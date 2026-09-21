  • Новость часа«Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов
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    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов спецоперации
    Собянин заявил о провале попыток Киева сорвать российские выборы
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
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    21 сентября 2026, 16:08 • Новости дня

    Писатель Радзинский отказался отмечать 90-летний юбилей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Писатель и драматург Эдвард Радзинский заявил об отказе от масштабного празднования своего 90-летнего юбилея, который состоится 29 сентября.

    Радзинский сообщил, что не планирует устраивать торжество по случаю своего 90-летия. По его словам, он никогда масштабно не праздновал день рождения, передает «Газета.Ru». «Я своих юбилеев не отмечал и не отмечаю. Еще раз благодарю за добрую память», – поделился Радзинский.

    Эдвард Радзинский родился в 1936 году в Москве. Свою первую пьесу «Мечта моя… Индия» он написал во время учебы в Историко-архивном институте. Популярность пришла к нему после спектакля «104 страницы про любовь», который поставил режиссер Анатолий Эфрос в «Ленкоме». Драматург также известен такими произведениями, как «Снимается кино», «О женщине», «Беседы с Сократом» и «Продолжение Дон-Жуана». Многие из его пьес ставились в зарубежных театрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор ГИТИС Григорий Заславский назвал законными выступления Эдварда Радзинского на сцене.

    21 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Оценивая итоги выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании в Германии, которые показали провал Христианско-демократический союза (ХДС) с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сделал вывод, что канцлер в политике ФРГ не жилец.

    «Судя по всему, ХДС вылетает из земельного парламента в Мекленбурге – Передней Померании, и с треском остаётся без власти в Берлине. Мерц – не жилец», – написал он в Telegram-канале.

    Во время подсчета голосов Лукьянов отмечал, что ХДС на пути к тому, чтобы не попасть в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании, и он оказался прав, партия набрала менее пороговых пяти процентов.

    «Впервые в истории партии (и ФРГ) мимо выборов в одной из земель. Мерц, видимо, всё же имеет шанс на место в анналах», – поиронизировал политолог.

    Сенатор Алексей Пушков считает, то ХДС рушится на глазах. «Для Мерца это не столько унижение, сколько поражение – второе по счету за сентябрь, а потому весьма серьезное. Не случайно сам Мерц назвал это поражение катастрофой. Однако подлинная катастрофа ждет Мерца впереди», – пророчит он.

    Пушков указал на то, что Мерц, когда критиковал предшественника Олафа Шольца  как глава ведущей оппозиционной партии, в глазах многих немцев выглядел героем. «Теперь же он выглядит лузером», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, так как его партия ХДС впервые не прошла в региональный парламент, уступив «Альтернативе для Германии».

    Ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    20 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник Главного штаба «Юнармии» и Герой РФ Владислав Головин назвал попытки Киева сорвать выборы в России свидетельством страха перед единством российского общества.

    Герой России объяснил попытки Киева сорвать выборы страхом. По его словам, Киев пытается не допустить того, чего сам не в состоянии осуществить. Высокая явка избирателей и активность наблюдателей подтверждают легитимность органов власти в стране.

    «Это для них, как кость в горле, – что наш народ, объединившись, может принять решение», – заявил Головин ТАСС.

    Начальник Главного штаба движения «Юнармия» и лидер партийного списка «Единой России» добавил, что руководство Украины не уверено в поддержке своих решений гражданами своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин назвал массированную атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов. Глава ЦИК Памфилова заявила, что попытки сорвать выборы полностью провалились.

    Политолог Минеев считает, что попытки противника запугать россиян и создать видимость хаоса провалились.



    Комментарии (10)
    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    20 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

    «В ответ на действия Киева Вооруженные силы России намерены продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам украинской столицы», – сообщили в Max-канале оборонного ведомства.

    В Минобороны заявили, что в целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания киевский режим в течение 19 и 20 сентября текущего года предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго».

    Там уточнили, что российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все ракеты, направленные на гражданские объекты московского региона, были сбиты на подлете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов. Российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы. В ночь на субботу российская армия ударила по логистическим центрам украинской армии.

