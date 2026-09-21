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    21 сентября 2026, 18:39 • Новости дня

    Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал серьезный кризис доверия населения к политике правящей коалиции и заявил о необходимости корректировки курса.

    Мерц заявил о серьезных проблемах с поддержкой курса правительства среди граждан, передает ТАСС. Он отметил, что правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ больше не может достучаться до большей части жителей.

    «И поэтому уж извините меня, если я не стану сейчас публично рассуждать о том, каким путем мы можем и хотим идти вместе и где нам необходимо внести коррективы. За последние 16 месяцев в коалиции мы запустили немало правильных вещей», – сообщил Мерц на пресс-конференции в Берлине.

    Канцлер подчеркнул, что результатов работы пока недостаточно. По его словам, в обществе возникло ощущение отсутствия справедливости, что осознают все политики независимо от партийной принадлежности. Мерц добавил, что намерен обсудить дальнейшие шаги с социал-демократами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста.

    Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии отказались поддерживать его программу реформ.

    Руководство Христианско-демократического союза допустило отставку главы правительства после сентябрьских региональных выборов.

    20 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал итоги выборов в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании крайне неудачными для своей партии.

    Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире Христианско-демократического союза, Мерц подчеркнул, что политическая сила потерпела серьезное поражение, передает РИА «Новости».

    «Сегодня состоялись еще два голосования, результаты которых оказались очень разными. Результат в Мекленбурге – Передней Померании нельзя приукрашивать. Это катастрофа. ХДС боролся, однако в конечном счете партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе из-за ожидаемых неблагоприятных итогов регионального голосования.

    В Христианско-демократическом союзе возникла угроза отставки политика на фоне падения рейтингов партии.

    Ранее глава правительства называл драматическим поражение консерваторов на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

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    21 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Мерц отказался уйти в отставку
    Мерц отказался уйти в отставку
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам земельных выборов впервые в истории не прошел в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, при этом канцлер Фридрих Мерц отказался покидать свой пост.

    Христианско-демократический союз не преодолел проходной барьер и не прошел в ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это первый случай в истории ФРГ, когда ХДС остался без мест в региональном парламенте, пишет Deutsche Welle.

    Несмотря на историческое поражение своей партии на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать пост канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании. Накануне Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На прошлой неделе партия Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 01:27 • Новости дня
    Партия ХДС во главе с Мерцем впервые не прошла в региональный парламент

    Христианско-демократический союз с Мерцем впервые не прошел в ландтаг

    Tекст: Катерина Туманова

    Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые в истории не смог преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании.

    Христианско-демократический союз не проходит в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании, о чем свидетельствуют данные сайта избирательной комиссии. После обработки 100% бюллетеней партия получает всего 4,9% голосов при необходимых 5%.

    Голосование на выборах в ландтаг прошло в воскресенье, 20 сентября. Явка избирателей оказалась высокой и достигла 78,1%.

    При этом партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    21 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Сопредседатель АдГ Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия нуждается в поставках российского газа и заключении мирного соглашения по украинскому конфликту для спасения экономики, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    Немецкая промышленность вновь испытывает острую нехватку дешевых энергоресурсов, заявила Вайдель, передает «Комсомольская правда».

    Выступая в эфире телеканала ZDF, политик напомнила, что топливо из России десятилетиями служило основой экономической модели страны. «Мы снова нуждаемся в ископаемых энергоносителях», – подчеркнула Алис Вайдель.

    По ее словам, для урегулирования энергетического вопроса Берлину необходимо добиваться скорейшего подписания мирного договора на Украине.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» возложила на украинские власти ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток».

    В конце прошлого года политик призвала возобновить закупки дешевого природного газа и нефти из России.

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    19 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    В Берлине массово уничтожили предвыборные плакаты оппозиции

    Полиция Берлина зафиксировала более 1,3 тыс. случаев порчи предвыборных плакатов

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Германии накануне выборов зафиксировано массовое уничтожение политической агитации, при этом главной мишенью вандалов стала правая оппозиция.

    В преддверии выборов в палату депутатов Берлина полиция зарегистрировала более 1,3 тыс. фактов порчи агитационных материалов, передает РИА «Новости». Наибольший ущерб нанесен партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «В ходе продолжающейся избирательной кампании в столице полиция Берлина в период с 2 августа по 16 сентября зарегистрировала множество фактов повреждения плакатов. В общей сложности были получены сообщения о более чем 1,3 тыс. случаев. Больше всего пострадали плакаты АдГ – по всему Берлину за это время был зафиксирован 801 факт порчи плакатов этой партии», – цитирует издание Bild правоохранителей.

