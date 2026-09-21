Писатель Радзинский отказался отмечать 90-летний юбилей

Радзинский сообщил, что не планирует устраивать торжество по случаю своего 90-летия. По его словам, он никогда масштабно не праздновал день рождения, передает «Газета.Ru». «Я своих юбилеев не отмечал и не отмечаю. Еще раз благодарю за добрую память», – поделился Радзинский.
Эдвард Радзинский родился в 1936 году в Москве. Свою первую пьесу «Мечта моя… Индия» он написал во время учебы в Историко-архивном институте. Популярность пришла к нему после спектакля «104 страницы про любовь», который поставил режиссер Анатолий Эфрос в «Ленкоме». Драматург также известен такими произведениями, как «Снимается кино», «О женщине», «Беседы с Сократом» и «Продолжение Дон-Жуана». Многие из его пьес ставились в зарубежных театрах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор ГИТИС Григорий Заславский назвал законными выступления Эдварда Радзинского на сцене.