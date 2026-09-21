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    21 сентября 2026, 14:58 • Новости дня

    Путин наградил погибшего в Джанкое помощника машиниста орденом Мужества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, который погиб во время удара украинских войск по городу Джанкой.

    Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Шведова Ивана Сергеевича – помощника машиниста тепловоза структурного подразделения «Джанкойское локомотивное депо»… «Крымская железная дорога»… (посмертно)», – говорится в указе главы государства.

    Иван Шведов трагически погиб при исполнении своих обязанностей во время удара украинских войск по городу Джанкой.

    20 сентября 2026, 09:58 • Новости дня
    Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днем Республики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии Марату Камболову по случаю Дня Республики.

    Российский лидер подчеркнул, что этот праздник символизирует стойкость и мужество югоосетинского народа, отстоявшего право на мирную жизнь, передает сайт Кремля.

    «Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Республики. Этот славный праздник олицетворяет мужество и стойкость народа вашей страны, который в нелёгкой борьбе отстоял своё законное право на свободную, мирную жизнь», – говорится в телеграмме.

    Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений, основанных на добрососедстве и союзничестве. Он добавил, что Россия продолжит оказывать всемерную поддержку властям Южной Осетии в государственном строительстве и социально-экономическом развитии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марат Камболов одержал победу на президентских выборах с результатом 84,95% голосов.

    Владимир Путин позвонил новому руководителю Южной Осетии для личного поздравления.

    Российский лидер также направил избранному главе республики официальную телеграмму.

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    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    18 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО расширяется и распространяет влияние на новые регионы мира, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    На заседании обсуждался проект новой Государственной программы вооружения и программа развития оборонно-промышленного комплекса. Путин отметил, что эти документы станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружений для армии и других силовых структур страны, чтобы те «были готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы».

    «Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО «разбухает», расширяется, уже заходит в другие регионы мира», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Президент обратил внимание на заявления некоторых европейских лидеров о готовности к войне с Россией. По его мнению, таким образом политики пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике, хотя эта стратегия не приносит результата.

    Путин подчеркнул, что, вместо того чтобы услышать своих граждан, которые на выборах ясно показывают нежелание войны с Россией, эти лидеры продолжают нагнетать обстановку. Для этого, по его словам, используется ситуация на Украине, а самих украинцев превращают в пушечное мясо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций. Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.

    Он заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН.

    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений. Он также заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру.

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    18 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска новых объектов социальной газификации.

    Путин в ходе открытия объектов социальной газификации напомнил о мировом лидерстве страны по объемам запасов природного газа, передает РИА «Новости». «Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа», – сказал российский лидер.

    По словам Путина, этот ресурс должен в первую очередь служить самой стране. «Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», – добавил президент.

    Ранее в пятницу глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер заявил о полном суверенитете и первом месте России по запасам этого топлива.

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    18 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений

    Путин: Новая госпрограмма вооружений определена с учетом ситуации в мире

    Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций.

    Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что направления новой государственной программы вооружений сформированы с учетом мировых реалий и опыта спецоперации, передает РИА «Новости». «Основные направления новой государственной программы вооружений определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий», – сказал он.

    По словам Путина, обновленная программа выделяет ядерную триаду в числе главных приоритетов, передает ТАСС. «Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире», – указал президент.

    Президент России Владимир Путин заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

    В конце прошлого года Кремль включил обновление стратегических сил в проект новой госпрограммы вооружения.

    Ранее Путин призвал учитывать опыт специальной военной операции при определении приоритетных направлений развития отечественной техники.

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    18 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил и силовых ведомств, увеличив выпуск боеприпасов более чем в 22 раза.

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей полностью обеспечивают потребности армии и силовых ведомств, отметил Путин, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения государственных наград, глава государства подчеркнул значимость бесперебойной работы ОПК.

    «Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи», – сказал президент.

    По словам Путина, с начала спецоперации оборонные заводы серьезно увеличили объемы производства. Выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов, выросли более чем в 22 раза.

    В августе заместитель министра обороны Александр Санчик сообщил о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил об увеличении выпуска боеприпасов более чем в 22 раза.

    Глава государства также отметил регулярное получение армией современных ракетных комплексов и беспилотников.

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    18 сентября 2026, 22:37 • Новости дня
    Путин: Россию невозможно запугать
    Путин: Россию невозможно запугать
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россию невозможно запугать, это всем очевидно, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании военно-промышленной комиссии.

    Путин рассказал о гибели председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    «Непонятно, зачем они вообще это делают – чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможно», – сказал президент России.

    Владимир Путин отметил, что действия властей Украины направлены на срыв мирного процесса по урегулированию конфликта. По его словам, очевидно, что Киев не собирается вести никакие переговоры.

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину.

    Министерство иностранных дел России решительно осудило атаки киевских властей на сотрудников избиркомов.

    Ранее Путин назвал угрозы украинской стороны проявлением государственного терроризма.

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    18 сентября 2026, 16:18 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 50 млрд рублей на субсидирование авиабилетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти России направили почти 50 млрд рублей на субсидирование авиабилетов в 2025-2026 годах, что позволит перевезти около 10 млн пассажиров, сообщил президент Владимир Путин.

