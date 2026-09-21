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    21 сентября 2026, 20:48 • Новости дня

    Жителя Коми поместили под домашний арест за поджог избирательного участка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Печорский городской суд Республики Коми поместил под домашний арест нетрезвого мужчину, пытавшегося сжечь крыльцо здания с избирательным участком в деревне Медвежская.

    Инцидент произошел вечером 19 сентября, передает ТАСС. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник облил горючей жидкостью и поджег запасной вход учреждения культуры, где располагался участок № 198. Дежурившие на месте полицейские быстро ликвидировали возгорание и задержали нарушителя.

    «Постановлением Печорского городского суда от 21 сентября удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Логинова Э. А.», – рассказали в инстанции. Мужчина подозревается в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Мера будет действовать на протяжении всего расследования уголовного дела.

    Председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Вся избирательная документация осталась в сохранности, а комиссия продолжила работу в штатном режиме.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о поджоге избирательного участка в деревне Медвежская.

    Днем ранее полицейские изъяли заранее заполненные бюллетени на выборах в Сыктывкаре.

    В Госдуме предупредили о строгом наказании за подобные диверсии.

    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    21 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Оценивая итоги выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании в Германии, которые показали провал Христианско-демократический союза (ХДС) с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сделал вывод, что канцлер в политике ФРГ не жилец.

    «Судя по всему, ХДС вылетает из земельного парламента в Мекленбурге – Передней Померании, и с треском остаётся без власти в Берлине. Мерц – не жилец», – написал он в Telegram-канале.

    Во время подсчета голосов Лукьянов отмечал, что ХДС на пути к тому, чтобы не попасть в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании, и он оказался прав, партия набрала менее пороговых пяти процентов.

    «Впервые в истории партии (и ФРГ) мимо выборов в одной из земель. Мерц, видимо, всё же имеет шанс на место в анналах», – поиронизировал политолог.

    Сенатор Алексей Пушков считает, то ХДС рушится на глазах. «Для Мерца это не столько унижение, сколько поражение – второе по счету за сентябрь, а потому весьма серьезное. Не случайно сам Мерц назвал это поражение катастрофой. Однако подлинная катастрофа ждет Мерца впереди», – пророчит он.

    Пушков указал на то, что Мерц, когда критиковал предшественника Олафа Шольца  как глава ведущей оппозиционной партии, в глазах многих немцев выглядел героем. «Теперь же он выглядит лузером», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, так как его партия ХДС впервые не прошла в региональный парламент, уступив «Альтернативе для Германии».

    Ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Reuters: ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка в рамках нового пакетного соглашения, пишет Reuters.

    Постоянные представители 27 государств Евросоюза достигли предварительного согласия об исключении российских бизнесменов из санкционных списков, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ограничения будут сняты, если ни одна из стран объединения не выразит протест в ближайшие часы.

    Эта договоренность включена в пакетное соглашение о продлении санкций против тысяч других граждан и компаний из России на три года. Ранее подобные меры пролонгировались на шесть или 12 месяцев.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из черных списков в сентябре выступили Франция и Словакия, что вызвало удивление у ряда европейских партнеров. Позже Люксембург настоял на аналогичном решении в отношении Михаила Фридмана.

    Напомним, послы стран Евросоюза не согласовали продление антироссийских санкций.

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из ограничительных списков.

    Европейский суд общей юрисдикции еще в 2024 году отменил персональные ограничения в отношении Михаила Фридмана.

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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов

    Tекст: Дарья Григоренко

    На парламентских выборах лидирует «Единая Россия», набирающая 57,97% голосов избирателей по итогам обработки 97,64% протоколов, следует из данных ЦИК России.

    Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, после обработки 97,64% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» набрала 57,97% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,65%. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получившая 8,96% поддержки избирателей.

    Необходимый барьер также преодолели партия «Новые люди» с результатом 7,9% и «Справедливая Россия», набравшая 5,13%. Остальные политические объединения не смогли получить достаточного количества голосов.

    Среди не прошедших в парламент объединений лучший результат показала Партия пенсионеров, получившая 1,96%. Партия «Зеленые» набрала 1,15%, «Коммунисты России» – 0,84%. Объединение «Родина» поддержали 0,71% граждан, а Партию прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимала партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    При подсчете 96,95% бюллетеней «Справедливая Россия» преодолела необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation на 80 млрд параметров

    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская ИТ-компания «Яндекс» обучила с нуля языковую модель Alice AI Foundation LLM, полностью отказавшись от использования зарубежных технологических решений.

    «Компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах», – рассказали в «Яндексе» газете «Ведомости».

    Там отметили, что модель должна стать основой будущей рассуждающей модели и агентных возможностей «Алисы AI».

    Архитектура содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, а обучение проходило на массиве из 18 трлн токенов.

