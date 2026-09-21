Мишустин: Проект трехлетнего бюджета России должен быть сбалансированным

Мишустин подчеркнул необходимость создания сбалансированного финансового плана страны на ближайшие три года, передает РИА «Новости». По его словам, документ должен быть ориентирован на поддержку граждан, обеспечение национальной безопасности и развитие государства.
«Впереди у нас формирование бюджетов на следующие три года. В этот процесс будут вовлечены все структуры от местного самоуправления до Федерального Собрания, каждый на своем уровне», – отметил глава правительства. Он добавил, что разрабатываемые планы обязаны оставаться выверенными и служить интересам россиян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России завершило подготовку федерального бюджета на ближайшие три года.
Министерство финансов внесло сбалансированный проект документа в кабинет министров.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал снижение инфляции ключевой задачей для экономики.