    Почти 50 млрд рублей было выделено в 2025-2026 годах для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ государственного субсидирования, передает РИА «Новости». Об этом Путин сообщил в ходе презентации новых объектов гражданской авиации.

    «Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным, стратегически значимым направлениям… Могу проинформировать, что на эти цели только за прошлый и текущий годы из федерального бюджета выделено почти 50 млрд рублей», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства также добавил, что выделенные средства позволят перевезти порядка 10 млн пассажиров. Презентация объектов проходила в режиме видеоконференции.

    В конце прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» расширила продажу билетов по субсидированным тарифам на 25 направлений.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ввести пятидесятипроцентную скидку на перелеты для детей до 12 лет.

    Для повышения общей доступности авиасообщения власти направят 250 млрд рублей на развитие аэропортовой сети.

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    18 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства беспилотных летательных аппаратов в стране за время проведения специальной военной операции.

    Путин сообщил о кратном увеличении выпуска БПЛА в стране, передает РИА «Новости». По словам главы государства, по отдельным позициям рост составил десятки раз.

    «Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство, в зависимости от класса, также увеличилось в разы, а по некоторым классам – в десятки раз», – сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград.

    Летом текущего года глава государства рассказал об активном выпуске современных беспилотных аппаратов с искусственным интеллектом.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил оперативное создание отечественной промышленностью мощной линейки боевых дронов.

    В прошлом году Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть в стране отдельный род войск беспилотных систем.

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    18 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил российских оружейников за регулярные поездки на передовую

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность специалистам оборонных предприятий за модернизацию вооружений и изучение работы техники непосредственно в боевых условиях.

    Глава государства подчеркнул важность постоянного совершенствования отечественной техники, передает РИА «Новости». Специалисты оборонно-промышленного комплекса трудятся сверхурочно и в несколько смен для оперативного решения нестандартных задач, отметил он.

    «Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что разработчики регулярно посещают передовую. Это позволяет им на практике изучать применение выпускаемой продукции и эффективно улучшать ее боевые характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высоко оценил огромный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в безопасность страны.

    Накануне Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград заслуженным оружейникам.

    Летом глава государства рассказал о масштабных боевых испытаниях новой техники.

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    19 сентября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Камболова с избранием главой Южной Осетии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин позвонил по телефону Марату Камболову, чтобы поздравить его с избранием на пост главы Южной Осетии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с победой на президентских выборах, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер обратил внимание на беспрецедентно высокую явку в республике.

    «Президент Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах, которые состоялись в Южной Осетии», – сообщил представитель Кремля.

    Он добавил, что глава государства отметил высокий уровень поддержки кандидатуры победителя.

    В ходе беседы Владимир Путин пожелал новому руководителю Южной Осетии всего наилучшего. Кроме того, он выразил надежду на успешную реализацию предвыборных планов Камболова.

    Ранее Марат Камболов победил на досрочных выборах президента Южной Осетии с результатом 85,12% голосов.

    Избранный руководитель Южной Осетии  поблагодарил организаторов избирательной кампании за высокий профессионализм.

    МИД заявил о потребности югоосетинского общества во всестороннем развитии связей с Москвой.

    Президент России Владимир Путин в субботу направил поздравительную телеграмму Марату Камболову в связи с его избранием на пост главы Республики Южная Осетия.

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    18 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению соцгазификации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин одобрил предложения «Единой России» о расширении программы социальной газификации. В нее планируется включить сельские Дома культуры, а регионам дополнительно направить 1,2 млрд рублей на субсидии гражданам.

    Инициативы в ходе телемоста, посвященного подключению новых объектов к газу, представил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он сообщил, что в регионах растет число обращений с просьбой распространить программу на сельские учреждения культуры, сообщает сайт ЕР.

    По словам Якушева, сейчас поступает большое количество обращений из регионов о расширении перечня  объектов социальной газификации. «На это действительно есть большой запрос», – сказал Владимир Якушев. Кроме того, субъекты РФ направили предложения о выделении 1,2 млрд рублей на дополнительное подключение домовладений. Эти средства позволят увеличить число граждан, которые смогут воспользоваться программой.

    Владимир Путин поручил правительству проработать обе инициативы.

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что за последние пять лет газификация охватила 2150 населенных пунктов. «Таких показателей история российской газовой отрасли, да и мировой, просто не знает», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова, ежедневно к газовым сетям подключают до тысячи домов. Техническая возможность газификации уже обеспечена для 1,9 млн домовладений.

    Во время телемоста газ поступил на пять котельных космодрома «Восточный» в Амурской области, в котельную школы и детского реабилитационного центра в селе Новый Дол Ульяновской области, а также в новый Дом культуры деревни Кильдишево в Чувашии. В дагестанском селе Ричаганих подключили первое домовладение – дом сестры участника специальной военной операции. В деревне Финеево Владимирской области газ подали в котельную фельдшерско-акушерского пункта, который обслуживает жителей пяти деревень.

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