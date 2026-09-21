Жителя Коми поместили под домашний арест за поджог избирательного участка

Инцидент произошел вечером 19 сентября, передает ТАСС. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник облил горючей жидкостью и поджег запасной вход учреждения культуры, где располагался участок № 198. Дежурившие на месте полицейские быстро ликвидировали возгорание и задержали нарушителя.
«Постановлением Печорского городского суда от 21 сентября удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Логинова Э. А.», – рассказали в инстанции. Мужчина подозревается в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Мера будет действовать на протяжении всего расследования уголовного дела.
Председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Вся избирательная документация осталась в сохранности, а комиссия продолжила работу в штатном режиме.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о поджоге избирательного участка в деревне Медвежская.
Днем ранее полицейские изъяли заранее заполненные бюллетени на выборах в Сыктывкаре.
В Госдуме предупредили о строгом наказании за подобные диверсии.