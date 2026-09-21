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    21 сентября 2026, 18:18 • Новости дня

    Путин наградил медалью «За храбрость» кладовщика из Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» II степени Виктора Букавцова, кладовщика краснояружского элеватора в Белгородской области.

    Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Наградить медалью «За храбрость» II степени Виктора Григорьевича Букавцова – кладовщика материального склада обособленного подразделения «Краснояружский элеватор» акционерного общества «Краснояружская зерновая компания», Белгородская область», – отмечается в документе.

    Награда вручена за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

    Руководитель награжденного рассказал, что Букавцов совмещает работу кладовщиком с участием в районной территориальной обороне с момента ее формирования. Медалью его отметили именно за эту деятельность.

    На элеваторе сотрудник трудится давно, начинал с должности простого слесаря. Руководство характеризует его как исполнительного работника без нареканий. У мужчины есть жена и двое детей, в ноябре ему исполнится 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста.

    В середине лета при обстреле поселка Красная Яруга погибла местная жительница. В июне украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Краснояружском округе.

    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    21 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Оценивая итоги выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании в Германии, которые показали провал Христианско-демократический союза (ХДС) с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сделал вывод, что канцлер в политике ФРГ не жилец.

    «Судя по всему, ХДС вылетает из земельного парламента в Мекленбурге – Передней Померании, и с треском остаётся без власти в Берлине. Мерц – не жилец», – написал он в Telegram-канале.

    Во время подсчета голосов Лукьянов отмечал, что ХДС на пути к тому, чтобы не попасть в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании, и он оказался прав, партия набрала менее пороговых пяти процентов.

    «Впервые в истории партии (и ФРГ) мимо выборов в одной из земель. Мерц, видимо, всё же имеет шанс на место в анналах», – поиронизировал политолог.

    Сенатор Алексей Пушков считает, то ХДС рушится на глазах. «Для Мерца это не столько унижение, сколько поражение – второе по счету за сентябрь, а потому весьма серьезное. Не случайно сам Мерц назвал это поражение катастрофой. Однако подлинная катастрофа ждет Мерца впереди», – пророчит он.

    Пушков указал на то, что Мерц, когда критиковал предшественника Олафа Шольца  как глава ведущей оппозиционной партии, в глазах многих немцев выглядел героем. «Теперь же он выглядит лузером», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, так как его партия ХДС впервые не прошла в региональный парламент, уступив «Альтернативе для Германии».

    Ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

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    21 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов

    Tекст: Дарья Григоренко

    На парламентских выборах лидирует «Единая Россия», набирающая 57,97% голосов избирателей по итогам обработки 97,64% протоколов, следует из данных ЦИК России.

    Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, после обработки 97,64% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» набрала 57,97% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,65%. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получившая 8,96% поддержки избирателей.

    Необходимый барьер также преодолели партия «Новые люди» с результатом 7,9% и «Справедливая Россия», набравшая 5,13%. Остальные политические объединения не смогли получить достаточного количества голосов.

    Среди не прошедших в парламент объединений лучший результат показала Партия пенсионеров, получившая 1,96%. Партия «Зеленые» набрала 1,15%, «Коммунисты России» – 0,84%. Объединение «Родина» поддержали 0,71% граждан, а Партию прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимала партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    При подсчете 96,95% бюллетеней «Справедливая Россия» преодолела необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation на 80 млрд параметров

    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская ИТ-компания «Яндекс» обучила с нуля языковую модель Alice AI Foundation LLM, полностью отказавшись от использования зарубежных технологических решений.

    «Компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах», – рассказали в «Яндексе» газете «Ведомости».

    Там отметили, что модель должна стать основой будущей рассуждающей модели и агентных возможностей «Алисы AI».

    Архитектура содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, а обучение проходило на массиве из 18 трлн токенов.

    Статус суверенной разработки жестко регулируется. Вступивший в силу 1 сентября закон об искусственном интеллекте требует, чтобы подобные системы базировались исключительно на отечественном программном коде и инфраструктуре, полностью исключая любые иностранные компоненты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России. Разработчик систем ИИ Cognitive Pilot занял лидирующие позиции в девяти зарубежных аналитических обзорах.

    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Захарова предрекла Зеленскому забвение

    Захарова предрекла Зеленскому неминуемую отмену мировой историей

    Захарова предрекла Зеленскому забвение
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с диктаторами прошлого и спрогнозировала его скорое историческое забвение, как было с его предгественниками.

    Выступая по итогам Международного фестиваля молодежи, спикер российского внешнеполитического ведомства выразила уверенность в крахе главы киевского режима Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Она напомнила о судьбе Наполеона и Гитлера, которые безуспешно пытались навязать миру свою волю.

    «Но им не удавалось влиять на ход истории таким образом, чтобы отменить человечество или человечность. Наоборот, история отменяла их. Так будет и в этот раз», – подчеркнула дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом из-за коррупции и предрекла страшную судьбу поверившим Зеленскому украинцам.

    Дипломат также сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.

