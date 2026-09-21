Грузия нарастила закупки российской пшеницы до шестилетнего максимума

Tекст: Дарья Григоренко

Поставки российской пшеницы на грузинский рынок в августе 2026 года достигли 15,8 млн долларов, передает РИА «Новости». Этот показатель стал самым высоким с августа 2020 года, когда объем импорта составлял 19,6 млн долларов. За один месяц закупки увеличились в 1,9 раза, а по сравнению с прошлым годом – в полтора раза.

Общий объем импорта за первые восемь месяцев текущего года также продемонстрировал рост, увеличившись на 32% и достигнув 66 млн долларов. Россия продолжает оставаться главным поставщиком пшеницы для Грузии. Альтернативные поставки из Казахстана составили всего 145 тыс. долларов.

Помимо пшеницы, грузинская сторона в августе приобретала у России другие сельскохозяйственные культуры. Закупки кукурузы снизились на 29%, составив 654 тыс. долларов, что является минимумом с апреля. В то же время импорт гречки вырос в два раза, достигнув 583 тыс. долларов. Также были закуплены овес на 15 тыс. долларов и рис на 12 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Россия утроила экспорт пшеницы на грузинский рынок.

По итогам первых семи месяцев 2026 года страна заняла первое место по поставкам хлебобулочных изделий в соседнюю республику.

Летом Грузия в два раза увеличила закупки российского подсолнечного масла.