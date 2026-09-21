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    21 сентября 2026, 18:48 • Новости дня

    Санду заявила о необходимости ввести чрезвычайное положение в Молдавии

    Санду: Молдавия должна ввести режим ЧП в области энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы взять под контроль кризис в энергетике и гидрологии.

    Власти Молдавии планируют объявить чрезвычайное положение из-за серьезного дефицита энергоресурсов и критического падения уровня воды в Днестре, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после заседания Национального совета безопасности, которое состоялось ранее в понедельник.

    «Национальный совет безопасности вместе с парламентом и правительством пришел к выводу, что нужно объявить режим чрезвычайного положения в области энергетики и гидрологии, чтобы правительство могло принимать экстренные меры», – подчеркнула Санду на брифинге.

    Кабинету министров поручено разработать планы действий для различных сценариев развития событий. По словам Санду, это необходимо для того, чтобы профильные ведомства четко понимали свои задачи в условиях дефицита топлива, энергоресурсов или запасов питьевой воды на фоне критически низкого уровня реки Днестр.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис.

    В конце июля правительство страны ввело режим тревоги в энергетической сфере на 30 дней из-за дефицита горючего.

    В декабре 2024 года молдавский парламент уже утверждал постановление о введении чрезвычайного положения из-за угрозы газового кризиса.

    21 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции

    Песков отверг обвинения Марин Ле Пен в угрозах со стороны России

    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции
    @ Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера фракции «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз.

    «С такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний, передает РИА «Новости».

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными опасения Парижа об угрозе военного конфликта.

    Ранее Кремль указал на усиление Францией политического давления на Москву.

    Партия Марин Ле Пен перед выборами удалила со своего сайта информацию о намерении развивать дипломатические связи с Россией.

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    21 сентября 2026, 12:18 • Новости дня
    Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом
    Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Супруга народного артиста России Стаса Михайлова Инна публично объявила о разрыве отношений с певцом, об этом она объявила в социальных сетях.

    «Человек-fake! Мы больше не вместе. Пожалуйста, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда!» – написала Инна Михайлова в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Пара познакомилась в 2006 году, а свадьбу сыграла во Франции в 2011 году. В браке родились две дочери: Иванна в 2009 году и Мария в 2012 году. От предыдущих отношений у Стаса Михайлова есть сын Никита и дочь Дарья, а у Инны – сын Андрей и дочь Ева от футболиста Андрея Канчельскиса.

    В мае 2026 года мировой судья расторг брак режиссера Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой.

    Месяцем ранее рэпер Джиган и Оксана Самойлова завершили бракоразводный процесс подписанием мирового соглашения.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Мерц отказался уйти в отставку
    Мерц отказался уйти в отставку
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам земельных выборов впервые в истории не прошел в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, при этом канцлер Фридрих Мерц отказался покидать свой пост.

    Христианско-демократический союз не преодолел проходной барьер и не прошел в ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это первый случай в истории ФРГ, когда ХДС остался без мест в региональном парламенте, пишет Deutsche Welle.

    Несмотря на историческое поражение своей партии на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать пост канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании. Накануне Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На прошлой неделе партия Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии.

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    21 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Молдавии Майя Санду собирает Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса в преддверии отопительного сезона.

    Президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис перед началом отопительного сезона, передает РИА «Новости».

    Власти страны готовятся к сложной зиме из-за существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике на фоне решения профильного агентства повысить тариф на газ на 41%.

    «Президент проведет в понедельник заседание Высшего совета безопасности. На повестке дня – влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости перед холодным сезоном», – заявили в администрации главы государства.

    В Кишиневе после подорожания газа вновь обсуждается рост расходов на отопление. Действующий тариф на тепло составляет около 115 долларов за гигакалорию, однако поставщики уже направили заявки на его повышение. Правительство вынуждено выделять компенсации из бюджета, чтобы покрыть базовую часть расходов граждан на фоне рекордного падения их покупательной способности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал октябрьский рост тарифов на газ.

    Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан предсказал неизбежное подорожание электроэнергии для потребителей.