    Кроме того, вандалы испортили 148 плакатов Христианско-демократического союза (ХДС), 102 материала беспартийных кандидатов, 95 плакатов «Левых» и 88 – Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Выборы в берлинскую палату депутатов и ландтаг Мекленбурга-Передней Померании назначены на 20 сентября.

    Согласно опросу Politbarometer для ZDF, «Левые» опережают ХДС в столице, набирая 22% против 20%. Ранее канцлер Фридрих Мерц признал поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала около 44%, а ХДС – лишь 17%, что стало худшим результатом партии в регионе со времен объединения страны.

    Популярность канцлера падает на фоне экономической политики, ориентированной на рост военных расходов и создание сильнейшей армии в Европе, независимой от американского ВПК. Эксперты считают эту попытку обреченной на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Рейтинг Христианско-демократического союза канцлера Фридриха Мерца по итогам голосования упал более чем в два раза.

    Вскоре после выборов Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями во время дебатов в Бундестаге.

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    21 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Оценивая итоги выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании в Германии, которые показали провал Христианско-демократический союза (ХДС) с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сделал вывод, что канцлер в политике ФРГ не жилец.

    «Судя по всему, ХДС вылетает из земельного парламента в Мекленбурге – Передней Померании, и с треском остаётся без власти в Берлине. Мерц – не жилец», – написал он в Telegram-канале.

    Во время подсчета голосов Лукьянов отмечал, что ХДС на пути к тому, чтобы не попасть в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании, и он оказался прав, партия набрала менее пороговых пяти процентов.

    «Впервые в истории партии (и ФРГ) мимо выборов в одной из земель. Мерц, видимо, всё же имеет шанс на место в анналах», – поиронизировал политолог.

    Сенатор Алексей Пушков считает, то ХДС рушится на глазах. «Для Мерца это не столько унижение, сколько поражение – второе по счету за сентябрь, а потому весьма серьезное. Не случайно сам Мерц назвал это поражение катастрофой. Однако подлинная катастрофа ждет Мерца впереди», – пророчит он.

    Пушков указал на то, что Мерц, когда критиковал предшественника Олафа Шольца  как глава ведущей оппозиционной партии, в глазах многих немцев выглядел героем. «Теперь же он выглядит лузером», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, так как его партия ХДС впервые не прошла в региональный парламент, уступив «Альтернативе для Германии».

    Ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    19 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности

    Военным бундесвера с русскими корнями начали отказывать в переводе в Литву

    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности
    @ Oliver Langel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецким солдатам русского и белорусского происхождения отказывают в зачислении в расквартированную на литовской территории бригаду из-за подозрений в создании угрозы безопасности, пишет местная пресса.

    Вооруженные силы ФРГ ограничивают перемещение некоторых бойцов. Причиной стали проваленные ими проверки военной разведки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Некоторым солдатам с русским или белорусским происхождением отказывают в переводе в литовскую бригаду. Солдаты проваливают проверку безопасности военной разведки. Речь идет о серьезной угрозе», – говорится в публикации.

    Отстраненные от перевода военные могут продолжать службу в бундесвере. Им также не запрещено совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Осенью в новое подразделение в Литве планируют перевести около тысячи человек. А в целом до конца 2027 года Германия собирается разместить в прибалтийской республике тяжелую бригаду численностью до 6 тыс. военнослужащих.

    Президент Литвы Гитанас Науседа подтверждал подготовку соответствующей инфраструктуры. Однако часть местного населения выступает против инициативы из-за исторических параллелей с фашистской оккупацией.

    До этого министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы страны столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для укомплектования подразделения. Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску 5 тыс. солдат и техники к границам Белоруссии.

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    19 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине

    Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине

    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».

    «Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.

    Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

    Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.

    Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.


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    21 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании

    АдГ выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала победу на региональных выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания, получив 38,2% голосов, передает РИА «Новости».

    Такие данные опубликовал местный избирком после подсчета 100% бюллетеней. Явка избирателей оказалась высокой и составила 78,1%.

    Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии, заручившись поддержкой 35,5% проголосовавших. Третью позицию заняла Левая партия с результатом 6,5%. Партия «Зеленые» набрала 5,7% голосов и также прошла в региональный парламент.

