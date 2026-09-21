  • Новость часа«Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
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    21 сентября 2026, 15:44 • Новости дня

    Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Кремль: Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу, сообщил Кремль.

    По информации из канала Кремля в Max, главы двух государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги недавнего голосования в России. В ходе беседы Путин и Мирзиеев также затронули актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений между Россией и Узбекистаном.

    «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев тепло поздравил по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», – говорится в публикации.

    Узбекский лидер подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты выборов свидетельствуют о безоговорочной поддержке россиянами курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее национальных интересов.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительное послание российскому лидеру по случаю успешного проведения парламентских выборов.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора также поздравил Владимира Путина с итогами голосования.

    Явка избирателей на выборах в Государственную думу превысила показатели кампании 2016 года.

    21 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    «Справедливая Россия» по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку.

    Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.

    Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.

    После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.

    По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.

    Комментарии (6)
    21 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Единая Россия» установила абсолютный исторический рекорд по количеству полученных мандатов на выборах депутатов Государственной думы.

    По предварительным данным ЦИК, партия займет 355 депутатских кресел в Госдуме девятого созыва, передает РИА «Новости». Глава ведомства Элла Памфилова подтвердила эту информацию.

    Таким образом, политическое объединение превзошло свои предыдущие показатели. На выборах 2003 года партия получила 223 мандата, в 2007 году – 315 мест, а в 2011 году – 238 мандатов. В 2016 году в парламент прошли 343 кандидата, а по итогам кампании 2021 года число мандатов составило 324.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 депутатских мест.

    По итогам обработки более 94% протоколов политическая сила показала рекордный результат по сравнению с четырьмя предыдущими парламентскими кампаниями.

    После подсчета 95,01% бюллетеней лидирующая фракция набрала 57,83% голосов избирателей.

    Комментарии (26)
    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Якушев поблагодарил избирателей за поддержку «Единой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев выразил благодарность избирателям за высокую активность на выборах, прошедших в условиях постоянных информационных атак и налетов беспилотников.

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев выразил признательность гражданам за поддержку, передает ТАСС. Он подчеркнул, что избиратели проявили активность, несмотря на сложную обстановку.

    «Хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришел на выборы, всех, кто отдал свои голоса за нас – это, наверное, самое главное. Несмотря на те провокации, которые были, мы постоянно находились под атаками, вся наша цифровая инфраструктура, поэтому три дня были такими достаточно напряженными. Несмотря на это, люди приходили на избирательные участки, и мы прекрасно с вами знаем, что в наших исторических регионах, практически это были боевые действия, но тем не менее выборы состоялись, мы пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. В первую очередь, огромное спасибо и низкий поклон нашим избирателям», – сказал Якушев.

    Политик обратил внимание, что кампания проходила в необычных условиях на фоне специальной военной операции.

    «Здесь у нас, как мы говорим, в тылу, постоянно подвергались прилетам БПЛА, информационным атакам со стороны, всячески пытались на нас воздействовать, расшатать», – сказал Якушев.

    Высокая явка на выборах в Госдуму стала свидетельством того, что россияне откликнулись на призыв президента страны Владимира Путина обязательно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор, добавил первый заместитель председателя Совета Федерации.

    После обработки 95,01% протоколов лидирующую позицию заняла партия «Единая Россия», набрав 57,83% голосов на выборах в Госдуму.

    Владимир Якушев отметил превышение показателей активности избирателей пятилетней давности на фоне кибератак.

    Ранее политик подчеркнул важность сплочения общества вокруг президента в период внешних вызовов.

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    21 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов

    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,83% после обработки 93,06% протоколов

    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Государственную думу девятого созыва, набирая 57,83% голосов после обработки 93,06% протоколов, сообщил Центризбирком.

    После подсчета 93,06% избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» удерживает лидерство с результатом 57,83% голосов. Второе место занимает КПРФ, получившая поддержку 13,81% избирателей. Тройку лидеров замыкает ЛДПР с показателем 8,93%, сообщает ЦИК.

