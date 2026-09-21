В ДТП с автобусом в Самарской области пострадали восемь человек

Авария произошла на федеральной трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС, передает ТАСС. В результате инцидента рейсовый автобус, следовавший из Тольятти, перевернулся.
«По предварительным данным, 21 сентября на федеральной трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС произошло опрокидывание рейсового автобуса, перевозившего пассажиров из города Тольятти. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следственное управление СК России по Самарской области начало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход процессуальных действий находится под контролем прокуратуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября в Самаре пять человек получили травмы в массовой аварии с участием рейсового автобуса.
В мае в пригороде Самары экскурсионный автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем.
В середине сентября следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Пермском крае.