Путин назвал Лужкова патриотом

Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.
Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.
В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.
Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.