    Христианско-демократический союз, возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер, набрав лишь 4,9%. Также в ландтаг не прошла партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», получившая 4,8% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    19 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    В Германии стартовали обязательные медосмотры призывников

    Минобороны ФРГ начало обязательное медосвидетельствование 18-летних немцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии стартовало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей для определения их годности к службе в вооруженных силах страны.

    Министерство обороны Германии сообщило о начале обязательного медицинского освидетельствования 18-летних немцев для определения их годности к службе в бундесвере, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с требованиями законодательства началось медицинское освидетельствование лиц 2008 года рождения, подлежащих воинскому учету», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По состоянию на 18 сентября медосмотр прошли около тысячи юношей, которые при заполнении анкеты не выразили заинтересованности в службе. К концу августа ведомство разослало более 451 тыс. анкет для постановки на воинский учет, в первую очередь связываясь с теми, кто хочет служить.

    С 1 января 2026 года для 18-летних юношей введено обязательное анкетирование о готовности служить в армии. С июля 2027 года прохождение медкомиссии станет строго обязательным для всех мужчин, родившихся в 2008 году и позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бундестаг Германии принял закон об обязательном воинском учете молодежи.

    Весной Вооруженные силы ФРГ запланировали регулярные военные сборы для резервистов.

    В августе власти страны приступили к разработке новой модели альтернативной гражданской службы.

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    19 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    В Германии резко выросло число убийств и изнасилований

    Bild: В Германии выросло число убийств и изнасилований

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии зафиксировали значительное увеличение количества убийств и преступлений на сексуальной почве, несмотря на общее снижение уровня преступности в стране.

    По данным криминальной статистики уголовной полиции ФРГ, в 2025 году количество убийств в стране увеличилось на 6,5%, передает РИА «Новости».

    Рост числа изнасилований и особо тяжких преступлений на сексуальной почве оказался еще более заметным и составил 8,5%.

    «Число случаев убийств выросло на 6,5%. Еще более значительным оказался рост случаев изнасилований и особо тяжких преступлений на сексуальной почве – на 8,5%», – цитирует агентство сообщение немецкого издания.

    Несмотря на общее снижение уровня преступности в Германии на 5,6%, значительную долю правонарушителей по-прежнему составляют лица ненемецкого происхождения. Статистика показывает, что среди несовершеннолетних юношей, подозреваемых в насильственных преступлениях, на 1070 немцев приходится 3710 иностранцев.

    Ранее сообщалось о существенном росте числа подозреваемых в насильственных преступлениях среди мигрантов из Турции, Египта, Украины, Пакистана и Туниса, при этом лидируют сирийцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе афганский мигрант зарезал немецкого студента в Трире.

    Немецкие следователи разоблачили преступную сеть выходцев из КНР с видеозаписями изнасилований.

    С 2017 года приезжие совершили в стране 52 тыс. преступлений на сексуальной почве.

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    19 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Немецкий активист спел «Журавлей» на антивоенном пикете в Берлине

    Активист в Берлине исполнил песню «Журавли» на русском и немецком языках

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Берлина прошел одиночный пикет, участник которого исполнил знаменитую советскую песню на стихи Расула Гамзатова, призывая к изменению внешнеполитического курса ФРГ.

    Участник одиночного антивоенного пикета в центре немецкой столицы спел советскую песню «Журавли» на русском и немецком языках, передает РИА «Новости».

    Мужчина установил звукоусиливающую аппаратуру на оживленной торговой улице недалеко от станции метро Вильмерсдорферштрассе.

    Активист выставил написанные от руки плакаты с призывами изменить внешнеполитический курс Германии. Он исполнил композицию Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова под звучавшую из колонки музыку. Выступление на двух языках привлекло внимание прохожих, которые останавливались послушать песню и прочитать требования на плакатах.

    Акция состоялась в рамках германской инициативы «Война и холод? Нет, спасибо! Пикет за мир и сотрудничество». Ее участники предлагают провести в ФРГ референдум о запуске газопровода «Северный поток – 2» и отмене санкций Евросоюза. Инициатива также подразумевает отказ Германии от участия в конфликтах и прекращение поставок оружия в зоны боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники митинга против закрытия Русского дома в Берлине исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».

    В начале сентября несколько сотен протестующих собрались у здания этого культурного учреждения на улице Фридрихштрассе.

    Месяцем ранее жители германской столицы вышли на масштабную акцию против поставок оружия Украине.

