Силуанов назвал федеральный бюджет России на 2027-2029 годы непростым

Министерство финансов России осознает сложность формирования государственного бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил Силуанов, передает РИА «Новости». Выступая на Московском финансовом форуме, глава ведомства отметил, что работа над документом уже ведется.
«Сейчас мы сделали хорошую работу по бюджету… Мы буквально в первые месяцы текущего года уже понимаем – непростой бюджет на следующую трехлетку. Последние годы он всегда был непростым. Сейчас опять такой же», – подчеркнул министр.
В прошлом месяце глава Минфина заверил граждан в полном финансовом обеспечении всех запланированных государственных расходов.
Весной министр анонсировал изменение параметров федеральной казны из-за новых макроэкономических условий.
До этого Антон Силуанов указал на необходимость адаптации бюджетной системы к возможным экономическим шокам.