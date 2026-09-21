  • Новость часа«Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов
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    21 сентября 2026, 16:54 • Новости дня

    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов

    Tекст: Дарья Григоренко

    На парламентских выборах лидирует «Единая Россия», набирающая 57,97% голосов избирателей по итогам обработки 97,64% протоколов, следует из данных ЦИК России.

    Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, после обработки 97,64% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» набрала 57,97% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,65%. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получившая 8,96% поддержки избирателей.

    Необходимый барьер также преодолели партия «Новые люди» с результатом 7,9% и «Справедливая Россия», набравшая 5,13%. Остальные политические объединения не смогли получить достаточного количества голосов.

    Среди не прошедших в парламент объединений лучший результат показала Партия пенсионеров, получившая 1,96%. Партия «Зеленые» набрала 1,15%, «Коммунисты России» – 0,84%. Объединение «Родина» поддержали 0,71% граждан, а Партию прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимала партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    При подсчете 96,95% бюллетеней «Справедливая Россия» преодолела необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

    21 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    «Справедливая Россия» по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку.

    Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.

    Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.

    После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.

    По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.

    Комментарии (10)
    21 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Единая Россия» установила абсолютный исторический рекорд по количеству полученных мандатов на выборах депутатов Государственной думы.

    По предварительным данным ЦИК, партия займет 355 депутатских кресел в Госдуме девятого созыва, передает РИА «Новости». Глава ведомства Элла Памфилова подтвердила эту информацию.

    Таким образом, политическое объединение превзошло свои предыдущие показатели. На выборах 2003 года партия получила 223 мандата, в 2007 году – 315 мест, а в 2011 году – 238 мандатов. В 2016 году в парламент прошли 343 кандидата, а по итогам кампании 2021 года число мандатов составило 324.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 депутатских мест.

    По итогам обработки более 94% протоколов политическая сила показала рекордный результат по сравнению с четырьмя предыдущими парламентскими кампаниями.

    После подсчета 95,01% бюллетеней лидирующая фракция набрала 57,83% голосов избирателей.

    Комментарии (34)
    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Якушев поблагодарил избирателей за поддержку «Единой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев выразил благодарность избирателям за высокую активность на выборах, прошедших в условиях постоянных информационных атак и налетов беспилотников.

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев выразил признательность гражданам за поддержку, передает ТАСС. Он подчеркнул, что избиратели проявили активность, несмотря на сложную обстановку.

    «Хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришел на выборы, всех, кто отдал свои голоса за нас – это, наверное, самое главное. Несмотря на те провокации, которые были, мы постоянно находились под атаками, вся наша цифровая инфраструктура, поэтому три дня были такими достаточно напряженными. Несмотря на это, люди приходили на избирательные участки, и мы прекрасно с вами знаем, что в наших исторических регионах, практически это были боевые действия, но тем не менее выборы состоялись, мы пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. В первую очередь, огромное спасибо и низкий поклон нашим избирателям», – сказал Якушев.

    Политик обратил внимание, что кампания проходила в необычных условиях на фоне специальной военной операции.

    «Здесь у нас, как мы говорим, в тылу, постоянно подвергались прилетам БПЛА, информационным атакам со стороны, всячески пытались на нас воздействовать, расшатать», – сказал Якушев.

    Высокая явка на выборах в Госдуму стала свидетельством того, что россияне откликнулись на призыв президента страны Владимира Путина обязательно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор, добавил первый заместитель председателя Совета Федерации.

    После обработки 95,01% протоколов лидирующую позицию заняла партия «Единая Россия», набрав 57,83% голосов на выборах в Госдуму.

    Владимир Якушев отметил превышение показателей активности избирателей пятилетней давности на фоне кибератак.

    Ранее политик подчеркнул важность сплочения общества вокруг президента в период внешних вызовов.

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    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

    Комментарии (7)
    21 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов

    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,83% после обработки 93,06% протоколов

    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Государственную думу девятого созыва, набирая 57,83% голосов после обработки 93,06% протоколов, сообщил Центризбирком.

