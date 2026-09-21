Зампред Верховного суда Глазов ушел в отставку

«Заявление Глазова Юрия Владимировича о прекращении его полномочий судьи, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации удовлетворено единогласно», – приводит РИА «Новости» сообщение ВККС.
В Верховном суде Глазов занимал должность руководителя судебной коллегии по гражданским делам. Кроме того, коллегия рассмотрит аналогичное прошение от судьи Второго кассационного суда Марии Земцовой.
Также разрешения уйти в отставку запросили еще трое судей из различных регионов. Помимо кадровых вопросов, ВККС предстоит утвердить новый состав коллегии Московского областного суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Пленум Верховного суда сократил численность президиума с участием Юрия Глазова до 11 человек.
Массовые отставки судей в России последовали за назначением Игоря Краснова председателем инстанции.
В июле текущего года Верховный суд передал в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных исков против двух руководителей областных судов.