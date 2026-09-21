Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса

Tекст: Елизавета Шишкова

«Уровень инфляции, скорее всего, пока останется повышенным», – отмечается в ежемесячном отчете регулятора, передает ТАСС. В документе указано, что текущее сильное удорожание энергоносителей может продолжиться еще некоторое время. Вслед за ними могут вырасти цены на другие товары и услуги, так как их производство и транспортировка становятся дороже.

Длительное сохранение высоких цен на нефть, газ и электроэнергию способно замедлить возвращение инфляции к целевым 2%. Кроме того, низкий уровень воды в Рейне сдерживает промышленное производство в третьем квартале 2026 года. Экспорт внесет меньший вклад в экономический рост, а частное потребление останется сдержанным из-за снижения покупательной способности немцев на фоне конфликта вокруг Ирана.

Экономика ФРГ, по прогнозам, покажет более позитивную динамику в четвертом квартале. Однако восстановление будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке и нормализации уровня воды в водных артериях. В первых двух кварталах 2026 года рост ВВП составил 0,4% и 0,3% соответственно, несмотря на затяжной экономический кризис, вызванный пандемией и прекращением поставок российского газа.

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