Песков отказался комментировать шансы Володина остаться спикером Госдумы

Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму

Политолог Рудаков: Высокая явка показала значимость выборов для граждан

Tекст: Олег Исайченко

«Выборы в России обладают высокой степенью легитимности, и это обусловлено целым рядом факторов. Первый из них – развитая система общественного контроля», – отметил политолог Александр Рудаков. Он напомнил, что на избирательных участках работали более 380 тыс. наблюдателей, из которых свыше 209 тыс. были направлены политическими партиями.

Вторым фактором эксперт назвал мониторинг избирательного процесса на всех этапах, включая социологические исследования и экзитполы. Третий – международный контроль: в этом году в Россию приехали более 1,2 тыс. наблюдателей из 133 стран.

«Это свидетельствует о достаточно высоком уровне международного доверия к нашим электоральным процедурам и качеству избирательного процесса», – указал Рудаков. По его словам, иностранные наблюдатели также отмечали высокий уровень организации выборов и отсутствие нарушений.

Еще одним показателем легитимности выборов политолог назвал явку, которая превысила показатели кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов. «Высокая явка свидетельствует о росте осознания обществом значимости электоральных процедур. Избиратели услышали речь Владимира Путина и его призыв прийти на выборы. Для многих, независимо от того, за какую партию был отдан голос, само участие стало ответом на обращение президента. Степень доверия к главе государства огромная, и люди ориентируются на его позицию», – отметил Рудаков.

По мнению эксперта, на активность граждан повлияло и внешнее давление, включая попытки сорвать выборы. Речь идет, в частности, об ударах украинской стороны, атаках беспилотников и кибератаках. «Особенность нашего национального характера в том, что давление, запугивание и шантаж всегда приводят к обратному результату. Граждане сплачиваются, растет готовность показать характер, доказать, что мы вместе, мы – сила, и нас ничем не запугать», – подчеркнул он.

«Таким образом, попытки сорвать выборы или снизить явку дали обратный результат. Думаю, есть определенный процент людей, которые изначально не планировали участвовать в выборах и относились к ним довольно индифферентно, но на фоне агрессии противника они зарегистрировались на ДЭГ или пришли на избирательные участки и проголосовали», – допустил Рудаков.

Отдельно политолог оценил предварительный результат «Единой России», назвав его закономерным. По его словам, одна из причин – содержание работы партии и ее предвыборной программы. «ЕР – партия реальных дел. У нее проработана Народная программа, которая построена на принципах обратной связи с гражданами и их реальных запросах. Доверие избирателей к предвыборным обещаниям фракции основано на понимании, что обещания для партии – не популизм и не электоральная фантастика, они выполнимы. Представители «Единой России» четко знают, откуда возьмут ресурсы на их реализацию, и готовы за них отвечать», – подчеркнул спикер.

Важную роль, считает Рудаков, играет и обновление партии. «Речь идет о лидерской группе, региональных фронтменах. Огромную роль также играет выдвижение участников и ветеранов СВО. ЕР – это партия, для которой рекрутирование защитников Отечества в свой политический авангард оказалось наиболее выраженным», – добавил эксперт. Он напомнил, что фракция стала лидером по числу выдвинутых на выборы в Госдуму участников СВО.

Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%, а в системе ДЭГ – 90,87%.

Предварительные итоги голосования ЦИК огласит в понедельник в 11:00 мск. На данный момент обработано 40,66% протоколов. Лидирует «Единая Россия» с 57,36% голосов, далее следуют КПРФ (13,82%) и ЛДПР (9,06%). «Новые люди» получают 7,94%, «Справедливая Россия» – 5,21%.