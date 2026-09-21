Путин отметил снижение коррупции на автомобильных таможенных пунктах

Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву

С начала специальной военной операции это была крупнейшая атака беспилотников на российскую столицу, отмечает Коц в своем Telegram-канале. Ссылаясь на данные мэра Москвы Сергея Собянина, военкор напомнил, что силы ПВО уничтожили более 1,6 тыс. ударных аппаратов, в том числе 450 непосредственно на подлете к городу.

«Защитники московского неба показали результативность, близкую к 100%: к цели прорвался лишь десяток дронов», – отметил военкор. Последствиями атаки, по его данным, стали пожар на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода в Капотне, а также возгорания в нескольких многоэтажных домах Москвы и Подмосковья.

«Итог налета, который в украинском генштабе планировали неделями – пожар на одном из объектов НПЗ в Капотне, куда уже прилетало не так давно, и несколько горящих многоэтажек в Москве и Подмосковье. Замах на рубль, удар на копейку», – написал Коц.

Первой причиной выбора времени для массовой атаки БПЛА он назвал проведение выборов в России. «Почему ударили именно сейчас? В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать», – полагает он.

Вторую причину журналист связал с заявлением Зеленского на саммите в Закарпатье, что Киеву якобы требуется еще 40 дней, чтобы «разгромить Россию». Коц считает, что налет должен был подкрепить эти слова и стать демонстрацией возможностей Украины перед западными странами.

«Немедленно вспоминается бородатый анекдот про распутную девицу: «Меня там сегодня изнасиловали. Завтра опять пойду». Напомним: предыдущая «сорокадневка» от Зеленского закончилась тем, что Украина лишилась судоходства, металлургии, АЗС в прифронтовой зоне, складов и маркетплейсов. А приобрела лишь круглосуточную воздушную тревогу в Киеве, пустые полки в магазинах и смутные перспективы на грядущий отопительный сезон. Посмотрим, что останется от Незалежной после очередной победоносной операции бывшего комика», – написал военкор.

Наиболее серьезным Коц назвал третий возможный сценарий. По его оценке, беспилотники могли использоваться для изучения работы московской системы ПВО перед вероятными ударами другими средствами поражения. «Противник прощупывает московское небо дронами, в поисках слабых мест. Чтобы потом массированно ударить крылатыми и баллистическими ракетами, запасы которых он накапливает», – написал Коц.

Он также сообщил об обнаружении в Подмосковье обломков неизвестной ракеты. По его словам, теоретически преодолеть расстояние от территории Украины до Московской области могла FP-9 с заявленной дальностью более 800 км, однако ее испытания начались только в сентябре.

Военкор подчеркнул, что украинским беспилотникам не удалось преодолеть столичную систему противовоздушной обороны, однако призвал уже сейчас готовиться к возможным новым угрозам.

«Без демонстрации каких-либо успехов Киев даже единичные удачные прилеты по Москве раздувает до размеров вселенской перемоги. Но, в общем и целом, столичный купол ПВО украинцы своими дронами пробить так и не смогли. Тем не менее уже сегодня нужно готовиться к будущим угрозам», – заключил Коц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки вражеских беспилотников на Москву. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот налет попыткой срыва проходящего в России голосования. Внешнее давление лишь сплотило российских избирателей.