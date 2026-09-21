Кабмин обнулил экспортные пошлины на зерновые

Российские власти отменили экспортные пошлины на зерновые культуры до конца 2026 года для поддержки отечественных производителей в условиях изменения логистических цепочек, передает РИА «Новости».
«Правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики», – заявили в Министерстве сельского хозяйства. Мера должна облегчить работу поставщиков на внешних рынках.
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