    Статус суверенной разработки жестко регулируется. Вступивший в силу 1 сентября закон об искусственном интеллекте требует, чтобы подобные системы базировались исключительно на отечественном программном коде и инфраструктуре, полностью исключая любые иностранные компоненты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России. Разработчик систем ИИ Cognitive Pilot занял лидирующие позиции в девяти зарубежных аналитических обзорах.

    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Захарова предрекла Зеленскому забвение

    Захарова предрекла Зеленскому неминуемую отмену мировой историей

    Захарова предрекла Зеленскому забвение
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с диктаторами прошлого и спрогнозировала его скорое историческое забвение, как было с его предгественниками.

    Выступая по итогам Международного фестиваля молодежи, спикер российского внешнеполитического ведомства выразила уверенность в крахе главы киевского режима Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Она напомнила о судьбе Наполеона и Гитлера, которые безуспешно пытались навязать миру свою волю.

    «Но им не удавалось влиять на ход истории таким образом, чтобы отменить человечество или человечность. Наоборот, история отменяла их. Так будет и в этот раз», – подчеркнула дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом из-за коррупции и предрекла страшную судьбу поверившим Зеленскому украинцам.

    Дипломат также сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.

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    21 сентября 2026, 04:55 • Новости дня
    ЦБ предложил включить алименты и долги ЖКХ в долговую нагрузку россиян

    ЦБ обяжет банки включить алименты и долги ЖКУ в долговую нагрузку

    Tекст: Катерина Туманова

    Банк России в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы предложил учитывать долги россиян по алиментам и ЖКХ при оценке долговой нагрузки, что усложнит получение новых кредитов.

    «Регулятор предлагает не только передавать эти сведения в бюро кредитных историй (БКИ), но и обязать кредиторов включать их в расчет долговой нагрузки. Таким образом, просрочка по алиментам, коммунальным или другим имущественным обязательствам будет не просто видна банку: она увеличит оценку нагрузки клиента и может снизить его шансы на новую ссуду», – пишут «Известия».

    Кроме того, регулятор планирует включить в расчет платежи по договорам рассрочки. Операторы начали передавать данные о них в бюро кредитных историй с апреля 2026 года.

    Отдельно прорабатывается вопрос учета рассрочек от застройщиков. Сейчас банки не видят, что клиент напрямую выплачивает девелоперу стоимость квартиры. Новые правила могут уменьшить размер доступного займа или привести к отказу в выдаче кредита при высокой нагрузке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предупредили о поддельных сайтах ЦБ с призывами к кредитам. ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования. Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

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    21 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов

    ЕР набрала 57,64% голосов при подсчете 65,44% протоколов

    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам обработки 65,44% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, набирая более 57% голосов избирателей.

    После подсчета 65,44% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,64% голосов избирателей на выборах в Госдуму по партийному списку, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    КПРФ удерживает второе место с результатом 13,91%, за ней следуют ЛДПР с 8,66% и «Новые люди» с 7,92%.

    Партия «Справедливая Россия» получила 5,08% голосов.

    Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, партию «Зеленые» и «Коммунисты России», набирают менее 3% и не преодолевают проходной барьер.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан. По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей.

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    21 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Минобрнауки: Ученые СФУ нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны
    @ Luca Bruno/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследовательская группа из Сибирского федерального университета (СФУ) и Омского государственного педагогического университета разработала уникальный метод ранней диагностики рака молочной железы на основе биолюминесцентного анализа слюны и технологий машинного обучения, сообщило Минобрнауки.

    Технология основана на биолюминесцентном анализе слюны с использованием люциферазы – фермента, запускающего свечение. Ученые оценивают, как добавление слюны влияет на интенсивность света, сообщается на сайте ведомства.

    «Мы взяли образцы слюны у представителей трех групп: в первой были пациенты, страдающие злокачественными заболеваниями молочной железы, во второй – имеющие доброкачественные новообразования, и была контрольная группа пациентов без патологий молочных желез. Биолюминесцентное тестирование дает возможность измерить несколько кинетических параметров, таких как максимальное свечение, скорость выхода на максимум и другие. В работе мы показали, какие параметры эффективней использовать для диагностики рака молочной железы», – рассказала магистрант Полина Мартыщук.

    С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи проверили значимость выделенных параметров. По словам старшего научного сотрудника Галины Жуковой, новые показатели оказались показательными и в будущем могут применяться в экспресс-тестах. В отличие от традиционных методов, оценивающих биохимический состав, новый подход предлагает комбинацию кинетических параметров свечения и машинного обучения для более быстрого и достоверного выявления патологий. В дальнейшем метод протестируют на более крупной выборке.

    Ранее в России успешно завершились доклинические испытания клеточного препарата против резистентных форм рака молочной железы.

    Позже отечественные специалисты выделили новый вариант вируса для лечения этого заболевания.

    Летом текущего года врачи впервые применили искусственный интеллект для выявления онкологии шейки матки.