    После подсчета 93,06% избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» удерживает лидерство с результатом 57,83% голосов. Второе место занимает КПРФ, получившая поддержку 13,81% избирателей. Тройку лидеров замыкает ЛДПР с показателем 8,93%, сообщает ЦИК.

    Партия «Новые люди» смогла набрать 7,97% голосов, а «Справедливая Россия» получила 4,96%. Остальные политические объединения показали следующие результаты: Партия пенсионеров – 2,03%, «Зеленые» – 1,14%, «Коммунисты России» – 0,86%, «Родина» – 0,72% и Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва прошло в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов.

    Ранее Центризбирком сообщил о результате «Единой России» в 57,86% голосов после подсчета 90,43% бюллетеней.

    На выборах депутатов Государственного совета Чувашии эта партия одержала победу с 49,13% голосов.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 10:15 • Новости дня
    «Единая Россия» превзошла результаты выборов 2003, 2011, 2016 и 2021 годов
    «Единая Россия» превзошла результаты выборов 2003, 2011, 2016 и 2021 годов
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам обработки более 94% протоколов партия «Единая Россия» показала рекордный результат, превзойдя показатели четырех предыдущих парламентских кампаний.

    «Единая Россия» улучшила показатели поддержки в сравнении с парламентскими выборами 2003, 2011, 2016 и 2021 годов, передает РИА «Новости». После обработки 94,21% протоколов за партию проголосовали более 35,6 млн избирателей.

    На выборах в Государственную думу в 2021 году партия получила 49,8% голосов (свыше 28 млн избирателей). В 2016 году результат составил 54,2%, тогда за нее отдали голоса более 28,5 млн человек. В 2011 году показатель был на уровне 49,3% (свыше 32,3 млн голосов).

    Согласно обновленным данным ЦИК, на текущих выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,82% голосов. Следом идут КПРФ (13,81%), ЛДПР (8,96%), «Новые люди» (7,97%) и «Справедливая Россия» (4,96%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки более 94% протоколов партия «Единая Россия» набрала почти 58% голосов избирателей.

    В Бурятии эта политическая сила получила 51% голосов.

    В Республике Коми данная партия одержала победу с результатом 43,52%.

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    21 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    ЦИК: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов

    Памфилова: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов

    ЦИК: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест, КПРФ – 40 депутатских мест, ЛДПР – 25 мандатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    По словам Памфиловой, партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест, передает РИА «Новости».

    Глава ЦИК отметила, что лидирующая фракция набрала 57,83% голосов и одержала победу в 208 одномандатных округах.

    Второе место занимает КПРФ, которой предварительно достается 40 мандатов. ЛДПР получает 25 мест при результате 8,98%. Партия «Новые люди» обеспечила себе 20 мандатов, набрав 7,96% голосов.

    «Справедливая Россия» предварительно получает четыре места, однако распределение может измениться. Партии «Родина» достается один мандат.

    Голосование проходило в России с 18 по 20 сентября.

    По итогам обработки 95,45% протоколов в Госдуму прошли четыре политические партии.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партия предварительно лидирует во всех регионах страны. По итогам голосования ЕР показала рекордный результат по сравнению с четырьмя предыдущими парламентскими кампаниями.

    Комментарии (4)
    21 сентября 2026, 08:49 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 92,47% бюллетеней

    ЦИК назвала результаты выборов в Госдуму после обработки 92,47% бюллетеней

    На выборах в Госдуму обработано 92,47% бюллетеней
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах депутатов Государственной думы, набирая более 57% голосов избирателей по итогам масштабного трехдневного голосования, сообщают в ЦИК.

    Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов, передает РИА «Новости».

    Партия «Единая Россия» набирает 57,84% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,81%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 8,92% голосов избирателей.