    Весной Высший совет безопасности республики одобрил повышение налога на добавленную стоимость на природный газ.

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    21 сентября 2026, 01:27 • Новости дня
    Партия ХДС во главе с Мерцем впервые не прошла в региональный парламент

    Христианско-демократический союз с Мерцем впервые не прошел в ландтаг

    Tекст: Катерина Туманова

    Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые в истории не смог преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании.

    Христианско-демократический союз не проходит в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании, о чем свидетельствуют данные сайта избирательной комиссии. После обработки 100% бюллетеней партия получает всего 4,9% голосов при необходимых 5%.

    Голосование на выборах в ландтаг прошло в воскресенье, 20 сентября. Явка избирателей оказалась высокой и достигла 78,1%.

    При этом партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    21 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Сопредседатель АдГ Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия нуждается в поставках российского газа и заключении мирного соглашения по украинскому конфликту для спасения экономики, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    Немецкая промышленность вновь испытывает острую нехватку дешевых энергоресурсов, заявила Вайдель, передает «Комсомольская правда».

    Выступая в эфире телеканала ZDF, политик напомнила, что топливо из России десятилетиями служило основой экономической модели страны. «Мы снова нуждаемся в ископаемых энергоносителях», – подчеркнула Алис Вайдель.

    По ее словам, для урегулирования энергетического вопроса Берлину необходимо добиваться скорейшего подписания мирного договора на Украине.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» возложила на украинские власти ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток».

    В конце прошлого года политик призвала возобновить закупки дешевого природного газа и нефти из России.

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    21 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    «Справедливая Россия» по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку.

    Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.

    Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.

    После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.

    По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.

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    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому

    Матвейчев: Внешний противник не смог конвертировать тревожность в негативное голосование

    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаками на Россию противник рассчитывал вызвать негативную реакцию граждан по отношению к власти. Ему удалось повысить тревожность среди избирателей, однако конвертировать ее в негативное голосование не получилось, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы IX созыва.

    «Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Данное заявление он сделал в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов», трансляция которого ведется в VK Video.

    По словам Матвейчева, противник делал расчет на то, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА, а также сам факт боевых действий негативно скажется на ходе голосования. «Оппоненты надеялись, что все это приведет к большому потоку негатива в сторону партии власти», – пояснил спикер.

    Впрочем, признал депутат, Киеву и его партнерам удалось повысить тревожность в среде российских граждан. «Иногда буквально приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей», – поделился Матвейчев.

    «Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование. Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти», – рассуждает депутат.

    «Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому», – резюмировал парламентарий.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11.00 мск. При этом по итогам подсчета 20,4% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,1% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

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    21 сентября 2026, 08:30 • Новости дня
    Украинские войска оставили ключевые укрепленные позиции в Доброполье

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал, что успешное наступление российских войск заставило украинские подразделения отступить из нескольких хорошо укрепленных районов в Доброполье.

    «ВС РФ расширили зону контроля в районе Дружковки, охват населенного пункта увеличился. Также наши войска имели значительный успех в Доброполье – вооруженные формирования Украины были вынуждены оставить несколько хорошо укрепленных ключевых позиций», – сообщил эксперт.

    По его словам, противник не прекращает контратаковать у Красного Лимана с привлечением националистических подразделений. Одновременно украинские силы пытаются вернуть утраченные рубежи в славянско-краматорской агломерации. Ранее Министерство обороны сообщало об уличных боях в центральном районе Доброполья, передает ТАСС.

    За минувшую неделю общие потери Киева убитыми и ранеными составили 9,3 тыс. человек, включая иностранных наемников. Наибольший урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки войск «Центр» в ДНР и Днепропетровской области.

    Кроме того, военные уничтожили 5,7 тыс. беспилотников и 16 морских судов. Были ликвидированы 35 орудий полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной борьбы и более 600 различных боевых машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные разрушили укрепрайоны противника под Добропольем.

    В рядах украинских военнослужащих на этом участке фронта из-за стремительного продвижения сил России началась паника.

