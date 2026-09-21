Гознак решил увеличить производство пятиграммовых золотых слитков

Трачук: Гознак увеличит выпуск пятиграммовых золотых слитков из-за спроса

Tекст: Валерия Городецкая

Предприятие планирует нарастить выпуск пятиграммовых золотых слитков из-за высокого спроса, передает ТАСС. Продажи стартовали несколько месяцев назад, и результаты оказались впечатляющими, сообщил гендиректор Гознака.

«Гознак начал продавать золотые пятиграммовые золотые слитки в июне этого года. Хочу сказать, что спрос на них впечатляет», – рассказал Трачук на Московском финансовом форуме.

По его словам, в первые месяцы предприятие только присматривалось к новому формату, однако итоги превзошли ожидания. Уже через месяц после запуска доля сделок с пятиграммовыми слитками достигла 20% от общего числа покупок в сервисе «Гознак. Инвестиции». Трачук добавил, что новые партии товара раскупаются за два-три дня, поэтому было принято решение увеличить объемы производства.

Ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук сообщил о кратном увеличении продаж золота в слитках.

В августе золотые резервы Банка России сократились до 73 млн тройских унций.

Российские предприятия планируют нарастить ежегодные объемы добычи этого драгоценного металла до 500 т.