    Барьер для прохождения в парламент также преодолевают партия «Новые люди» с результатом 7,97% и «Справедливая Россия», за которую проголосовали 4,96% россиян.

    Остальные политические объединения, включая «Партию пенсионеров» и «Зеленых», набирают менее 3% голосов.

    Голосование проходило в течение трех дней и завершилось 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 90,43% протоколов Центризбирком сообщил о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом 57,86% голосов.

    Ранее по итогам обработки 82,19% бюллетеней результат партии составлял 57,76%.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку на этих выборах показателем высокой легитимности процесса.

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    21 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам завершившегося голосования свыше 80 ветеранов специальной военной операции получат мандаты депутатов федерального парламента, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО.

    В Ассоциации ветеранов СВО назвали результат выборов колоссальным кредитом доверия, выданным обществом участникам спецоперации. По предварительным оценкам, более 80 участников специальной военной операции могут стать депутатами Госдумы после официального подведения итогов голосования.

    «По инициативе нашего президента, ребят, достойно проявивших себя на СВО, начали активно вовлекать во все сферы мирной жизни сразу же после возвращения из зоны боевых действий. Выборы в Государственную думу – это федеральная кампания, здесь решение принимает вся страна. И на этом уровне ветеранское сообщество получило колоссальный кредит доверия. Наша задача его оправдать – служить стране и людям, выполнять полученные наказы, помогать боевым товарищам», – заявил сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, который баллотировался от партии «Единая Россия» и претендует на получение мандата.

    Другие победившие кандидаты также выразили готовность работать на благо страны. Сопредседатель ассоциации в Ивановской области Виталий Дроздов подчеркнул, что победа отражает поддержку курса главы государства.

    «Задолго до голосования Владимир Владимирович призывал нас, ветеранов СВО, активнее участвовать в общественной и политической жизни страны. Этот призыв мы приняли к действию. Победа на выборах – наш первый шаг. Сделаю все для того, чтобы оправдать высокое доверие!» – заявил Дроздов.

    Руководитель отделения в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Аксенов и Герой России Эдуард Казымов пообещали отстаивать интересы граждан. Они планируют внимательно относиться к наказам избирателей и доказать надежность тыла для бойцов на передовой.

    «Для меня главный итог кампании – не просто цифры в протоколах ЦИК, а ясный сигнал нашим ребятам на передовой: тыл надежен, страна едина, дома их поддерживают. Теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, внимательно отнестись к тем вопросам и предложениям, которые мы услышали от жителей. Впереди большая работа», – заявил Калмыков.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о включении более сотни участников спецоперации в списки кандидатов в депутаты Госдумы.

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержки участвующих в выборах ветеранов СВО.

    Участник кадровой программы «Время героев» Виталий Дроздов проголосовал на избирательном участке в Ивановской области.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Мартынов: Выборы показали становление Дальнего Востока точкой роста России

    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Около десяти лет назад Дальний Восток пребывал в общественно-политическом кризисе, что находило отражение, в том числе, в результатах голосования. Нынешние выборы показали, что проблемы граждан были решены. Округ стал одним из локомотивов развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее стало известно, что во всех регионах ДФО победу одержала «Единая Россия».

    «Примерно два избирательных цикла назад Дальний Восток представлял собой, наверное, одну из самых проблемных общественно-политических точек страны», – напоминает Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, ввиду этого местное население порой выражало протестные настроения, в том числе во время выборов разного уровня.

    Понимая, что регионы нуждаются в тонкой настройке, федеральные власти сфокусировали внимание на решении того перечня проблем, которые наблюдались в ДФО, продолжил аналитик. «И что немаловажно, вопросы решились системно», – акцентировал собеседник.

    Первые результаты работы стали заметны уже в 2021 году. «Та кампания показала рост популярности партии власти в дальневосточных субъектах. Сегодня «Единая Россия» еще ощутимее улучшила свой результат. Другими словами, преодолевая кризис, ЕР создала серьезную базу для развития всего округа», – пояснил он.