    Ранее командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Абдулазиз Шихабидов доложил о потере противником более шести тысяч человек на данном направлении.

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    20 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    Глава ВЦИОМ: Все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу
    Глава ВЦИОМ: Все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Все пять партий, согласно данным экзитполов, проходящие в состав новой Госдумы, оказались в выигрыше, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    «В целом, мне кажется, у этих выборов много победителей. Точно все пять партий, прошедших в парламент. Все понимали, что «Единая Россия» будет на первом месте, но вопрос, насколько будет солидным это преимущество», – указал Федоров. Он призвал дождаться официальных результатов и выскаазал мнение, что итоговый показатель партии власти будет выше, чем экзитпол ВЦИОМ (49,9%).  «Мы им дали вилку 51-53 [процента голосов избирателей в рамках прогнозов результатов до начала голосования]. Уверен, что они меньше точно не наберут. Может быть, даже больше», – пояснил глава ВЦИОМ.

    Выступая на онлайн-марафоне «Ночь выборов», Федоров подчеркнул, что выборы проходили в непростой ситуации, фиксируется и усталость избирателей. «И то, что в таких условиях «Единая Россия» убедительно выступила, конечно, это большая победа», – добавил он.

    Глава ВЦИОМ отметил, что свои «победы» есть и у других партий, которые смогли преодолеть пятипроцентный барьер прохождения в парламент.

    Эксперт назвал достижением для КПРФ удержание второго места по численности в парламенте. «Это тоже было непросто», – отметил он.

    Федоров признался, что не предсказывал такого успеха у партии ЛДПР. «У нас [ВЦИОМ], по-моему, был от 8 до 10% прогноз. А… мои личные ощущения были, что они похуже выступят», – сказал глава ВЦИОМ.

    При этом, обратил внимание Федоров, «Новые люди» почти удвоили свой результат по сравнению с 2021 годом. В те времена высказывалось мнение, что эта партия «на один срок». «А сегодня мы видим, что они не только точно будут в новом созыве, но и заняли четвертую строчку с очень небольшим отрывом от третьей. Это, конечно, победа», – пояснил Федоров.

    Также Федоров назвал победой для «Справедливой России» прохождение пятипроцентного барьера. «Она [партия «Справедливая Россия»] действительно была полупроходной. Даже в нашем прогнозе мы так тактично 4-6 [процентов голосов избирателей] назвали. Но насчет эсеров я, кстати, абсолютно не сомневался по всем нашим опросам, что они проходили. И как сейчас мы видим, что они больше 6% набрали», – добавил Федоров.

    По мнению Федорова, прошедшие выборы в Госдуму показали победу для всех избирателей и для всего общества. «Напомню, идет война. И то, что общество продемонстрировало консолидацию в этой непростой ситуации, это, конечно, очень здорово усиливает нас всех», – заключил глава ВЦИОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по предварительным данным экзитполов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» с 49,4% голосов. Экзитполы не охватывали всю Россию. Социологи не осуществляли опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также экзитполами не были охвачены действующие военнослужащие и избиратели, кто проголосовал через ДЭГ.

    Напомним, согласно данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах участвовали 56,66% избирателей.

    Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    20 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму

    Экзитполы показали лидерство ЕР и прохождение еще четырех партий в Госдуму

    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным опросов на выходе с избирательных участков, на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия», а пятипроцентный барьер преодолели еще четыре политические партии, свидетельствуют данные экзитполов социологов ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    По результатам опросов на выходе с избирательных участков, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 14,2%, ЛДПР с 10,7%, «Новые люди» с 9,7% и «Справедливая Россия», получившая 6,6% голосов избирателей.

    Остальные политические объединения не смогли пройти в парламент. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость набрала 3,3%, «Коммунисты России» – 2,1%, РЭП «Зеленые» – 1,1%, «Родина» – 1,0%, а Партия прямой демократии – 0,4%. Испортили свои бюллетени 1,5% участников опроса.*

    По данным «Института социального маркетинга» (ИНСОМАР)**, «Единая Россия» набирает 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%. Также пятипроцентный барьер, согласно этому исследованию, преодолели «Новые люди» (8,6%). «Справедливая Россия» набрала на экзитполе 5,5%.

