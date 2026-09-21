Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

Tекст: Дарья Григоренко

«Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».



По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.