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    20 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов

    ЦИК огласит предварительные результаты выборов в понедельник

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщит о предварительных результатах выборов в понедельник, в 11:00, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Коллеги, дорогие мои, <…>, пожалуйста, выспитесь, отдохните немножко. Со свежими силами приходите в 11 часов завтра, мы уже более подробно расскажем о предварительных результатах [выборов]», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Глава ЦИК также поблагодарила всех, кто работал в ЦИК во время выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК ранее сообщил, что явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%. Предварительные данные экзитполов показали лидерство «Единой России».

    СПЧ высоко оценил обеспечение безопасности на выборах в России.


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    21 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation на 80 млрд параметров

    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская ИТ-компания «Яндекс» обучила с нуля языковую модель Alice AI Foundation LLM, полностью отказавшись от использования зарубежных технологических решений.

    «Компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах», – рассказали в «Яндексе» газете «Ведомости».

    Там отметили, что модель должна стать основой будущей рассуждающей модели и агентных возможностей «Алисы AI».

    Архитектура содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, а обучение проходило на массиве из 18 трлн токенов.

    Статус суверенной разработки жестко регулируется. Вступивший в силу 1 сентября закон об искусственном интеллекте требует, чтобы подобные системы базировались исключительно на отечественном программном коде и инфраструктуре, полностью исключая любые иностранные компоненты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России. Разработчик систем ИИ Cognitive Pilot занял лидирующие позиции в девяти зарубежных аналитических обзорах.

    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Захарова предрекла Зеленскому забвение

    Захарова предрекла Зеленскому неминуемую отмену мировой историей

    Захарова предрекла Зеленскому забвение
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с диктаторами прошлого и спрогнозировала его скорое историческое забвение, как было с его предгественниками.

    Выступая по итогам Международного фестиваля молодежи, спикер российского внешнеполитического ведомства выразила уверенность в крахе главы киевского режима Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Она напомнила о судьбе Наполеона и Гитлера, которые безуспешно пытались навязать миру свою волю.

    «Но им не удавалось влиять на ход истории таким образом, чтобы отменить человечество или человечность. Наоборот, история отменяла их. Так будет и в этот раз», – подчеркнула дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом из-за коррупции и предрекла страшную судьбу поверившим Зеленскому украинцам.

    Дипломат также сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.

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    20 сентября 2026, 22:56 • Новости дня
    Лавров уличил Запад в создании проблем для голосования россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о препятствиях, которые западные страны чинят для голосования россиян на выборах в Госдуму.

    Страны Запада создают препятствия для волеизъявления российских граждан, проживающих за рубежом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Там создают тоже проблемы для волеизъявления российских граждан, проживающих в западных странах. Особенно это характерно для стран Прибалтики, но не только», – передает слова министра РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что у прошедших выборов было как никогда много внешних факторов.

    «Прямые попытки вмешаться в ход выборов, представить их как несвободные, недемократические. Все эти попытки разоблачены», – цитирует его ТАСС.

    Лавров сообщил, что за несколько дней до начала выборов в России в Европе одобрили заявление, которое скоро наверняка распространят.

    «О том, что они [выборы в России] недействительные с точки зрения европейских стандартов демократии. <...> И я думаю, главным ответом будет как раз то, что нам в ближайшие пару минут, [в ближайшие] часы, расскажут об итогах избирательной кампании», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД еще до начала выборов сообщал о провокациях на избирательных участках. ЦИК сообщил о попытках Запада дискредитировать выборы в России. Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах.

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    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    21 сентября 2026, 04:55 • Новости дня
    ЦБ предложил включить алименты и долги ЖКХ в долговую нагрузку россиян

    ЦБ обяжет банки включить алименты и долги ЖКУ в долговую нагрузку

    Tекст: Катерина Туманова

    Банк России в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы предложил учитывать долги россиян по алиментам и ЖКХ при оценке долговой нагрузки, что усложнит получение новых кредитов.

    «Регулятор предлагает не только передавать эти сведения в бюро кредитных историй (БКИ), но и обязать кредиторов включать их в расчет долговой нагрузки. Таким образом, просрочка по алиментам, коммунальным или другим имущественным обязательствам будет не просто видна банку: она увеличит оценку нагрузки клиента и может снизить его шансы на новую ссуду», – пишут «Известия».

