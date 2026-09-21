Устроивший массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян

Tекст: Валерия Городецкая

Трагедия унесла жизни двух человек, еще один участник движения получил травмы, передает РИА «Новости». Накануне грузовик марки Sollers двигался по обочине и протаранил машины, ожидавшие очереди на заправку на 104-м километре кольцевой магистрали.

Столичная прокуратура взяла расследование инцидента под строгий контроль. «Установлено, что водитель 1990 года рождения, управлявший автомобилем «Соллерс» и совершивший столкновение, в момент ДТП находился в состоянии опьянения», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Виновнику грозит уголовная ответственность. Правоохранительные органы готовят обвинение за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности.

Накануне на 104-м километре Московской кольцевой автодороги произошло столкновение восьми автомобилей.

Двигавшийся по обочине водитель грузовика протаранил стоявшие в очереди на заправку машины.

Несколькими днями ранее суд в Уфе приговорил виновника другого массового ДТП с участием грузовика к девяти годам колонии.