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    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    21 сентября 2026, 04:55 • Новости дня
    ЦБ предложил включить алименты и долги ЖКХ в долговую нагрузку россиян

    ЦБ обяжет банки включить алименты и долги ЖКУ в долговую нагрузку

    Tекст: Катерина Туманова

    Банк России в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы предложил учитывать долги россиян по алиментам и ЖКХ при оценке долговой нагрузки, что усложнит получение новых кредитов.

    «Регулятор предлагает не только передавать эти сведения в бюро кредитных историй (БКИ), но и обязать кредиторов включать их в расчет долговой нагрузки. Таким образом, просрочка по алиментам, коммунальным или другим имущественным обязательствам будет не просто видна банку: она увеличит оценку нагрузки клиента и может снизить его шансы на новую ссуду», – пишут «Известия».

    Кроме того, регулятор планирует включить в расчет платежи по договорам рассрочки. Операторы начали передавать данные о них в бюро кредитных историй с апреля 2026 года.

    Отдельно прорабатывается вопрос учета рассрочек от застройщиков. Сейчас банки не видят, что клиент напрямую выплачивает девелоперу стоимость квартиры. Новые правила могут уменьшить размер доступного займа или привести к отказу в выдаче кредита при высокой нагрузке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предупредили о поддельных сайтах ЦБ с призывами к кредитам. ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования. Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

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    21 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Reuters: ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка в рамках нового пакетного соглашения, пишет Reuters.

    Постоянные представители 27 государств Евросоюза достигли предварительного согласия об исключении российских бизнесменов из санкционных списков, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ограничения будут сняты, если ни одна из стран объединения не выразит протест в ближайшие часы.

    Эта договоренность включена в пакетное соглашение о продлении санкций против тысяч других граждан и компаний из России на три года. Ранее подобные меры пролонгировались на шесть или 12 месяцев.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из черных списков в сентябре выступили Франция и Словакия, что вызвало удивление у ряда европейских партнеров. Позже Люксембург настоял на аналогичном решении в отношении Михаила Фридмана.

    Напомним, послы стран Евросоюза не согласовали продление антироссийских санкций.

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из ограничительных списков.

    Европейский суд общей юрисдикции еще в 2024 году отменил персональные ограничения в отношении Михаила Фридмана.

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    21 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов

    ЕР набрала 57,64% голосов при подсчете 65,44% протоколов

    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам обработки 65,44% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, набирая более 57% голосов избирателей.

    После подсчета 65,44% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,64% голосов избирателей на выборах в Госдуму по партийному списку, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    КПРФ удерживает второе место с результатом 13,91%, за ней следуют ЛДПР с 8,66% и «Новые люди» с 7,92%.

    Партия «Справедливая Россия» получила 5,08% голосов.

    Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, партию «Зеленые» и «Коммунисты России», набирают менее 3% и не преодолевают проходной барьер.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан. По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей.

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    21 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил особые заслуги руководителя банка ВТБ Андрея Костина, присвоив ему высшую государственную награду за многолетний труд.

    Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в понедельник, передает ТАСС.

    «За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу – президенту – председателю правления Банка ВТБ», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин отметил положительную динамику работы ВТБ.

    Весной Андрей Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка до однозначной цифры к 2027 году.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    20 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки трети протоколов

    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки 32,92% протоколов

    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки трети протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» набирает почти 57% голосов на выборах в Госдуму после обработки трети протоколов, опережая КПРФ и ЛДПР.

    По результатам обработки 32,92% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК. За нее проголосовали 56,97% избирателей.

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,95%. В пятерку лидеров также вошли ЛДПР (9,26%), «Новые люди» (8,06%) и «Справедливая Россия» (5,22%). Остальные партии, включая Партию пенсионеров, «Зеленых» и «Коммунистов России», набрали менее 3% голосов.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования предстоит распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах участвовали 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

    Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу.

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    21 сентября 2026, 02:55 • Новости дня
    Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы

    Диетолог Соломатина: Тыква опасна при болезни желудка и почек

    Tекст: Катерина Туманова

    Клетчатка является главным преимуществом тыквы, заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина, отметив ее способность защищать организм от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, однако при некоторых болезнях с тыквой нужно быть осторожнее.

    Тыква богата витаминами C, E, K, группы B, а также калием, магнием, фосфором и кальцием. По словам Соломатиной, продукт содержит много полезных микро- и макроэлементов.

    «Главная ее ценность, конечно, в достаточно большом количестве клетчатки. Именно клетчатка создает чувство сытости. Она очищает наш желудочно-кишечный тракт и, соответственно, является кормом для наших полезных бактерий», – рассказала диетолог в эфире радио Sputnik.

    Бактерии синтезируют компоненты, защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, пояснила она.

    Диетолог предупредила, что при язве, колите или гастрите нужно быть осторожными с клетчаткой. Также тыкву не стоит есть при наличии камней в желчном пузыре, заболеваниях почек и аллергии на оранжевые продукты.

    Хранить плод рекомендуется в сухом прохладном месте при температуре от +3 до +15 градусов хвостиком вверх на подложке. Продукт можно сушить или замораживать, в морозилке он может храниться до года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала три самых полезных осенних овоща. Ученые назвали лучшие растения для очищения воздуха во дворах.

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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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