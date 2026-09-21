Иностранные участники молодежного фестиваля захотели вернуться в Россию

Tекст: Вера Басилая

По итогам Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге 95% иностранных гостей выразили положительное отношение к России. В опросе приняли участие 1987 человек, среди которых 961 иностранец, 792 россиянина и 234 местных жителя.

Доля тех, кто оценивает страну «очень положительно», увеличилась с 42% до 67%. Отвечая на вопросы, зарубежные гости признавались в зависти к российской молодежи и доступным ей возможностям. Восхищение Россией выразили 68% иностранцев, а 28% вдохновились поездкой.

«Международный фестиваль молодежи позволил показать иностранным участникам настоящую Россию, без навязанных стереотипов, открытость души и гостеприимство», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Он добавил, что 99,5% иностранцев почувствовали счастье от визита, а 92% готовы вернуться.

Гуров подчеркнул активное погружение гостей в культуру: неофициальным гимном стала песня «Матушка-земля», участники пели «Катюшу» и читали стихи русских классиков. В рамках региональной программы тысяча иностранцев отправилась в 35 регионов для знакомства с традициями и жизнью страны.

Масштабные мероприятия для иностранных делегатов продлятся до 23 сентября в 35 регионах, а также в Абхазии и Южной Осетии. Своими впечатлениями от поездки активно делятся сами участники.

«Я знала, что на Урале бывает холодно, и сначала немного переживала, собирая чемодан. Но этот холод здесь даже не чувствуется», – рассказала гостья из Таиланда Пхаттхаравади Оуансин. Она добавила, что открытость местных жителей превращает минусовую температуру в сказочную декорацию.

Представитель Бурунди Эгиде Ининахазве отметил сходство русского радушия с африканскими традициями, а блогер из ОАЭ Мохаммед Исмаэль высоко оценил гостеприимство страны. По его словам, государство предлагает миру справедливый образ будущего и последовательно защищает права человека.

Многие иностранцы признались, что поездка разрушила устоявшиеся стереотипы. Участник из Чили Гильермо Эрнесто Перес Леон назвал визит в Екатеринбург одним из самых ярких событий в жизни. Гость из Мексики Хосе Луис Мехия Агилар настолько увлекся отечественной рок-музыкой, что теперь планирует поступить в российскую аспирантуру.

Программа включает посещение музеев, мастер-классы по народным промыслам и знакомство с передовыми IT-производствами. По итогам маршрутов молодые люди подготовят предложения по развитию экономики и укреплению международного сотрудничества.

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге собрал 10 тыс. участников из 191 страны мира.

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