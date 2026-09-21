Песков: Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы Пикалевым

Tекст: Мария Иванова

Встреча пройдет в открытом для СМИ формате. По словам Пескова, Пикалев выступит с докладом о результатах работы службы и перспективах ее развития. Представитель Кремля подчеркнул важность ведомства с точки зрения наполнения бюджета, передает ТАСС.

Остальные встречи в графике президента в этот день будут носить непубличный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Федеральная таможенная служба выявила более 136 тыс. тонн товаров с нарушениями за 2025 год.

В октябре прошлого года глава ФТС рассказал Путину о новой системе противодействия серому импорту. Год назад руководитель ведомства сообщил о товарообороте России свыше 425 млрд долларов с начала года.