    Партия «Новые люди» смогла набрать 7,97% голосов, а «Справедливая Россия» получила 4,96%. Остальные политические объединения показали следующие результаты: Партия пенсионеров – 2,03%, «Зеленые» – 1,14%, «Коммунисты России» – 0,86%, «Родина» – 0,72% и Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва прошло в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов.

    Ранее Центризбирком сообщил о результате «Единой России» в 57,86% голосов после подсчета 90,43% бюллетеней.

    На выборах депутатов Государственного совета Чувашии эта партия одержала победу с 49,13% голосов.

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    21 сентября 2026, 06:12 • Новости дня
    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму по партийному списку набрала 57,76% голосов после подсчета 82,19% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

    КПРФ набрала 13,89%, ЛДПР – 8,77%, «Новые люди» – 7,97%, «Справедливая Россия» – 4,99%, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что эти результаты соответствуют обработке 82,19% протоколов.

    Также Партия пенсионеров набрала 2,12%, «Зеленые» – 1,12%, «Коммунисты России» – 0,87%, «Родина» – 0,72%, Партия прямой демократии – 0,34%.

    До этого сообщалось, что по итогам обработки 65,44% протоколов ЕР набирала более 57% голосов избирателей.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об очень высокой явке избирателей в столице.

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    21 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation на 80 млрд параметров

    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская ИТ-компания «Яндекс» обучила с нуля языковую модель Alice AI Foundation LLM, полностью отказавшись от использования зарубежных технологических решений.

    «Компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах», – рассказали в «Яндексе» газете «Ведомости».

    Там отметили, что модель должна стать основой будущей рассуждающей модели и агентных возможностей «Алисы AI».

    Архитектура содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, а обучение проходило на массиве из 18 трлн токенов.

    Статус суверенной разработки жестко регулируется. Вступивший в силу 1 сентября закон об искусственном интеллекте требует, чтобы подобные системы базировались исключительно на отечественном программном коде и инфраструктуре, полностью исключая любые иностранные компоненты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России. Разработчик систем ИИ Cognitive Pilot занял лидирующие позиции в девяти зарубежных аналитических обзорах.

    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 10:15 • Новости дня
    «Единая Россия» превзошла результаты выборов 2003, 2011, 2016 и 2021 годов
    «Единая Россия» превзошла результаты выборов 2003, 2011, 2016 и 2021 годов
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам обработки более 94% протоколов партия «Единая Россия» показала рекордный результат, превзойдя показатели четырех предыдущих парламентских кампаний.

    «Единая Россия» улучшила показатели поддержки в сравнении с парламентскими выборами 2003, 2011, 2016 и 2021 годов, передает РИА «Новости». После обработки 94,21% протоколов за партию проголосовали более 35,6 млн избирателей.

    На выборах в Государственную думу в 2021 году партия получила 49,8% голосов (свыше 28 млн избирателей). В 2016 году результат составил 54,2%, тогда за нее отдали голоса более 28,5 млн человек. В 2011 году показатель был на уровне 49,3% (свыше 32,3 млн голосов).

    Согласно обновленным данным ЦИК, на текущих выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,82% голосов. Следом идут КПРФ (13,81%), ЛДПР (8,96%), «Новые люди» (7,97%) и «Справедливая Россия» (4,96%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки более 94% протоколов партия «Единая Россия» набрала почти 58% голосов избирателей.

    В Бурятии эта политическая сила получила 51% голосов.

    В Республике Коми данная партия одержала победу с результатом 43,52%.

    Комментарии (6)
    21 сентября 2026, 08:49 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 92,47% бюллетеней

    ЦИК назвала результаты выборов в Госдуму после обработки 92,47% бюллетеней

    На выборах в Госдуму обработано 92,47% бюллетеней
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах депутатов Государственной думы, набирая более 57% голосов избирателей по итогам масштабного трехдневного голосования, сообщают в ЦИК.

    Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов, передает РИА «Новости».

    Партия «Единая Россия» набирает 57,84% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,81%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 8,92% голосов избирателей.