    «Партия пенсионеров» собрала 3,1% голосов опрошенных, «Коммунисты России» – 1,7%, РЭП «Зеленые» – 0,9%, «Родина» – 0,8%, а Партия прямой демократии – 0,2%. Недействительные бюллетени – 1,7%

    Экзитполы проводились в период трехдневного голосования с 18 по 20 сентября. Социологи не осуществляли опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также экзитполами не были охвачены действующие военнослужащие и избиратели, кто проголосовал через ДЭГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября социологи спрогнозировали победу «Единой России» с результатом более 50% голосов. Искусственный интеллект оценил итоговый результат партии власти в диапазоне от 48 до 55%.

    * Исследование проводилось на 1755 участках в 69 регионах страны. Интервьюеры предлагали гражданам пройти анонимное анкетирование на планшетах, задавая вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы сегодня проголосовали». На вопросы согласились ответить 55,1% из 266 354 опрошенных человек, остальные отказались от участия. Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на избирательных участках, было опрошено 266,3 тыс. человек.

    ** Опрос ИНСОМАР проводился в 58 регионах, он охватил 137,6 тыс. избирателей в 987 точках опроса. Процент отказов составил 35,6%.

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    21 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей

    Качиньский: Киев хотел втянуть Польшу в конфликт созданием единого государства

    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о попытках Киева втянуть Варшаву в конфликт путем создания единого государства.

    Украина в начале конфликта рассчитывала на действия Варшавы, которые оказались неприемлемыми для польской стороны, заявил Качиньский, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном конгрессе «Молодежь за Польшу завтрашнего дня», политик отметил изменение позиции украинского руководства.

    «Обычно находилось решение, которое поддерживало бы хорошие польско-украинские отношения. <...> Позже события стали разворачиваться совершенно по-другому, но здесь нужно четко отметить, что украинцы изменили свое мнение. Думаю, изначально у них была несколько странная идея – втянуть нас в эту войну, даже на основании создания единого государства», – сказал Качиньский.

    Политик также предположил, что статус Польши как члена НАТО повлиял на планы Киева. Он добавил, что украинская сторона, вероятно, считала возможным вступление в альянс через объединение двух стран. До конца 2023 года партия «Право и справедливость», лидером которой является Качиньский, находилась у власти в Польше.

    Напомним, бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Киев в попытках втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

    Весной прошлого года Ярослав Качиньский подтвердил планы Североатлантического альянса по отправке миротворческой миссии на украинскую территорию.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал будущее исчезновение политических и экономических границ между двумя государствами.

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    21 сентября 2026, 08:06 • Новости дня
    Жители Чернигова вышли на бунт против принудительной мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Чернигов местные жители устроили стихийную акцию протеста против принудительной мобилизации, попытавшись отбить мужчину у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В Чернигове произошел стихийный бунт местных жителей против ТЦК и принудительной мобилизации. Сотни людей перекрыли дорогу и попытались освободить похищенного «людоловами» мужчину», – рассказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе жители Одессы заблокировали автомобили сотрудников военкомата для спасения мобилизованного земляка.

    В конце августа в Тернополе вспыхнул массовый протест против жестких действий военных.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждал об угрозе масштабного силового противостояния в обществе.

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    21 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Российский завод американской компании Aptar передали во временное управление

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский завод производителя пластиковой упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

    Российское предприятие производителя пластиковой упаковки Aptar перешло под временное управление компании «Эйч энд Эн» («Логика молока»), передает ТАСС. Соответствующее решение закреплено в указе президента России.

    В документе уточняется, что передаче подлежат 100% долей в уставном капитале ООО «Аптар Владимир». Ранее этот актив принадлежал американской компании Aptar Europe Holding.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент России передал активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    В середине сентября производитель тары Canpack объявил о полном выходе с российского рынка.

    В августе глава государства отменил режим временного управления для двух дочерних предприятий этой польско-американской компании.

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