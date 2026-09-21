Политолог назвал кировский триумф «Единой России» уроком выборов

«По итогам голосования «Единая Россия» получила в регионе убедительный результат, который стоит разобрать», – написал Баширов в своем информационно-аналитическом Telegram-канале «Политджойстик», подчеркнув, что общая цифра по списку не отражает всех важных деталей.
Главным фактором Баширов назвал одномандатные округа, где решался контроль над Заксобранием, впервые самостоятельно формируемым губернатором Александром Соколовым. Из 30 одномандатных округов за «Единую Россию» оказались 26, а кандидаты партии опередили соперников с кратным отрывом. В сумме с мандатами по списку это дало устойчивое большинство, которое станет базой для реализации Народной программы и будущей губернаторской кампании.
Эксперт отметил и успех на выборах в Госдуму: оба одномандатных округа региона взяли кандидаты «Единой России» Борис Веснин в 106-м и Андрей Березин в 107-м округах. Он подчеркнул, что это люди Соколова, которому они доверяют, и с этим выбором согласились жители области. По федеральному списку в 2021 году партию поддержали около 136 тыс. избирателей, а в 2026 году уже более 171 тысяч, что говорит о росте живой электоральной базы.
Отдельно Баширов выделил роль Владислава Головина, знаменитого бойца Струна», вошедшего в первую пятерку списка «Единой России» по выдвижению кировского отделения. По его словам, за короткое время Головин стал одним из самых ярких и уважаемых представителей партии среди избирателей. Аналитик также напомнил о различии контекста: если в 2021 году выборы проходили на фоне снятия ковидных ограничений и без явных внешних угроз, то ЕДГ-2026 сопровождался беспрецедентным внешним давлением, атаками БПЛА и попытками сорвать голосование, однако избирательная система, по его словам, выдержала это испытание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой России и член Высшего совета «Единой России» Владислав Головин заявил о закрепленных в Народной программе мерах комплексной поддержки старшего поколения.
На выборах в Госдуму 2026 года «Единая Россия» по итогам обработки более 94% протоколов показала рекордный результат, превзойдя показатели парламентских кампаний 2003, 2011, 2016 и 2021 годов.