Кремль: Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала Кремля в Max, главы двух государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги недавнего голосования в России. В ходе беседы Путин и Мирзиеев также затронули актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений между Россией и Узбекистаном.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев тепло поздравил по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», – говорится в публикации.

Узбекский лидер подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты выборов свидетельствуют о безоговорочной поддержке россиянами курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее национальных интересов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительное послание российскому лидеру по случаю успешного проведения парламентских выборов.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора также поздравил Владимира Путина с итогами голосования.

Явка избирателей на выборах в Государственную думу превысила показатели кампании 2016 года.