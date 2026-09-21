Эксперт: Wildberries показала готовность поддержать продавцов на своей платформе

«Эти прямые добровольные выплаты от компании РВБ – попытка ответить на главный запрос пострадавшего от атак украинских БПЛА малого бизнеса. А малый бизнес сегодня ждет прежде всего денежных компенсаций», – сказала Черницкая.

По словам эксперта, программа выплат показывает готовность площадки поддержать своих партнеров даже в непростой для самой компании ситуации. «Это серьезный акт демонстрации социальной ответственности и социальной направленности бизнеса. РВБ и сама в непростой ситуации, но показывает, что стремится сохранить даже самый малый бизнес, который по сути и вырос благодаря наличию таких площадок», – подчеркнула Черницкая.

Она отметила, что в последние десятилетия в России стала активно формироваться культура взаимопомощи. После атак ВСУ на склады поддержку предпринимателям оказали не только крупный бизнес и государство, но и обычные граждане.

«Когда только появилась информация об ударах по российским складам, была запущена акция в поддержку продавцов, в рамках которой люди оформляли дополнительные заказы, чтобы их поддержать. Знаете, было очень приятно видеть, что многие люди откликнулись, многие своими заказами помогли бизнесу пережить непростой период. К слову, готовность помочь бизнесу продемонстрировали и некоторые банки, запустившие собственные программы поддержки», – рассказала эксперт.

К помощи предпринимателям присоединилось и государство. Кроме того, представители малого бизнеса начали пересматривать экономические модели. «В стороне не осталось и государство, оперативные меры поддержки были приняты и на уровне правительства России в виде отсрочки уплаты налогов за 2026 год. Мобилизуется и сам малый бизнес – многие стали пересчитывать свою экономическую модель и диверсифицировать продажи через другие каналы», – отметила Черницкая.

По ее словам, объединение усилий граждан, компаний и государства позволило оказать необходимую поддержку пострадавшим предпринимателям. «Люди, бизнес, государство – все встали друг рядом с другом, чтобы оказать поддержку пострадавшим. Здесь еще предстоит определенная работа, но я уверена, что мы сможем найти правильные решения, чтобы поддержать и людей, и бизнес», – заключила она.

Ранее Wildberries, входящий в группу RWB, объявил о третьем этапе выплат продавцам, пострадавшим от атак БПЛА на логистические объекты. Он начнется 1 октября. Помощь получат более 200 тыс. продавцов, что позволит охватить всех пострадавших представителей малого и среднего предпринимательства.

Минэкономразвития совместно с Банком России также запустило программу льготного кредитования для таких предпринимателей. Правительство страны утвердило годовую отсрочку по уплате ряда налогов для пострадавшего бизнеса.