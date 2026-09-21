РЖД изменили маршруты более 30 поездов из-за схода вагонов в Ростовской области

Tекст: Валерия Городецкая

«Помогаем пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области. В настоящее время более 30 поездов следуют измененным маршрутом», – приводит РИА «Новости» сообщение РЖД. Пассажиров, чьи поезда идут в обход барьерного участка, доставляют до станций назначения на автобусах. Этим транспортом уже воспользовались свыше 600 человек.

Для перевозки людей на участке Волгоград – Куберле назначен резервный поезд. Также прорабатываются альтернативные варианты для транзитных пассажиров. В вагонах поддерживается комфортная температура, а при задержке более чем на четыре часа предоставляется питание.

Особое внимание уделяется детям, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с ограниченными возможностями, а также животным без сопровождения. Ожидающим на вокзалах предоставляют места в комнатах отдыха и залах «Комфорт», помогают с переоформлением билетов и выдают воду.

Накануне в Ростовской области произошел сход вагонов грузового поезда.

Из-за аварии Федеральная пассажирская компания задержала отправление четырех пассажирских поездов.

В Орловском районе региона власти ввели режим чрезвычайной ситуации.