Компанию блогера Влада Бумаги потребовали признать банкротом

Бизнесмен требует признать организацию несостоятельной из-за долга, превышающего 7,4 млн рублей, передает РИА «Новости». Проверка обоснованности этого судебного заявления назначена на 29 сентября.
В конце августа столичный арбитраж уже признал банкротом другую фирму блогера – «А4 Магазин». В ней Владу Бумаге принадлежит доля в 40%. Учредители сами решили ликвидировать юридическое лицо по упрощенной процедуре из-за неоспариваемых обязательств перед кредиторами на сумму 21 млн рублей.
Основным направлением работы «А4 Трейд» является розничная дистанционная торговля через интернет. По итогам 2025 года выручка предприятия составила почти 102 млн рублей, однако чистый убыток превысил 27 млн рублей.
Белорусский создатель контента Влад Бумага выступает учредителем семи различных коммерческих организаций. Он стабильно считается одним из самых востребованных русскоязычных видеоблогеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, налоговая служба приостановила операции по счетам трех фирм Владислава Бумаги из-за долгов.
Ранее связанные с блогером компании накопили задолженность по налогам на сумму свыше 2,5 млн рублей.
В прошлом году суд признал законным решение о банкротстве блогера Елены Блиновской.