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    21 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    Гознак решил увеличить производство пятиграммовых золотых слитков

    Трачук: Гознак увеличит выпуск пятиграммовых золотых слитков из-за спроса

    Гознак решил увеличить производство пятиграммовых золотых слитков
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук сообщил о планах увеличить производство пятиграммовых золотых слитков на фоне высокого спроса со стороны покупателей.

    Предприятие планирует нарастить выпуск пятиграммовых золотых слитков из-за высокого спроса, передает ТАСС. Продажи стартовали несколько месяцев назад, и результаты оказались впечатляющими, сообщил гендиректор Гознака.

    «Гознак начал продавать золотые пятиграммовые золотые слитки в июне этого года. Хочу сказать, что спрос на них впечатляет», – рассказал Трачук на Московском финансовом форуме.

    По его словам, в первые месяцы предприятие только присматривалось к новому формату, однако итоги превзошли ожидания. Уже через месяц после запуска доля сделок с пятиграммовыми слитками достигла 20% от общего числа покупок в сервисе «Гознак. Инвестиции». Трачук добавил, что новые партии товара раскупаются за два-три дня, поэтому было принято решение увеличить объемы производства.

    Ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук сообщил о кратном увеличении продаж золота в слитках.

    В августе золотые резервы Банка России сократились до 73 млн тройских унций.

    Российские предприятия планируют нарастить ежегодные объемы добычи этого драгоценного металла до 500 т.

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    21 сентября 2026, 02:55 • Новости дня
    Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы

    Диетолог Соломатина: Тыква опасна при болезни желудка и почек

    Tекст: Катерина Туманова

    Клетчатка является главным преимуществом тыквы, заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина, отметив ее способность защищать организм от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, однако при некоторых болезнях с тыквой нужно быть осторожнее.

    Тыква богата витаминами C, E, K, группы B, а также калием, магнием, фосфором и кальцием. По словам Соломатиной, продукт содержит много полезных микро- и макроэлементов.

    «Главная ее ценность, конечно, в достаточно большом количестве клетчатки. Именно клетчатка создает чувство сытости. Она очищает наш желудочно-кишечный тракт и, соответственно, является кормом для наших полезных бактерий», – рассказала диетолог в эфире радио Sputnik.

    Бактерии синтезируют компоненты, защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, пояснила она.

    Диетолог предупредила, что при язве, колите или гастрите нужно быть осторожными с клетчаткой. Также тыкву не стоит есть при наличии камней в желчном пузыре, заболеваниях почек и аллергии на оранжевые продукты.

    Хранить плод рекомендуется в сухом прохладном месте при температуре от +3 до +15 градусов хвостиком вверх на подложке. Продукт можно сушить или замораживать, в морозилке он может храниться до года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала три самых полезных осенних овоща. Ученые назвали лучшие растения для очищения воздуха во дворах.

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    21 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие
    Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росгвардия намерена ускорить процесс оформления документов на владение оружием, сократив время ожидания в рамках унификации процедур.

    Ведомство планирует сократить срок предоставления государственной услуги по регистрации оружия до десяти рабочих дней, передает ТАСС. Соответствующий проект приказа уже опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

    Корректировка сроков продиктована необходимостью унификации правил оформления лицензионно-разрешительных документов согласно закону об оружии. Сейчас результаты услуги предоставляются в течение 14 календарных дней, что при пятидневной рабочей неделе эквивалентно 10 рабочим дням.

    Кроме того, документ предусматривает изменение процедуры продления разрешений. Вместо увеличения срока действия старого документа будет выдаваться новое разрешение. Проект также устанавливает пятидневный срок для исправления возможных ошибок и опечаток, что отвечает требованиям законодательства.

    Напомним, разрешение на хранение и ношение гражданского оружия выдается сроком на пять лет.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин продлил действие оружейных документов в новых регионах до 2027 года.

    Ранее Росгвардия объявила амнистию для сдающих оружие на нужды спецоперации владельцев.

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    21 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Медведев назвал достойным выступление «Единой России» на выборах
    Медведев назвал достойным выступление «Единой России» на выборах
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По завершении выборов в воскресенье вечером данные экзитполов говорили, что партия «Единая Россия» достойно выступила на них, заявил ее председатель Дмитрий Медведев.

    Председатель партии Дмитрий Медведев провел вечером воскресенья совещание с региональными отделениями «Единой России» об итогах единого дня голосования, передает РИА «Новости».

    На встрече обсуждались предварительные результаты избирательного процесса.

    «Сейчас еще нет результатов, но есть exit poll… Они свидетельствуют, что партия «Единая Россия» выступила достойно», – заявил Медведев.

    Голосование, включая выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, проходило с 18 по 20 сентября. В рамках кампании будет распределено 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК сообщил, что «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов. По данным ЦИК, к моменту закрытия избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей.Политолог Рудаков заявил, что высокая явка

    показала значимость выборов для граждан.

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