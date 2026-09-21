Владелец кафе в Керчи получил ограничение свободы после отравления детей

Суд вынес решение по делу о массовом заражении кишечной инфекцией, говорится в сообщении прокуратуры в Max. Владельца заведения в Керчи приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал компенсации в размере 100 тыс. рублей в пользу каждого из 13 пострадавших несовершеннолетних.
«Владелец керченского кафе осужден за нарушения санитарных норм и правил, повлекших отравление людей», – говорится в сообщении прокуратуры Крыма.
В сентябре 2024 года предприниматель допустил к работе с продуктами сотрудников без обязательного медосмотра. В результате пища была заражена бактериями, что привело к распространению острой кишечной инфекции. Всего после заказа еды в суши-баре пострадали 27 человек, у них диагностировали сальмонеллез.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября более 30 человек заразились сальмонеллезом после посещения кафе в Казани.
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей кишечной инфекцией в одном из детских садов Калининграда.
В прошлом году суд приговорил владельца иркутского заведения общественного питания к колонии за отравление посетителей.