и возможное создание биологического оружия, пишет Financial Times.

    Китайская сторона, по информации неназванного американского чиновника, больше обеспокоена контролем за самой технологией.

    Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. Ранее, в мае, Трамп посетил Пекин с делегацией американского бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Конгресс США объединился ради регулирования искусственного интеллекта.

    В начале месяца советник президента России Антон Кобяков отметил, что США уступают инициативу Китаю в этой области.

    В конце лета Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Полянский заявил об одержимости Европы идеей победить Россию

    Постпред при ОБСЕ Полянский: Европа одержима идеей победить Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские политики одержимы идеей победы над Россией и не готовы отказаться от конфронтации.

    Полянский заявил, что европейские элиты не готовы менять курс на противостояние с Москвой, передает РИА «Новости». «Они просто одержимы идеей победить Россию. Эти элиты, находящиеся у власти в большинстве европейских стран, – те же самые элиты, которые на протяжении многих лет продвигали этот украинский антироссийский проект. Они заинтересованы в этом проекте», – сказал дипломат в подкасте East Meets West with Olga and Tara.

    Полянский отметил, что было бы наивно ожидать от европейских политиков изменения курса даже при осознании собственных ошибок. Он подчеркнул, что возможности для дипломатии появятся только в случае серьезных политических изменений и прихода к власти людей, понимающих опасность ситуации.

    Россия, по словам постпреда, сохраняет готовность к дипломатическому решению и предпочла бы мирную реализацию целей специальной военной операции. Однако при отсутствии такого сценария Москва намерена добиваться своих целей на поле боя. Дипломат добавил, что в Европе обеспокоены возможным успехом России, но не имеют четкого плана действий, руководствуясь лишь русофобией и желанием победы Украины.

    Полянский также рассказал, что на неформальные вопросы о том, как европейские коллеги представляют себе победу над военной державой, он получает лишь эмоциональные заявления. По его мнению, это не помогает найти выход из ситуации, созданной Европой, киевским режимом и его спонсорами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Германию ярким примером доведения русофобии до крайностей.

    Дипломат предупредил о вероятности прямого столкновения с западными странами.

    Европейские политики питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение.

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    21 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Кабмин Чехии утвердил проект бюджета с дефицитом 18 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, предусматривающий дефицит в размере около 18 млрд долларов и рост расходов на оборону.

    Правительство Чехии утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, дефицит которого составит 386 млрд крон, или около 18 млрд долларов, передает ТАСС. Документ предполагает снижение дефицита на три миллиарда крон по сравнению с первоначальным предложением министерства финансов, озвученным в начале сентября.

    Доходы государственной казны запланированы на уровне 2,199 трлн крон (примерно 104 млрд долларов). Расходы при этом составят 2,585 трлн крон (около 122 млрд долларов). Проект бюджета теперь должен пройти процедуру утверждения в парламенте.

    В документе заложено существенное увеличение финансирования ключевых социальных сфер. Планируется повысить расходы на систему здравоохранения, образование, а также увеличить размер пенсионных выплат. Кроме того, оборонные траты страны в следующем году должны вырасти до 2% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Минфин Чехии предложил принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон.

    Весной чешский премьер-министр Андрей Бабиш признал отставание страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.

    В июле вооруженные силы республики пополнились последним из 42 переданных Берлином танков Leopard 2A4.

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    21 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На XI Московском финансовом форуме прошла сессия «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», посвященная внедрению искусственного интеллекта в сферу закупок, в ходе которой замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля и предупреждения нарушений.

    Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

    Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

    Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

    «Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

    Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.

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    21 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    Finnair анонсировала прямой рейс из Европы длительностью почти сутки

    Finnair анонсировала прямой рейс из Хельсинки в Мельбурн

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская авиакомпания Finnair объявила о запуске 25 октября прямых рейсов из Хельсинки в Мельбурн, длительность которых превысит 20 часов из-за облета территории России.

    «Наш новый захватывающий маршрут, Мельбурн, который откроется в октябре, станет первым направлением Finnair в Австралии. <...> Начиная с 25 октября 2026 года вы можете ежедневно летать из Хельсинки в Мельбурн через Бангкок на наших самолетах Airbus A350», – сообщили на сайте авиакомпании.

    Там пояснили, что в Бангкоке будет совершаться техническая остановка для дозаправки на 1,5 часа, весь полет займет порядка 22 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД заявили о работе над перезапуском прямых рейсов с Токио и Сеулом. президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом.


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    21 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Компания Маска xAI выпустила новую модель ИИ Grok 4.7

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI представила обновленную нейросеть Grok 4.7, которая отличается улучшенными навыками программирования и повышенным уровнем безопасности при выполнении сложных интеллектуальных задач.

    «Grok 4.7 – наша самая функциональная модель для программирования и интеллектуальной работы. Она дольше работает над сложными задачами, тщательнее проверяет результаты своей работы и оснащена нашими лучшими на сегодняшний день механизмами безопасности», – говорится в официальном релизе компании, передает РИА «Новости».

    Среди главных преимуществ новинки разработчики выделяют использование более объемной базовой модели. По сравнению с предыдущей версией, она эффективнее проверяет собственные результаты, обрабатывает длинные контексты и успешно решает диалоговые задачи.

    Кроме того, Grok 4.7 адаптирован для создания специализированных документов и презентаций в сферах медицины, финансов и юриспруденции.

    Особое внимание создатели уделили безопасности: новая система пропускает лишь 3,3% потенциально рискованных запросов двойного назначения. Модель уже доступна в Cursor, Grok Build, через API, а также на облачных платформах и в сторонних инструментариях.

    Стоимость использования базовой версии начинается от двух долларов за миллион входных токенов и шести долларов за миллион выходных. Для пользователей, которым требуется повышенная производительность, компания предлагает модели с удвоенной скоростью обработки данных – их цена в два раза выше стандартной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Илон Маск представил четвертую версию чат-бота Grok.

    В начале текущего года мать одного из детей бизнесмена подала иск против компании xAI из-за генерации нейросетью интимных изображений.

    Позднее французская прокуратура направила Маску повестку для дачи показаний по делу о создании ботом дипфейков.

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    21 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    BFMTV: При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва и последующего пожара на фармацевтическом заводе на северо-западе Франции пострадал один человек, которого экстренно эвакуировали на вертолете, сообщил телеканал BFMTV.

    Взрыв на фармацевтическом предприятии Pharmasynthese в городе Сен-Пьер-лез-Эльбеф департамента Приморская Сена привел к возгоранию и ранению одного человека, передает РИА «Новости». Пострадавший был экстренно госпитализирован.

    «В понедельник, 21 сентября, взрыв вызвал пожар на заводе… Один человек получил ранения», – цитирует агентство сообщение французского телеканала BFMTV. Глава пожарно-спасательной службы департамента Эммануэль Менди уточнил, что раненого доставили на вертолете в ожоговое отделение местной больницы.

    Завод специализируется на производстве активных ингредиентов для фармацевтической отрасли. Как сообщили в муниципалитете, пламя удалось оперативно локализовать и потушить благодаря автоматической системе пожаротушения и быстрому прибытию спасателей. В региональной префектуре подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для жителей окрестностей.

    В августе огонь охватил складское помещение химического предприятия в коммуне Гандранж.

    В июле владелец французского металлургического завода сгорел при тушении вызванного молнией пожара.

    В 2024 году в департаменте Приморская Сена вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе.

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