Силуанов назвал главные приоритеты российского бюджета на три года

Силуанов: Оборона станет одним из приоритетов бюджета России на три года

Tекст: Валерия Городецкая

Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме обозначил главные направления бюджетной политики на предстоящие три года, передает РИА «Новости».

«Задачи Минфина всегда заключались в том, чтобы свести баланс, и чтобы этот баланс не влиял на экономику, на высокую стоимость денег, чтобы деньги были на самое главное – это у нас сейчас задачи обороны, задачи фронта», – отметил глава ведомства.

Силуанов подчеркнул важность выполнения всех социальных обязательств перед гражданами. По его словам, концентрация ресурсов на обороноспособности не должна отражаться на повседневной жизни людей, и правительству удалось сохранить привычный уровень жизни в стране.

В августе Антон Силуанов заявил о полном обеспечении всех запланированных бюджетных расходов финансовыми ресурсами.

Ранее министр финансов анонсировал сохранение расходов на оборону в 2026 году на уровне 2025 года.

Министерство финансов назвало обеспечение безопасности страны ключевым приоритетом проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы.