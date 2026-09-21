На выборах в Госдуму победили 18 участников программы «Время героев»

По одномандатным округам в нижнюю палату парламента проходят заместитель министра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев, вице-президент – главный архитектор по специальной связи «Ростелекома» Виталий Дроздов и заместитель генерального директора компании «ЦУГАМ» Эдуард Казымов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Победу в одномандатных округах также одерживают заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Станислав Кочев, Герой России Дашибал Мункожаргалов, министр молодежной политики и спорта Республики Алтай Александр Суразов, Герой России Денис Чернавин и заместитель генерального директора Федерального центра беспилотных авиационных систем Эдуард Шонов.

По федеральному списку «Единой России» в Госдуму проходят начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин, депутат Народного Совета ЛНР Ян Лещенко, глава Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултан Муссагалеев и Герой России Энвер Набиев.

В число победителей также вошли заместитель директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александра Родионова, заместитель начальника департамента социального развития РЖД Владимир Сайбель, старший ординатор Центрального военно-клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка Дарья Светяш, заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Крыма Антон Старостин и директор департамента по патриотической работе Российского общества «Знание» Балдан Цыдыпов.

Владимир Сайбель проходит в Госдуму от региональной группы № 7 федерального списка «Единой России», объединяющей Новосибирскую и Омскую области. Он назвал полученную поддержку одновременно честью и большой ответственностью.

«Доверие сибиряков – это большая честь, но и не менее большая ответственность. Я благодарен всем избирателям, которые поддержали программу партии «Единая Россия», курс, которым идет страна. Со своей стороны я приложу все усилия, чтобы «Народная программа», которую мы сформировали вместе с людьми, была выполнена на сто процентов», – отметил Сайбель.

По его словам, в предстоящей работе ему помогут знания и опыт, полученные во время обучения по программе «Время героев». «Впереди много интересной и сложной работы, и я уверен, что вместе мы с ней обязательно справимся», – добавил он.

Дарья Светяш, выдвинутая в составе Свердловской региональной группы федерального списка «Единой России», впервые участвовала в выборах. Главной задачей на новом посту она назвала защиту интересов региона и оправдание доверия избирателей.

«Нам предстоит много работы – защищать интересы региона на федеральном уровне, в ходе законотворческой деятельности. Предстоит большая работа по реализации Народной программы, которая была сформирована вместе с жителями региона. Приложу все свои силы, знания и навыки, чтобы оправдать доверие уральцев», – рассказала Светяш.

Станислав Кочев побеждает в Сыктывкарском одномандатном округе № 21. Он намерен заниматься решением задач, стоящих перед Республикой Коми, в том числе требующих участия федеральных органов власти. «Для меня доверие земляков очень важно. В Сыктывкаре я родился, закончил школу, отсюда был призван в ряды вооруженных сил. Для меня большая честь представлять свой регион на федеральном уровне», – заявил Кочев.

Он подчеркнул, что продолжит работать в контакте с участниками президентской программы и однопартийцами. «Для меня это выполнение задачи, которую поставил перед нами президент России Владимир Владимирович Путин – служить России и людям уже не на поле боя, а в гражданской жизни. У нас много планов по развитию Республики, поддержке семей участников специальной военной операции», – сказал Кочев.

Эдуард Шонов одерживает победу в Перовском одномандатном округе № 203 в Москве. Он поблагодарил избирателей за поддержку участников «Времени героев» и отметил их ответственное отношение к кампании. «Для нас всех участие в выборах – это новый опыт, и я знаю, что все ребята подошли к нему с той же ответственностью, что и к решению боевых задач. Выборы прошли, но настоящая работа только начинается», – подчеркнул Шонов.

Одной из предстоящих задач он назвал совершенствование законодательства с учетом новых вызовов. «Уверен, что полученных нами знаний и навыков хватит для того, чтобы выполнить ее с честью», – заключил Шонов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 80 ветеранов специальной военной операции получат мандаты депутатов Государственной думы. Герой России Станислав Кочев одержал победу на выборах по одномандатному округу в Республике Коми. Участники президентской программы Энвер Набиев и Магомед Валихов проголосовали на избирательных участках.