Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

Tекст: Дарья Григоренко

Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

«Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.