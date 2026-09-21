В «Ашане» заявили о продолжении работы после смены управления

Представители сети супермаркетов сообщили о продолжении полноценной работы, передает ТАСС. Ранее российская структура Auchan была передана под временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Согласно указу президента Владимира Путина, ей отошли 99,985% долей в уставном капитале ООО «Ашан», которыми владела компания «Сожепар».
«Компания «Ашан ритейл Россия» информирует, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года №302 и указом президента Российской Федерации №661 от 17 сентября 2026 года доли в уставном капитале компании переданы во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Данное действие не является национализацией компании или сменой собственника. Компания продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом», – подчеркнули в компании.
Руководство торговой сети выразило уверенность, что сотрудничество с менеджерами «Л.Е.В. Менеджмент» поможет дальнейшему развитию бизнеса и повысит эффективность работы магазинов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин передал активы торговой сети «Ашан» во временное управление.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о введении внешнего контроля над предприятиями иностранных компаний.
Временный управляющий сетью Андрей Краюшкин пообещал сохранить единую структуру организации.