    Кроме того, регулятор планирует включить в расчет платежи по договорам рассрочки. Операторы начали передавать данные о них в бюро кредитных историй с апреля 2026 года.

    Отдельно прорабатывается вопрос учета рассрочек от застройщиков. Сейчас банки не видят, что клиент напрямую выплачивает девелоперу стоимость квартиры. Новые правила могут уменьшить размер доступного займа или привести к отказу в выдаче кредита при высокой нагрузке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предупредили о поддельных сайтах ЦБ с призывами к кредитам. ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования. Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

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    21 сентября 2026, 00:17 • Новости дня
    Политолог: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы определить будущее страны

    Баширов: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы

    Политолог: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы определить будущее страны
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на внешнее давление, на только что прошедших выборах в российский парламент граждане России голосовали даже активнее, чем на выборах в Госдуму 2021 года, отметил политолог, политтехнолог и профессор ВШЭ Марат Баширов. Особенно высокая активность избирателей зафиксирована в исторических регионах России.

    «Явка – это всегда больше, чем цифра», – указал политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале. Эксперт обратил внимание на то, что к моменту закрытия участков 20 сентября показатель явки избирателей достиг 56,66%, что заметно превышает результат пятилетней давности в 51,72%. И подобная динамика зафиксирована в условиях серьезного внешнего давления.

    «Голосование проходило в условиях повышенного внешнего давления и непростой ситуации в ряде регионов. Тем не менее люди восприняли послание президента и пришли, чтобы определить будущее страны», – написал политолог.

    Он напомнил, что столичная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно отразила свыше 100 млн хакерских атак, которые не помешали волеизъявлению граждан.

    Наибольшую активность на прошедших выборах продемонстрировали жители исторических регионов России. В Донецкой Народной Республике показатель составил 80%, в Луганской Народной Республике и Запорожской области – по 79%, а в Херсонской области превысил 74%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    21 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов

    ЕР набрала 57,64% голосов при подсчете 65,44% протоколов

    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам обработки 65,44% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, набирая более 57% голосов избирателей.

    После подсчета 65,44% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,64% голосов избирателей на выборах в Госдуму по партийному списку, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    КПРФ удерживает второе место с результатом 13,91%, за ней следуют ЛДПР с 8,66% и «Новые люди» с 7,92%.

    Партия «Справедливая Россия» получила 5,08% голосов.

    Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, партию «Зеленые» и «Коммунисты России», набирают менее 3% и не преодолевают проходной барьер.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан. По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 57,1% по федеральному округу после обработки 20,4% голосов

    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,1% после обработки 20,4% протоколов

    «Единая Россия» получила 57,1% по федеральному округу после обработки 20,4% голосов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным обработки пятой части протоколов на выборах в Госдуму девятого созыва, партия «Единая Россия» уверенно опережает конкурентов, набрав более 55% после обработки 20,4% голосов.

    По итогам подсчета пятой части избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» набирает 57,1% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает РИА «Новости».

    За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

    Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, «Зеленых», «Коммунистов России», «Родину» и партию «Прямой демократии», не преодолели трехпроцентный барьер.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и представителей других уровней власти проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов.

    Экзитполы, обнародованные сразу после закрытия избирательных участков, показали лидерство ЕР и прохождение еще четырех партий в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК ранее сообщил, что явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%. ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов.

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    20 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки трети протоколов

    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки 32,92% протоколов

    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки трети протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» набирает почти 57% голосов на выборах в Госдуму после обработки трети протоколов, опережая КПРФ и ЛДПР.

    По результатам обработки 32,92% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК. За нее проголосовали 56,97% избирателей.

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,95%. В пятерку лидеров также вошли ЛДПР (9,26%), «Новые люди» (8,06%) и «Справедливая Россия» (5,22%). Остальные партии, включая Партию пенсионеров, «Зеленых» и «Коммунистов России», набрали менее 3% голосов.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования предстоит распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах участвовали 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

    Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу.

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