    Что немаловажно, население регионов также это понимает. «Именно поэтому ДФО продемонстрировал достаточно высокую явку. Люди знают, что их участие в электоральных процедурах равносильно закладке фундамента для дальнейшего повышения качества их жизни», – рассуждает собеседник.

    Другими словами, усиление позиций партии власти в дальневосточных регионах говорит о поддержке гражданами ее инициатив, заложенных, в том числе, в Народной программе, продолжает политолог.

    При этом Мартынов не стал выделять какой-то отдельный регион округа. «Мы видим комплексное подтверждение легитимности состоявшихся выборов. Весь округ представляет собой одну из важнейших точек роста всей России», – заключил он.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ – 90,88%. Рекордная явка зафиксирована и в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО): в выборах приняли участие 55,67% избирателей, сообщил председатель облизбиркома Николай Жуков.

    По итогам обработки 100% протоколов УИК «Единая Россия» побеждает в ряде регионов ДФО. Так, в Чукотском автономном округе партия набрала 62,72% голосов избирателей. Второе место заняла ЛДПР с 11,28%. Тройку лидеров замыкает КПРФ с 8,51%, передает «Интерфакс». Как напоминает агентство, в 2021 году на Чукотке у фракции было чуть больше 46% голосов.

    В Магаданской области «Единая Россия» набирает 61,21% голосов избирателей, на втором месте КПРФ (11,70%). За коммунистами ЛДПР с 9,6% голосов. В Хабаровском крае единороссы вдвое улучшили свой результат после проигрыша КПРФ на выборах в 2021 году. По данным крайизбиркома, у «Единой России» 48,16% голосов, второе место у КПРФ с 16,49%, третье за ЛДПР – 12,79%.

    По одномандатному округу №73 (Хабаровский) побеждает мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») с 46,13%, по округу №74 (Комсомольский) – также кандидат от «Единой России», действующий депутат Госдумы восьмого созыва Максим Иванов с 44,04%.

    «Единая Россия» также сохраняет лидерство по предварительным итогам выборов депутатов Законодательного собрания Приморского края восьмого созыва. По данным краевой избирательной комиссии на 10:19 понедельника 21 сентября, за партию проголосовали 387 тыс. человек – 61,61% действительных бюллетеней, сообщает РБК. На втором месте ЛДПР с 73,14 тыс. голосов (11,64%), на третьем – КПРФ, получившая 59,9 тыс. голосов (9,54%).

    На Сахалине, согласно информации ЦИК, по партийным спискам уверенно лидирует «Единая Россия», набравшая 60,24% голосов. На втором месте расположилась КПРФ с 14,21%. Далее следуют ЛДПР, получившая 7,93%, сообщает «Комсомольская правда. Сахалин».

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 95,45% протоколов

    По итогам обработки 95,45% протоколов на выборах в Госдуму «Справедливая Россия» набрала менее 5% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму девятого созыва по федеральному округу проходят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» после обработки 95,45% протоколов, сообщила ЦИК.

    По результатам обработки 95,45% протоколов участковых избирательных комиссий пятипроцентный барьер для прохождения в нижнюю палату парламента преодолевают четыре политические силы, следует из данных электронного табло ЦИК.

    Лидером голосования остается «Единая Россия», получающая 57,82% голосов избирателей.

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,8%. За ней следуют ЛДПР, набирающая 8,99%, и партия «Новые люди» с показателем 7,96%.

    Остальные участники выборов пока не набирают необходимых 5% голосов для прохождения в парламент.

    «Справедливая Россия» демонстрирует результат 4,96%. Партия пенсионеров получает 2%, РЭП «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,72%, а Партия прямой демократии – 0,35%. В Центризбиркоме отметили, что подсчет голосов продолжается и текущие результаты носят предварительный характер.

    После обработки 95,01% протоколов партия «Единая Россия» заняла лидирующую позицию на выборах в Госдуму.