    Барьер для прохождения в парламент также преодолевают партия «Новые люди» с результатом 7,97% и «Справедливая Россия», за которую проголосовали 4,96% россиян.

    Остальные политические объединения, включая «Партию пенсионеров» и «Зеленых», набирают менее 3% голосов.

    Голосование проходило в течение трех дней и завершилось 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 90,43% протоколов Центризбирком сообщил о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом 57,86% голосов.

    Ранее по итогам обработки 82,19% бюллетеней результат партии составлял 57,76%.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку на этих выборах показателем высокой легитимности процесса.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    ЦИК: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов

    Памфилова: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов

    ЦИК: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест, КПРФ – 40 депутатских мест, ЛДПР – 25 мандатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    По словам Памфиловой, партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест, передает РИА «Новости».

    Глава ЦИК отметила, что лидирующая фракция набрала 57,83% голосов и одержала победу в 208 одномандатных округах.

    Второе место занимает КПРФ, которой предварительно достается 40 мандатов. ЛДПР получает 25 мест при результате 8,98%. Партия «Новые люди» обеспечила себе 20 мандатов, набрав 7,96% голосов.

    «Справедливая Россия» предварительно получает четыре места, однако распределение может измениться. Партии «Родина» достается один мандат.

    Голосование проходило в России с 18 по 20 сентября.

    По итогам обработки 95,45% протоколов в Госдуму прошли четыре политические партии.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партия предварительно лидирует во всех регионах страны. По итогам голосования ЕР показала рекордный результат по сравнению с четырьмя предыдущими парламентскими кампаниями.

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    21 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 90,43% голосов

    ЦИК: После обработки 90,43% голосов «Единая Россия» набрала 57,86% голосов

    На выборах в Госдуму обработано 90,43% голосов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на думских выборах с результатом 57,86% голосов после подсчета 90,43% протоколов, сообщил Центризбирком.

    После обработки 90,43% протоколов «Единая Россия» набирает 57,86% голосов избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК. Следом идет КПРФ, заручившаяся поддержкой 13,84% граждан. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с показателем 8,9%.

    Партия «Новые люди» получает 7,94% голосов, а «Справедливая Россия» – 4,95%. Остальные политические силы демонстрируют более скромные результаты.

    Партия пенсионеров набирает 2,04%, «Зеленые» – 1,13%, «Коммунисты России» – 0,86%. Партия «Родина» получила 0,72% голосов, а Партия прямой демократии – 0,34%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 82,19% протоколов партия «Единая Россия» получила 57,76% голосов избирателей.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла о полном провале попыток срыва голосования.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку граждан показателем легитимности выборов.

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    21 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 95,45% протоколов

    По итогам обработки 95,45% протоколов на выборах в Госдуму «Справедливая Россия» набрала менее 5% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму девятого созыва по федеральному округу проходят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» после обработки 95,45% протоколов, сообщила ЦИК.

    По результатам обработки 95,45% протоколов участковых избирательных комиссий пятипроцентный барьер для прохождения в нижнюю палату парламента преодолевают четыре политические силы, следует из данных электронного табло ЦИК.

    Лидером голосования остается «Единая Россия», получающая 57,82% голосов избирателей.

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,8%. За ней следуют ЛДПР, набирающая 8,99%, и партия «Новые люди» с показателем 7,96%.

    Остальные участники выборов пока не набирают необходимых 5% голосов для прохождения в парламент.

    «Справедливая Россия» демонстрирует результат 4,96%. Партия пенсионеров получает 2%, РЭП «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,72%, а Партия прямой демократии – 0,35%. В Центризбиркоме отметили, что подсчет голосов продолжается и текущие результаты носят предварительный характер.

    После обработки 95,01% протоколов партия «Единая Россия» заняла лидирующую позицию на выборах в Госдуму.

    По итогам голосования политическая сила превзошла результаты четырех предыдущих парламентских кампаний.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой одержал уверенную победу по Люблинскому одномандатному округу столицы.

