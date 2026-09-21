Количество пострадавших в аварии с маршруткой в Самарской области достигло 16

Количество людей, получивших травмы в результате аварии с участием перевернувшейся маршрутки в Самарской области, увеличилось до 16, передает РИА «Новости». Авария произошла из-за лопнувшего колеса транспортного средства.
«По предварительной информации, пострадали 16 человек. Их состояние оценивается средней степени тяжести и удовлетворительное», – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Сейчас медицинские службы продолжают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим. Представители ведомства подчеркнули, что ситуация находится под строгим контролем областного Минздрава.
Неделей ранее в Симферополе девять человек получили травмы в аварии с участием рейсового автобуса.
Днем ранее в Пермском крае в результате ДТП с пассажирским транспортом пострадали 22 человека.
В июле на территории Татарстана следовавший из Самары междугородный автобус съехал в кювет.