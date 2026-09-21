Путин поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры Хабаровского края

Путин поручил ускорить обновление пункта пропуска на границе с Китаем

Tекст: Вера Басилая

Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы России Валерием Пикалевым поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры в Хабаровском крае, передает ТАСС. Изначально завершить профильные строительные работы планировалось только к 2030 году.

«2030 год – это долго очень. Нам надо там ускориться. Потоки-то большие», – сказал президент.

Главным проектом развития инфраструктуры в Хабаровском крае станет масштабный автомобильный пункт пропуска Большой Уссурийский. Этот объект будет расположен непосредственно на границе с Китаем.

Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

Правительство включило сокращение времени досмотра на границе в стратегию развития до 2030 года.