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    21 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 95,01% протоколов

    ЦИК: Партия «Единая Россия» набирает 57,83% после обработки 95,01% протоколов

    На выборах в Госдуму обработано 95,01% протоколов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После обработки 95,01% протоколов лидирующую позицию заняла партия «Единая Россия», набрав 57,83% голосов на выборах в Госдуму, сообщили в ЦИК.

    По результатам обработки 95,01% протоколов партия «Единая Россия» получает 57,83% голосов по партийным спискам, следует из обновленных данных ЦИК.

    На втором месте оказалась КПРФ с результатом 13,81%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, набравшая 8,97%.

    В пятерку партий также вошли «Новые люди» с показателем 7,96% и «Справедливая Россия», которая получила 4,96%. Партия пенсионеров набрала 2%, «Зеленые» – 1,15%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,72%, Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования распределялись 20,7 тыс. мандатов. Президент России Владимир Путин назвал эту кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны.

    «Единая Россия» набрала 57,83% после обработки 93,06% протоколов.

    В Республике Хакасия победу по одномандатному округу одержал кандидат от единороссов Александр Штыгашев.

    Глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал результат партии большой победой.

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    21 сентября 2026, 08:16 • Новости дня
    Герой России Кочев выиграл выборы в Госдуму в Коми
    Герой России Кочев выиграл выборы в Госдуму в Коми
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Герой России Станислав Кочев выиграл выборы депутатов в Государственную думу по одномандатному округу в Республике Коми.

    Герой России Станислав Кочев одержал победу на выборах в Государственную думу по Сыктывкарскому одномандатному округу №21, передает РИА «Новости». После обработки 100% протоколов он набрал 42,15% голосов.

    «Кочев Станислав Вадимович – 42,15%», – отмечается на странице республиканского избиркома в социальной сети «ВКонтакте», где опубликованы предварительные результаты голосования.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные выборы проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тыс. депутатских мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что эти выборы являются важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году выпускник программы «Время героев» Станислав Кочев стал депутатом Госсовета Республики Коми.

    В начале сентября Герой России поздравил военнослужащих с Днем российской гвардии.

    По предварительным данным на выборах в Государственную думу девятого созыва партия «Единая Россия» набрала более 55% голосов.

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    21 сентября 2026, 09:53 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 94% протоколов

    ЦИК опубликовала итоги выборов в Госдуму после обработки 94% протоколов

    На выборах в Госдуму обработано 94% протоколов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам обработки более 94% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая почти 58% голосов избирателей.

    Партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, говорится на сайте ЦИК России.

    После обработки 94,21% протоколов КПРФ получает 13,81%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,97%, а «Справедливая Россия» – 4,96%.

    Согласно обновленным данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,01%. За ней следуют «Зеленые» с 1,15%, «Коммунисты России» с 0,85%, «Родина» с 0,72% и Партия прямой демократии с 0,35%.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные голосования проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 93,06% протоколов партия «Единая Россия» удерживала лидерство с результатом 57,83% голосов.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой одержал победу на выборах по Люблинскому одномандатному округу столицы.

    Глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал победителями все пять прошедших в парламент партий.

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    21 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    ЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
    ЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    После подсчета 96,95% протоколов на выборах в Государственную думу партия «Единая Россия» получает 57,83% голосов избирателей по партийным спискам, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    На втором месте располагается КПРФ с результатом 13,76%. ЛДПР набирает 9,01%, партия «Новые люди» – 7,96%.

    «Справедливая Россия» к 13:50 по московскому времени смогла набрать ровно 5% голосов, преодолев необходимый барьер для прохождения в парламент. Ранее, при подсчете 79,08% протоколов, результат партии был ниже проходного минимума.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что у «Справедливой России» остается высокий шанс пройти в Госдуму. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер: Партия пенсионеров набирает 1,98%, «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, Партия прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 96,06% избирательных протоколов партия «Единая Россия» получила 57,8% голосов избирателей.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении этой фракцией 355 депутатских мандатов.

    Данный итог голосования превзошел показатели четырех предыдущих парламентских кампаний.

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