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    19 сентября 2026, 08:44 • Новости дня
    Bild: Бундесвер запретил русским немцам служить в Литве

    Bild: Бундесвер отказал русским немцам в службе на восточном фланге НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бундесвер (ВС ФРГ) отказывает русским немцам в службе в бригаде в Литве по соображениям безопасности, пишет газета «Bild» со ссылкой на собственные источники.

    Вооруженные силы Германии отказывают русским немцам в службе в литовской бригаде по соображениям безопасности, передает ТАСС.

    Немецкие военнослужащие проходят обязательную проверку на безопасность. Некоторые солдаты провалили ее из-за российских или белорусских корней. При этом им разрешается продолжать службу в Бундесвере и посещать родственников в России или Белоруссии, однако они обязаны сообщать руководству о таких поездках.

    Военнослужащих, не прошедших проверку военной контрразведки MAD, переводят на должности с базовым уровнем допуска к информации. В Минобороны Германии подтвердили отказы русским немцам в службе на восточном фланге НАТО. Представители ведомства заявили: «Военных, имеющих семейные связи с Россией или Белоруссией, не подвергают стигматизации или дискриминации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду. Месяцем ранее Вооруженные силы ФРГ столкнулись с нехваткой двух тысяч добровольцев для данного контингента. Размещенное в прибалтийской республике подразделение также испытывает дефицит систем противовоздушной обороны.

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    19 сентября 2026, 15:59 • Новости дня
    Volkswagen запланировал сокращение более 4 тыс. рабочих мест на заводах Porsche

    Handelsblatt: Volkswagen лишит работы тысячи сотрудников на заводах Porsche

    Tекст: Мария Иванова

    Ради снижения издержек немецкий автогигант Volkswagen намерен дополнительно сократить около 4,1 тыс. рабочих мест на заводах своей дочерней компании Porsche.

    Руководство автогиганта подготовило масштабную программу оптимизации расходов, передает РИА «Новости».

    «Для бренда Porsche план из Вольфсбурга предусматривает сокращение примерно 4,1 тыс. рабочих мест», – говорится в публикации немецкой прессы.

    Новые меры дополнят уже существующие договоренности об увольнениях. С учетом прошлых решений общее число ликвидированных позиций достигнет 9 тыс. из изначальных 23 тыс. При этом компания гарантирует сохранение ключевых производственных площадок и отказывается от увольнений по организационным причинам до 2035 года.

    Точный список предприятий, которых коснется оптимизация штата, пока не раскрывается. Летом появлялась информация о намерении концерна ликвидировать до 100 тыс. позиций по всему миру из общего числа в 657 тыс. сотрудников, так как шесть из девяти членов правления опасаются закрытия компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября наблюдательный совет автогиганта утвердил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест.

    До этого руководство компании наметило ликвидацию до 140 тыс. позиций из-за критического положения.

    В целом количество сотрудников в автомобильной промышленности Германии упало до рекордного минимума за последние два десятилетия.

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    19 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    Bild: В доме помощника кандидата от АдГ прошли обыски

    Полиция ФРГ обыскала дом помощника кандидата от АдГ из-за оружия

    Tекст: Мария Иванова

    В доме помощника кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкер прошли обыски из-за подозрений в незаконном хранении оружия.

    Полиция Германии провела обыск в доме личного помощника Кристин Бринкер, ведущего кандидата от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Берлине, передает РИА «Новости». Поводом для следственных действий стали подозрения в незаконном хранении оружия.

    «Полиция провела обыск у близкого сотрудника ведущего кандидата от АдГ Кристин Бринкер... На этой неделе к нему пришли следователи для проведения обыска по подозрению в незаконном хранении оружия», – говорится в публикации.

    В ходе обыска правоохранители не обнаружили оружия, однако нашли наркотики и нацистскую атрибутику. По словам представителя прокуратуры, изъятые предметы пройдут криминалистическую экспертизу, результаты которой определят возможность уголовного преследования.

    Запрещенные вещества были спрятаны в обложке виниловой пластинки, купленной на блошином рынке. Сама Бринкер заявила, что ее помощник является коллекционером, и у нее не было причин подозревать его в радикальных взглядах. Выборы в палату депутатов Берлина пройдут 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в окружении кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Ульриха Зигмунда нашли бывших активистов неонацистской группировки.

    На недавних выборах в Саксонии-Анхальт эта ультраправая партия получила рекордную поддержку избирателей.

    В Бундестаге канцлер Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями из-за итогов голосования.

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