    По итогам голосования политическая сила превзошла результаты четырех предыдущих парламентских кампаний.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой одержал уверенную победу по Люблинскому одномандатному округу столицы.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    ЦИК опубликовала итоги выборов в Госдуму после обработки 97,37% голосов

    Tекст: Ольга Иванова

    После обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимает партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    Партия «Единая Россия» получает 57,96% голосов избирателей на выборах в Государственную думу по партийным спискам, передает РИА «Новости».

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,67%, на третьей строчке расположилась ЛДПР, набравшая 8,96%.

    Партия «Новые люди» смогла заручиться поддержкой 7,91% проголосовавших, а «Справедливая Россия» получила 5,1%. Партия пенсионеров набрала 1,97%, «Зеленые» – 1,15%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. В единый день голосования распределялось 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 96,95% протоколов партия «Единая Россия» получила 57,83% голосов избирателей по партийным спискам.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном распределении 355 депутатских мандатов для лидирующей фракции.

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    21 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 95,01% протоколов

    ЦИК: Партия «Единая Россия» набирает 57,83% после обработки 95,01% протоколов

    На выборах в Госдуму обработано 95,01% протоколов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После обработки 95,01% протоколов лидирующую позицию заняла партия «Единая Россия», набрав 57,83% голосов на выборах в Госдуму, сообщили в ЦИК.

    По результатам обработки 95,01% протоколов партия «Единая Россия» получает 57,83% голосов по партийным спискам, следует из обновленных данных ЦИК.

    На втором месте оказалась КПРФ с результатом 13,81%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, набравшая 8,97%.

    В пятерку партий также вошли «Новые люди» с показателем 7,96% и «Справедливая Россия», которая получила 4,96%. Партия пенсионеров набрала 2%, «Зеленые» – 1,15%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,72%, Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования распределялись 20,7 тыс. мандатов. Президент России Владимир Путин назвал эту кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны.

    «Единая Россия» набрала 57,83% после обработки 93,06% протоколов.

    В Республике Хакасия победу по одномандатному округу одержал кандидат от единороссов Александр Штыгашев.

    Глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал результат партии большой победой.

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    21 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    ЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
    ЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    После подсчета 96,95% протоколов на выборах в Государственную думу партия «Единая Россия» получает 57,83% голосов избирателей по партийным спискам, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    На втором месте располагается КПРФ с результатом 13,76%. ЛДПР набирает 9,01%, партия «Новые люди» – 7,96%.

    «Справедливая Россия» к 13:50 по московскому времени смогла набрать ровно 5% голосов, преодолев необходимый барьер для прохождения в парламент. Ранее, при подсчете 79,08% протоколов, результат партии был ниже проходного минимума.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что у «Справедливой России» остается высокий шанс пройти в Госдуму. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер: Партия пенсионеров набирает 1,98%, «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, Партия прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 96,06% избирательных протоколов партия «Единая Россия» получила 57,8% голосов избирателей.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении этой фракцией 355 депутатских мандатов.

    Данный итог голосования превзошел показатели четырех предыдущих парламентских кампаний.

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    21 сентября 2026, 09:53 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 94% протоколов

    ЦИК опубликовала итоги выборов в Госдуму после обработки 94% протоколов

    На выборах в Госдуму обработано 94% протоколов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам обработки более 94% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая почти 58% голосов избирателей.

    Партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, говорится на сайте ЦИК России.

    После обработки 94,21% протоколов КПРФ получает 13,81%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,97%, а «Справедливая Россия» – 4,96%.

    Согласно обновленным данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,01%. За ней следуют «Зеленые» с 1,15%, «Коммунисты России» с 0,85%, «Родина» с 0,72% и Партия прямой демократии с 0,35%.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные голосования проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 93,06% протоколов партия «Единая Россия» удерживала лидерство с результатом 57,83% голосов.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой одержал победу на выборах по Люблинскому одномандатному округу столицы.

    Глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал победителями все пять прошедших в парламент партий.

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