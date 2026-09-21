Экс-замглавы петербургского ФСИН осужден за растрату 125 млн рублей

Экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко осужден за растрату 125 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Дзержинский районный суд Петербурга признал Мойсеенко виновным в растрате, передает ТАСС. «Суд назначил Мойсеенко наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, по совокупности преступлений <…> – в виде лишения свободы сроком 20 лет в ИК строгого режима», – сообщили в пресс-службе судов города.

Фигуранту также назначили ограничение свободы на полтора года и лишили звания полковника. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с него ущерба в размере 125,8 млн рублей. Свою вину подсудимый не признал.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Мойсеенко и директор компании «ГСК» Кудрин перечисляли бюджетные средства за невыполненные работы в строящемся изоляторе в Колпинском районе. Злоумышленники завышали объемы работ и закупали дешевое оборудование. По документам для 13 зданий СИЗО якобы поставили лифты, мебель и спортинвентарь, но фактически товары не поступили.

Ранее Мойсеенко уже был осужден на 11 лет за взятки от подрядчиков на 710 млн рублей и на 15 лет за убийство сотрудника ФСИН. В 2025 году он получил срок за растрату 7 млн рублей.

Летом этого года у него изъяли 18 объектов недвижимости и девять премиальных автомобилей общей стоимостью 100 млн рублей в России и 1,2 млн евро за рубежом, которые он оформлял на доверенных лиц.

В феврале отправил под арест по делу о растрате бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова.

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева к 13 годам колонии за особо крупную растрату.